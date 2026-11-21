Javier Milei.

Una nueva encuesta nacional de Analogías revela un cambio en el posicionamiento político de los argentinos frente al gobierno de Javier Milei. Por primera vez desde que comenzó la serie de mediciones, quienes se identifican como opositores superan a los que no se definen políticamente. El resultado aparece acompañado por una evaluación mayoritariamente negativa de la gestión, dificultades económicas extendidas y un creciente deseo de cambio hacia las elecciones presidenciales de 2027.

El Monitor Nacional de noviembre, difundido el viernes 20, se realizó entre el 15 y el 18 de noviembre de 2026, mediante 2.786 entrevistas en las 24 jurisdicciones del país. Los resultados muestran que el 39,9% se considera opositor al Gobierno, el 37% no se identifica como oficialista ni opositor y el 23,1% se declara oficialista.

La identificación opositora creció tres puntos en un mes

El movimiento más significativo surge de la comparación con octubre. En aquella medición, el 36,9% de los encuestados se identificaba como opositor, mientras el 40,2% no tomaba posición y el 22,9% se consideraba oficialista.

Un mes después, la identificación opositora avanzó tres puntos porcentuales, los no definidos retrocedieron 3,2 puntos y el oficialismo se mantuvo prácticamente estable. De esta manera, los opositores pasaron a superar a los indefinidos por 2,9 puntos, una situación que no se había registrado desde el inicio de la serie en diciembre de 2025.

Encuesta Analogías.

La diferencia también aparece al comparar las posiciones políticas más definidas: quienes se consideran opositores representan una proporción 16,8 puntos superior a la de los oficialistas declarados. Sin embargo, el 37% que no se identifica con ninguno de los dos espacios sigue siendo una parte considerable de la población consultada.

La evolución refleja un cambio en las respuestas sobre identificación política, aunque no necesariamente una modificación equivalente en las preferencias electorales. Esa distinción aparece en otros resultados del mismo estudio, donde la demanda de un recambio presidencial convive con una disputa ajustada entre las principales fuerzas.

Casi seis de cada diez califican negativamente la gestión de Milei

La evaluación del Gobierno nacional mantiene resultados desfavorables. El 59,7% de los encuestados calificó la administración de Milei con las dos notas más bajas de una escala de cinco puntos, mientras el 30,3% le otorgó las dos calificaciones superiores.

Dentro del primer grupo, el 51,6% eligió directamente la puntuación mínima y el 8,1% asignó dos puntos. La diferencia respecto de quienes realizaron una evaluación favorable alcanza los 29,4 puntos porcentuales.

En la medición anterior, la valoración negativa había sido del 59,5% y la positiva del 31,5%. Los resultados de noviembre muestran, por lo tanto, una evaluación de gestión prácticamente sin cambios en su nivel de rechazo, pese al movimiento registrado en la identificación política.

La imagen personal del Presidente presenta una situación similar, aunque con porcentajes distintos. Milei obtiene 39,2% de imagen positiva y 56,7% de negativa, una diferencia desfavorable de 17,5 puntos. En octubre había registrado 38,9% de valoración positiva y el mismo 56,7% de negativa.

El estudio también indagó sobre la percepción de corrupción en el Poder Ejecutivo. El 57,9% considera que existe mucha o bastante corrupción, mientras el 33,3% responde que hay poca o ninguna. Entre quienes expresan la percepción más crítica, el 44,9% sostiene que hay mucha y el 13% que hay bastante.

El deterioro del bolsillo acompaña el malestar político

La economía personal y familiar continúa ocupando un lugar central entre las respuestas. El 52,8% aseguró que su situación económica empeoró respecto de un año atrás, frente al 13,8% que manifestó una mejora y el 29,9% que considera que permanece igual.

Encuesta Analogías.

El resultado muestra una leve reducción de las respuestas negativas respecto de octubre, cuando el 54,8% afirmaba estar peor. Sin embargo, la proporción de hogares que declara un deterioro sigue superando ampliamente a la de quienes perciben una recuperación.

Las expectativas para el próximo año tampoco muestran un predominio del optimismo. El 33,9% cree que su economía familiar empeorará, el 30,4% espera que continúe igual y solamente el 24,7% anticipa una mejora.

Otro indicador aparece al consultar qué orientación debería priorizar la política económica. El 57,7% prefiere un programa centrado en la recuperación de los salarios y el empleo, mientras el 34,3% considera más importante sostener la estabilidad de precios.

La diferencia adquiere relevancia frente a una de las principales prioridades económicas del Gobierno: la reducción de la inflación. Sobre ese objetivo, el 51,1% considera que la administración nacional no está encaminada a resolver el problema, contra el 33,7% que cree que avanza en la dirección correcta.

Los resultados describen un escenario en el que los ingresos, el empleo y las perspectivas familiares aparecen entre las principales preocupaciones, mientras persisten dudas sobre el alcance de la política antiinflacionaria.

La mayoría prefiere un cambio de Gobierno, pero la intención de voto está dividida

De cara a las presidenciales de 2027, Analogías preguntó si los consultados preferirían la continuidad de Milei o un cambio de Gobierno. El 53,8% eligió un recambio político, frente al 30,5% que se inclinó por la continuidad del actual Presidente.

La distancia entre ambas respuestas alcanza los 23,3 puntos porcentuales. Sin embargo, esa diferencia se reduce considerablemente cuando la encuesta plantea opciones electorales concretas.

En un escenario hipotético de primera vuelta, Milei obtiene el 33,7% de intención de voto y un eventual Peronismo Unido alcanza el 33%. La diferencia es de apenas siete décimas, dentro del margen de error informado por la consultora.

Encuesta Analogías.

Más atrás aparece una posible fuerza de los gobernadores, con el 6,1%, seguida por la izquierda, con el 5,7%. El voto en blanco representa el 3,1% y el 18,4% todavía no define su preferencia.

La encuesta también evaluó dos escenarios de segunda vuelta. En el primero, el gobernador bonaerense Axel Kicillof reúne el 41,7% frente al 35,7% de Milei, con un 16,5% de indecisos y un 6,1% de voto en blanco.

En el segundo, el exministro de Economía Sergio Massa obtiene el 40%, contra el 37,6% del Presidente. Allí el 15,6% no sabe a quién elegir y el 6,8% optaría por votar en blanco.

Se trata de escenarios hipotéticos medidos más de un año antes de los comicios. Los porcentajes muestran diferencias entre las preferencias por candidatos y la demanda general de un cambio político.

Un escenario electoral abierto hacia 2027

La encuesta de noviembre combina tres movimientos: una mayor identificación opositora, una evaluación desfavorable del Gobierno que se mantiene cerca del 60% y una preferencia mayoritaria por el cambio presidencial.

Al mismo tiempo, el oficialismo conserva alrededor de un tercio de las preferencias en primera vuelta, mientras una proporción significativa de los consultados todavía no define su voto. La encuesta fue realizada mediante llamadas automatizadas a teléfonos fijos y móviles, con un margen de error informado de ±2 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

El dato distintivo de noviembre es el cambio en la identificación política: los opositores superaron por primera vez a los indefinidos, aunque esa nueva distribución todavía convive con una competencia electoral prácticamente empatada entre las principales alternativas para 2027.