El Frente Renovador anticipó que el peronismo buscará competir unido en las elecciones presidenciales de 2027, independientemente de lo que suceda con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La diputada nacional Cecilia Moreau aseguró que existe una decisión política compartida de construir una alternativa al gobierno de Javier Milei, mientras el oficialismo avanza con una reforma electoral que podría modificar el mecanismo de selección de candidatos.

"Tengo la convicción y la certeza de que, con PASO o sin PASO, el peronismo va a ir unido a la elección", afirmó Moreau durante una entrevista televisiva.

La legisladora sostuvo que esa postura no representa únicamente una posición personal, sino que forma parte de una definición más amplia dentro del justicialismo. Sus declaraciones se produjeron después del encuentro encabezado por Sergio Massa en San Fernando, donde participaron dirigentes de distintos sectores peronistas.

Massa cuestionó la eliminación de las PASO

El debate por la reforma electoral se convirtió en uno de los principales puntos de discusión entre el Gobierno y la oposición de cara a 2027.

Desde La Libertad Avanza impulsan cambios que incluyen la suspensión de las primarias, una medida que todavía necesita completar su tratamiento parlamentario.

Sergio Massa cuestionó esa iniciativa y sostuvo que la decisión oficialista busca dificultar el ordenamiento electoral del peronismo. Sin embargo, el dirigente manifestó confianza en que los distintos espacios podrán alcanzar un acuerdo.

El líder del Frente Renovador destacó que la construcción de una alternativa electoral exigirá encontrar mecanismos de consenso, incluso sin una competencia interna abierta.

Moreau coincidió con ese planteo y remarcó que las candidaturas no deberían anteponerse a la elaboración de un programa de gobierno.

"Ninguna candidatura es más importante que el programa", afirmó la diputada, quien también reclamó priorizar las demandas sociales por encima de las disputas entre dirigentes.

La interna bonaerense y el papel de Kicillof

Aunque el massismo insiste en la unidad nacional, el escenario bonaerense presenta diferencias que todavía deben resolverse.

El encuentro realizado en San Fernando reunió a dirigentes del Frente Renovador, La Cámpora, el peronismo federal e intendentes, pero no contó con la participación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que conduce el gobernador Axel Kicillof.

Como informó Grupo La Provincia, la ausencia del kicillofismo dejó expuestas las diferencias internas que persisten en el peronismo bonaerense, especialmente alrededor de las estrategias electorales y las candidaturas.

Desde el entorno del gobernador defienden la continuidad de las primarias como mecanismo para resolver las diferencias dentro del justicialismo.

Por su parte, Alexis Guerrera, vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense por el Frente Renovador, planteó que la eliminación de las PASO nacionales podría acelerar un acuerdo, pero aclaró que eso no impediría discutir las candidaturas a gobernador dentro de la provincia.

El dirigente dejó abierta la posibilidad de mantener internas bonaerenses o incorporar la definición de la sucesión de Kicillof dentro de una negociación política más amplia.

Moreau cuestionó el Presupuesto 2027

Además de referirse al escenario electoral, Moreau cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional.

La legisladora advirtió sobre posibles recortes en salud, universidades nacionales y discapacidad. También criticó la utilización de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, cuyo destino incluye obras viales e infraestructura hídrica.

En materia económica, planteó que un eventual programa del peronismo debería concentrarse en recuperar el empleo, mejorar los ingresos y fortalecer las economías regionales.

Las diferencias sobre las candidaturas, la continuidad de las PASO y el armado territorial todavía forman parte de las negociaciones internas.

Aunque el Frente Renovador sostiene que habrá una lista de unidad para 2027, el justicialismo aún no definió quién encabezará su propuesta presidencial ni cómo resolverá las disputas provinciales si finalmente se suspende el sistema de primarias nacionales.