El Gobierno de Javier Milei busca avanzar este jueves 26 de noviembre en el Senado con la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2027. Después de conseguir dictamen, el oficialismo intensificó las conversaciones con sus aliados para obtener la media sanción de una reforma que considera central para organizar su estrategia electoral, con la reelección presidencial como objetivo.

La Casa Rosada calcula una base de 38 votos que podría ampliarse a 41, aunque ese número todavía forma parte de las estimaciones de la negociación. El respaldo general al proyecto tampoco garantiza un acompañamiento uniforme a cada artículo: algunos legisladores podrían apoyar la iniciativa y plantear diferencias durante la votación en particular.

Los apoyos que cuenta el Gobierno y los artículos en discusión

El cálculo oficial incluye al bloque de La Libertad Avanza, aliados del radicalismo y del PRO, y el acompañamiento de los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut; Claudio Vidal, de Santa Cruz; y Rolando Figueroa, de Neuquén. Las conversaciones de los próximos días apuntan a consolidar esa base y sumar otras voluntades antes de llegar al recinto.

La negociación está encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem, con participación de la senadora Patricia Bullrich. Dentro de la mesa política consideran que el principal obstáculo será la votación en la Cámara alta y confían en que, si el proyecto supera esa instancia, podrá avanzar después en Diputados. Por ahora, se trata de una expectativa del oficialismo.

El dictamen llegó después de modificaciones al texto, entre ellas la exclusión de las colectoras. El exdiputado bullrichista Gerardo Milman, que había advertido sobre su incorporación, reforzó públicamente la expectativa de una votación favorable con un mensaje en X: “El jueves 26/11 en el HSN, 38/40 los esperamos”.

El acompañamiento de los aliados, sin embargo, no cerró todas las diferencias políticas sobre las primarias. Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el respaldo del PRO a la suspensión abrió cuestionamientos dentro de su dirigencia bonaerense. El senador Pablo Petrecca defendió esa instancia para seleccionar candidatos y expresó reparos frente a los cambios de reglas según las conveniencias del momento.

La reforma condiciona las conversaciones por 2027

La definición del sistema electoral también ordenará las negociaciones entre los libertarios y los mandatarios provinciales. En el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sostienen que las conversaciones por las alianzas de 2027 avanzarán una vez que exista mayor claridad sobre la reforma y los calendarios de cada provincia.

La decisión de postergar esas definiciones fue transmitida por sus principales colaboradores. La intención es llegar a la discusión de los acuerdos con las reglas aprobadas o, al menos, con su tratamiento encaminado. Por eso, la votación de las PASO tiene para el Gobierno una importancia que excede el resultado parlamentario inmediato.

El vínculo entre apoyo legislativo y entendimientos electorales ya había sido planteado en julio desde las filas oficialistas. En aquel momento, integrantes del espacio anticiparon que tendrían una consideración diferente con los sectores dispuestos a acompañar la reforma. Esa posición ubica el comportamiento de los aliados en el Congreso como un componente de las futuras conversaciones.

Presupuesto, Banco Central y una agenda concentrada

Antes de la sesión prevista para la reforma electoral, Santilli deberá presentar su primer informe de gestión el miércoles 25 de noviembre, a las 15, en el Senado. Ese mismo día, a las 10, el oficialismo espera avanzar con el dictamen del proyecto sobre ludopatía infantil, que cuenta con media sanción desde noviembre de 2024.

En Diputados, la agenda también concentra iniciativas que la Casa Rosada pretende encaminar antes del año electoral. La Cámara se prepara para tratar el Presupuesto 2027 el jueves 26, mientras que Martín Menem incorporó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central al temario después de la sesión fallida de la semana anterior.

El proyecto referido a Malvinas, en cambio, quedaría para las sesiones extraordinarias que el Ejecutivo aspira a convocar en diciembre. Su postergación forma parte del reordenamiento de prioridades con el que el oficialismo intenta completar el tratamiento de las iniciativas pendientes.

Bullrich y Santilli, entre la negociación y la interna

La mesa política tiene previsto reunirse el martes 24 de noviembre, a las 13, en la Casa Rosada, para coordinar los próximos pasos. El encuentro llegará atravesado por las diferencias internas sobre quién capitaliza la obtención del dictamen electoral, una disputa que tiene a Bullrich y Santilli entre sus protagonistas.

Pese a esas tensiones, el entorno presidencial busca evitar una confrontación abierta con la senadora mientras siga pendiente la agenda parlamentaria. “Patricia es necesaria. Post reforma veremos”, expresaron desde la mesa chica del Presidente, de acuerdo con la información aportada.

La prioridad inmediata será transformar los apoyos que el Gobierno contabiliza en votos efectivos. Si consigue la media sanción en el Senado, la reforma todavía deberá pasar por Diputados antes de que la suspensión de las PASO de 2027 quede convertida en ley.