Rutas a la Costa bajo la lupa: otra prórroga para la autovía 11 y reclamos por mantenimiento.

A pocas semanas del inicio de la temporada de verano, las rutas bonaerenses que conectan con la Costa Atlántica quedaron nuevamente en el centro de la agenda pública. El Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires publicó este viernes 20 de noviembre una nueva prórroga para la licitación de la autovía de la Ruta Provincial 11, mientras distintos reclamos municipales y legislativos ponen el foco en el mantenimiento de los corredores turísticos.

La decisión oficial establece que la apertura de ofertas para transformar en autovía el tramo Mar de Ajó-Pinamar se realizará el 1 de diciembre de 2026. El procedimiento ya había sido reprogramado anteriormente: la fecha original era el 4 de noviembre y luego pasó al 24 de este mes.

La modificación incorpora una nueva instancia de espera para una obra presupuestada en casi $154.000 millones, considerada estratégica por el gobierno de Axel Kicillof para mejorar la conectividad regional y las condiciones de seguridad vial.

En paralelo, el diputado provincial del PRO Alejandro Rabinovich impulsó reclamos por las condiciones de conservación de las rutas 2, 11 y 88. Las iniciativas se suman a pedidos de municipios y organizaciones viales por el crecimiento de pastizales, la limpieza de banquinas y la visibilidad de la señalización.

Ruta 11: la licitación de una obra millonaria vuelve a cambiar de fecha

El aviso publicado por la Dirección de Vialidad bonaerense corresponde a la Licitación Pública Internacional 1/2026 BID, destinada a construir una autovía sobre aproximadamente 47,2 kilómetros de la Ruta 11, entre Mar de Ajó y Pinamar.

La convocatoria original, anunciada a fines de septiembre, había establecido el 4 de noviembre como fecha de apertura de sobres. Posteriormente, una primera prórroga trasladó el acto al 24 de noviembre. Con la publicación de este viernes, la recepción de propuestas quedó fijada para el 1 de diciembre, hasta las 10, mientras que la apertura se realizará a las 10.30 en la sede central de Vialidad, en La Plata.

La nueva postergación afecta al procedimiento licitatorio, no a una obra que ya se encuentre en ejecución. El proyecto todavía debe atravesar la evaluación de las ofertas, la adjudicación y la firma de los contratos antes de que puedan comenzar los trabajos.

Dirección de Vialidad bonaerense.

La intervención se divide en dos lotes. El primero comprende 24,75 kilómetros, con un presupuesto estimado de $74.988 millones. El segundo abarca 22,46 kilómetros y demandará aproximadamente $79.007 millones. Para cada tramo se prevé un plazo de ejecución de 540 días.

El financiamiento combinará recursos provinciales con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La obra atraviesa jurisdicciones de La Costa, General Lavalle, General Madariaga y Pinamar, una zona de circulación relevante tanto para residentes como para turistas.

La Provincia había manejado como horizonte inicial el comienzo de los trabajos durante marzo de 2027, una vez finalizada la temporada estival. Ese plazo sigue dependiendo de la conclusión del proceso de contratación.

Qué cambiará con la nueva autovía entre Mar de Ajó y Pinamar

El proyecto contempla la construcción de una segunda calzada de dos carriles, ubicada al oeste de la actual, y la repavimentación del camino existente, entre los kilómetros 345 y 393 de la Ruta 11.

También incluye banquinas, nuevos accesos y retornos, mejoras de iluminación y señalización, dársenas para el transporte público y obras complementarias de seguridad vial y drenaje.

Según la presentación del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, encabezado por Gabriel Katopodis, la transformación permitirá ampliar la capacidad de circulación y mejorar las condiciones de tránsito en un corredor fundamental para la actividad turística y comercial.

La intervención forma parte de un programa más amplio de modernización de la Ruta 11, que incluye obras sobre otros sectores del corredor atlántico. Una vez terminada, la nueva autovía será incorporada a la concesión de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA).

Durante el lanzamiento de la licitación, Katopodis defendió la continuidad de la inversión pública provincial y aseguró que el nuevo tramo no implicará instalar cabinas de peaje adicionales. También contrastó la política de infraestructura bonaerense con las decisiones del Gobierno nacional sobre la obra pública.

AUBASA.

Sin embargo, mientras la Provincia avanza con proyectos de ampliación vial, el estado de conservación de las rutas actualmente utilizadas también genera cuestionamientos de dirigentes políticos, gobiernos municipales y usuarios.

