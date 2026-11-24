En medio de las tensiones cambiarias y con el riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, minimizó las consecuencias de la volatilidad financiera sobre la economía argentina y descartó que el reciente aumento del dólar se traslade a los precios.

El funcionario del equipo económico de Luis Caputo atribuyó las dificultades a un escenario internacional marcado por el incremento de las tasas de interés, el encarecimiento del petróleo y la caída de las bolsas mundiales.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Furiase defendió el superávit fiscal y aseguró que el Gobierno cuenta con los recursos necesarios para afrontar sus compromisos financieros durante 2026 y 2027.

El Gobierno relativizó la suba del riesgo país

Las declaraciones se produjeron después de una jornada de fuertes pérdidas para los activos argentinos. Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el riesgo país alcanzó los 1.071 puntos básicos el pasado viernes, mientras los bonos soberanos en dólares registraron caídas cercanas al 3%.

Aunque el indicador retrocedió un 4% este lunes, permaneció por encima de los 1.000 puntos.

Furiase sostuvo que la Argentina no necesita recurrir a los mercados internacionales para refinanciar sus vencimientos inmediatos y descartó consecuencias sobre las inversiones comprometidas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Qué dijo Furiase sobre el dólar y la inflación

El secretario de Finanzas explicó que la depreciación del peso responde, en parte, al fortalecimiento internacional del dólar y a la pérdida de valor de otras monedas, entre ellas el real brasileño.

Pese a que las distintas cotizaciones de la divisa estadounidense registraron incrementos de entre el 2% y el 8,8% durante el último mes, el funcionario aseguró que el orden fiscal y monetario permite contener las expectativas inflacionarias.

Según su evaluación, la presión cambiaria no se está trasladando a los precios.

El Gobierno ante una posible recesión técnica

Otro de los puntos abordados por Furiase fue la publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, prevista para este martes 24 de noviembre.

El dato del INDEC permitirá determinar si la economía argentina acumuló dos trimestres consecutivos de contracción.

Ante esa posibilidad, el funcionario diferenció una eventual recesión técnica de una caída económica profunda y prolongada.

Atribuyó la contracción de julio a factores transitorios, entre ellos las condiciones climáticas, el Mundial de fútbol y el aumento del precio del gas. Además, aseguró que la actividad comenzó a recuperarse en agosto y anticipó una mejora durante septiembre.

Las elecciones de 2027 y la incertidumbre financiera

Furiase también vinculó parte de las tensiones financieras con la incertidumbre que generan las próximas elecciones presidenciales y expresó confianza en la continuidad del oficialismo.

Sin embargo, reconoció que el equipo económico adoptó medidas preventivas ante posibles episodios de volatilidad electoral.

Entre ellas, mencionó la postergación de casi el 50% de la deuda en moneda local para después de octubre de 2027 y la disponibilidad de acuerdos de intercambio de monedas con Estados Unidos y China por US$20.000 millones cada uno.

Mientras el Gobierno sostiene que tiene cubierto su programa financiero, la publicación de los nuevos datos de actividad económica permitirá evaluar la evolución de la recuperación que anticipa el equipo de Caputo.