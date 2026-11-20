En Buenos Aires, las diferencias atraviesan la negociación con los libertarios y el reparto de postulaciones para 2027.

El respaldo del PRO a la suspensión de las PASO nacionales de 2027 dejó diferencias abiertas dentro del partido. El senador bonaerense Pablo Petrecca, presidente del bloque amarillo en la Cámara alta y vicepresidente segundo de la fuerza en Buenos Aires, defendió la competencia electoral como mecanismo para seleccionar candidatos y cuestionó que las reglas se modifiquen según las conveniencias del momento.

La discusión tiene una dimensión particular en territorio bonaerense, donde el macrismo negocia su relación con La Libertad Avanza. Mientras una parte de la dirigencia considera que un entendimiento político permitiría resolver las postulaciones sin primarias, otros referentes buscan conservar esa instancia para disputar lugares dentro de una eventual coalición.

El desacuerdo aparece cuando el Gobierno nacional consiguió avanzar con su reforma electoral en el Senado. La Comisión de Asuntos Constitucionales reunió once firmas para un dictamen que propone suspender las primarias durante el próximo año, después de retirar el capítulo de las colectoras. El despacho todavía necesita atravesar ambas cámaras para convertirse en ley.

Petrecca reconoció la decisión partidaria de acompañar al Ejecutivo, pero expresó una posición diferente. Defendió las PASO como una herramienta “para que esto no sea a dedo” y aseguró: “Hay muchos dirigentes que tenemos esta mirada”.

El exintendente de Junín no rechazó una reforma política. Planteó que pueden discutirse la obligatoriedad de las primarias, su financiamiento y los costos del sistema, además de avanzar con Ficha Limpia.

Para explicar esa postura, retomó una posibilidad que ya había mencionado: “Me ilusionaba una PASO entre Macri y Milei”. La presentó como una oportunidad para confrontar proyectos y permitir que los votantes resolvieran las diferencias.

Su defensa de las primarias convive con el respaldo a una alianza bonaerense que reúna al PRO, los libertarios y otros actores, entre ellos el radicalismo. También admitió que ese entendimiento podría alcanzarse mediante acuerdos políticos si no hubiera una instancia electoral previa.

Un sector del PRO bonaerense se mostró a favor de sostener las PASO.

Santilli y las candidaturas municipales, detrás del debate

Entre quienes acompañan la suspensión hay dirigentes bonaerenses que consideran que la proyección de Diego Santilli para la Gobernación permitiría ordenar un frente con LLA sin recurrir a las urnas para definir esa postulación.

La discusión también alcanza a los municipios. Una parte del macrismo entiende que la existencia de primarias no garantiza por sí misma que todos puedan competir: antes deben acordarse las condiciones de participación dentro del frente. Otros consideran que preservarlas ofrece una vía para discutir candidaturas que, de lo contrario, quedarían sujetas a una negociación entre autoridades partidarias.

Petrecca tiene un antecedente propio en esa tensión: en 2025 encabezó la lista de Somos Buenos Aires en la Cuarta Sección, por fuera del acuerdo entre el PRO y los libertarios. De cara a 2027, promueve una construcción opositora más amplia, aunque todavía quedan pendientes las condiciones para reunir a las distintas fuerzas.

En esa búsqueda se inscribe el acercamiento que tuvo meses atrás con Emiliano Balbín, presidente del Comité Provincia de la UCR. La reunión expuso las diferentes estrategias para construir una alternativa bonaerense, pero desde el radicalismo aclararon que cualquier definición sobre alianzas debía pasar por sus órganos partidarios.

Petrecca junto al presidente de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín.

El respaldo nacional tampoco borró todos los reparos

El acompañamiento del PRO a la propuesta de Milei llegó después de las objeciones que distintos referentes habían expresado sobre la modificación del sistema. En esa negociación tuvieron intervención Cristian Ritondo, presidente del partido bonaerense, y Santilli, mientras los gobernadores Rogelio Frigerio e Ignacio Torres impulsaban el respaldo a la iniciativa.

Sin embargo, la definición partidaria no uniformó las posiciones. El exministro de Hacienda Hernán Lacunza volvió a defender públicamente las primarias y sostuvo que permiten “que a los candidatos los elija la gente, no la casta”. También cuestionó los cambios de reglas próximos al turno electoral.

En Buenos Aires, esos reparos conviven con el esfuerzo por fortalecer la estructura propia. La reorganización territorial y la defensa de las intendencias forman parte de la estrategia con la que Ritondo, Soledad Martínez y otros referentes buscan llegar a las conversaciones con los libertarios.

Sin embargo, el avance nacional no resuelve automáticamente el futuro de las primarias bonaerenses. La Provincia tiene su régimen, establecido por la Ley 14.086, cuya modificación requiere una decisión de la Legislatura. La suspensión aprobada mediante la Ley 15.522 fue una excepción para 2025 y no se extendió al próximo turno electoral.

Ese marco mantiene abierta una posibilidad relevante para las fuerzas provinciales: que las candidaturas nacionales se definan sin PASO, mientras Buenos Aires conserve la instancia para gobernador, legisladores e intendentes.

La continuidad reúne respaldos que atraviesan al oficialismo y a la oposición. El kicillofismo, el Frente Renovador y La Cámpora defendieron su mantenimiento. Dentro de la UCR, Construir Buenos Aires, referenciado en Miguel Fernández, también rechazó la suspensión.

En el peronismo, las primarias aparecen como una alternativa para resolver aspiraciones que todavía no confluyen en una candidatura. En el radicalismo y entre los referentes del PRO que las defienden, permiten conservar una instancia de competencia mientras continúan las conversaciones por las alianzas.

El PRO deberá resolver, así, cómo trasladará su respaldo nacional al debate bonaerense. La posibilidad de compartir una boleta con Milei no cerró la discusión sobre quién elegirá a sus candidatos ni qué lugar conservará cada dirigente en ese acuerdo. La posición de Petrecca dejó esa diferencia expuesta antes de que comiencen a definirse las listas de 2027.