El muñeco de Milei.

El presidente Javier Milei fue denunciado el viernes 20 de noviembre ante la Oficina Anticorrupción (OA) por presuntas infracciones a la Ley de Ética Pública, a raíz de dos videos difundidos en su cuenta de Instagram que lo muestran asociado a las marcas LEGO y Tesla. El pedido busca determinar si utilizó su investidura para promover marcas privadas con recursos estatales.

La denuncia fue presentada por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, vinculados a Reset Republicano, ante la titular del organismo, Gabriela Carmen Zangaro. Pidieron abrir actuaciones preliminares sobre el origen de los videos y el uso de canales oficiales.

El planteo no constituye una imputación penal ni afirma que Milei haya recibido dinero o celebrado acuerdos comerciales con las empresas. El organismo deberá evaluar su compatibilidad con los deberes de los funcionarios públicos.

Los videos de LEGO y Tesla que originaron la denuncia

La primera publicación apareció el 16 de noviembre en la cuenta @javiermilei. La animación representa al Presidente como una figura construida con bloques de LEGO. Frente a un negocio de la marca, cambia un cartel de "cerrado" a "abierto", mientras el video atribuye la apertura del local a la política económica del Gobierno.

La frase de cierre sostiene: "LEGO abre su primera tienda en la Argentina gracias a la apertura económica de Javier Milei". El mensaje vincula un emprendimiento comercial con la gestión presidencial.

El anuncio se relaciona con un local de la marca en el shopping Unicenter, en Martínez, provincia de Buenos Aires. El local se anunció para el tercer piso, sin fecha de inauguración confirmada.

La segunda pieza, difundida el 20 de noviembre, muestra al Presidente al volante de un automóvil Tesla, con el empresario Elon Musk como acompañante. En esa escena animada, el vehículo recorre la avenida 9 de Julio, asciende por el Obelisco y desciende mediante propulsores. La publicación coincidió con la presentación comercial de la automotriz estadounidense en el país.

Para los abogados, ambos videos combinan la figura del jefe de Estado con marcas identificables. El reclamo apunta al posible carácter promocional de esos mensajes.

Qué dice la Ley de Ética Pública y por qué interviene la OA

La presentación cita dos disposiciones de la Ley 25.188. El artículo 42 establece que la publicidad de actos, programas, obras, servicios y campañas de los organismos públicos debe tener una finalidad educativa, informativa o de orientación social. También prohíbe que incluya nombres, símbolos o imágenes que impliquen promoción personal de las autoridades.

MAGA! https://t.co/FY4JRCcj4a — Javier Milei (@JMilei) November 21, 2026

El artículo 2 exige honestidad, probidad, rectitud y buena fe. Además, su inciso g impide utilizar instalaciones y servicios estatales para beneficiar a particulares o avalar y promover productos, servicios o empresas. La denuncia busca establecer si esos preceptos fueron vulnerados.

Uno de los interrogantes es el carácter de @javiermilei: si funciona únicamente como cuenta personal del Presidente o también como canal oficial del Poder Ejecutivo. Esa definición resulta relevante para analizar el vínculo entre las publicaciones, la función pública y los recursos que pudieron haberse destinado a su realización.

Los abogados también cuestionan que el video de LEGO atribuya a la apertura económica presidencial un hecho comercial cuya relación causal, sostienen, no está acreditada. La denuncia no reclama censurar el contenido ni eliminarlo de las redes: pide un pronunciamiento administrativo sobre su compatibilidad con las reglas de ética pública.

LEGO: qué cuestionaron los empresarios del juguete

El anuncio de LEGO ya había despertado críticas entre representantes de la industria nacional. Daniel Dimare, dueño de Rasti, sostuvo que la apertura no significaba la llegada directa de la multinacional a la Argentina, sino la ampliación de la actividad de una pyme local que ya comercializaba juguetes de esa marca.

"La empresa que dice el Presidente que vino en realidad no vino", afirmó Dimare en declaraciones a Futurock. El operador pasaría de un espacio de venta a un local propio. La diferencia está entre inaugurar un comercio dedicado a LEGO y establecer una nueva operación empresarial de la fabricante danesa.

Dimare también advirtió sobre el consumo deprimido y el contrabando. Desde la Cámara del Juguete, su gerente Julián Benítez señaló que unas 300 jugueterías habían cerrado o dejado de funcionar de manera presencial, en un mercado atravesado por el aumento de las importaciones y las dificultades de los comercios locales.

El cierre de Tío Mario expuso la crisis de la industria del juguete.

Tesla: un acto presidencial y un antecedente con Musk

La controversia por Tesla tuvo otro capítulo el viernes por la noche, cuando Milei participó de la presentación oficial de la automotriz en Arenas Studios, en el barrio porteño de La Boca. Allí defendió la apertura comercial, elogió los vehículos de la empresa y mantuvo una breve videollamada con Musk.

Asistieron el embajador estadounidense Peter Lamelas y directivos de Tesla. Milei destacó el desembarco de la firma y cuestionó el cierre comercial del pasado.

La actividad se desarrolló durante una jornada de tensión financiera: el riesgo país llegó a 1.071 puntos básicos, mientras el dólar minorista alcanzó los 1.600 pesos en el Banco Nación. Milei no hizo referencia a esos movimientos durante su exposición ante los representantes de la firma.

La relación entre Milei y Musk ya había generado pedidos de explicaciones. En mayo, diputados opositores solicitaron información después de que el Presidente contara que le había pedido una camioneta Tesla al empresario. Aquel pedido de informes, distinto de la denuncia actual, abordó posibles obsequios y vínculos empresariales con el Estado.

Qué medidas pidieron los denunciantes

Los abogados solicitaron que la Presidencia de la Nación y las áreas competentes de la Secretaría de Comunicación informen si la cuenta de Instagram utilizada por Milei integra los canales oficiales del Gobierno. También pidieron identificar a los responsables de producir los videos y detallar los recursos humanos, técnicos y presupuestarios empleados.

Otra medida propuesta es determinar si hubo contactos, acuerdos o vínculos entre funcionarios nacionales y LEGO, sus representantes u operadores locales. Además, requirieron invitar al Presidente a presentar las explicaciones que considere necesarias y consultar si la OA cuenta con antecedentes sobre la promoción de empresas privadas por parte de funcionarios en redes sociales.

El pedido concluye con la solicitud de un dictamen sobre las publicaciones a la luz de la Ley de Ética Pública y el Código de Ética de la Función Pública. La decisión de abrir actuaciones y el alcance de cualquier investigación quedan ahora en manos del organismo que conduce Zangaro.