La oposición reclama mantenimiento en las rutas 2, 11 y 88

La discusión llegó a la Cámara de Diputados bonaerense a través de dos iniciativas promovidas por Rabinovich, presidente del bloque PRO, que reclamó intervenciones urgentes de mantenimiento antes del incremento del tránsito turístico.

Una de las propuestas solicita al Ejecutivo provincial que arbitre los medios necesarios para realizar corte de pasto, desmalezamiento y limpieza de banquinas, canteros centrales, cruces, retornos y accesos en las rutas 2 y 11, donde AUBASA tiene responsabilidades de conservación sobre los tramos concesionados.

El planteo también alcanza a la Ruta Provincial 88, que conecta Mar del Plata con Necochea, y pide establecer un esquema periódico de trabajos que preserve la visibilidad de las señales y las condiciones de seguridad vial.

El legislador advirtió sobre sectores donde la vegetación elevada podría dificultar la visión de otros vehículos en intersecciones y retornos. También señaló el riesgo de incendios de pastizales durante los meses de temperaturas más altas.

La segunda iniciativa consiste en un pedido de informes al Poder Ejecutivo. Busca conocer las obligaciones de mantenimiento de las concesiones, la frecuencia exigida para los cortes, los estándares de calidad y las empresas encargadas de realizar esas tareas.

Rabinovich también solicitó precisiones sobre el presupuesto asignado y ejecutado durante 2025 y 2026, la relación entre esos gastos y los ingresos por peajes, y las inspecciones realizadas por los organismos provinciales.

Entre las consultas figura si AUBASA efectuó inversiones en títulos del Tesoro provincial y, en caso afirmativo, si tuvieron alguna incidencia sobre los recursos destinados a conservación. Se trata de un interrogante planteado por la oposición, no de una irregularidad comprobada.

Alejandro Rabinovich, diputado provincial del PRO

Reclamos municipales y una explicación de AUBASA

Los cuestionamientos no se limitaron al ámbito legislativo. En el partido de Maipú, la intendenta interina Lorena Otermín solicitó formalmente a AUBASA tareas de mantenimiento sobre la Autovía 2, particularmente en el sector de Las Armas.

El planteo surgió a partir de inquietudes de vecinos por el estado de la vegetación y la necesidad de mejorar la visibilidad en distintos puntos del corredor. El municipio también reiteró un pedido anterior, presentado el 28 de octubre, y solicitó información sobre los plazos previstos para los trabajos.

En la región de General Madariaga y el partido de La Costa se difundieron reclamos por pastizales altos en rotondas, accesos e intersecciones. El Observatorio Vial ADM también manifestó preocupación por las posibles consecuencias de esas condiciones sobre la seguridad de los conductores.

Frente a esas presentaciones, AUBASA explicó que los contratos con las empresas que realizaban el corte de pasto habían vencido, por lo que debió tramitar un nuevo procedimiento de contratación.

Según la respuesta de la concesionaria difundida por medios regionales, la nueva licitación ya finalizó y las tareas se retomarán próximamente. No obstante, esa comunicación no precisó una fecha concreta para la normalización del servicio en todos los sectores señalados.

De esta manera, la discusión mantiene dos planos diferentes: la necesidad inmediata de conservar adecuadamente las rutas en funcionamiento y la ejecución de proyectos de infraestructura destinados a mejorar la circulación en los próximos años.

Peajes, seguridad vial y una temporada que se acerca

El debate también se vincula con el costo de circular hacia los destinos turísticos. En octubre, el Gobierno provincial autorizó una actualización de las tarifas de peaje que alcanzó a los corredores atlánticos.

Tras esos ajustes, las estaciones de Samborombón y Maipú, sobre la Autovía 2, pasaron a cobrar $8.600 por automóvil, el mismo valor informado para La Huella, sobre la Ruta 11. En General Madariaga y Mar Chiquita se establecieron tarifas de $3.600 y $4.000, respectivamente.

Peajes AUBASA.

Los incrementos reabrieron las discusiones sobre el destino de la recaudación, las obligaciones de conservación y las inversiones previstas por la concesionaria. AUBASA, por su parte, informó que desarrolla un conjunto de intervenciones sobre su red vial, entre ellas trabajos de repavimentación en la Autovía 2 y la Ruta 11.

La proximidad del verano intensifica la importancia de esas tareas. La seguridad en los accesos, el estado de las banquinas y la visibilidad de la señalización son aspectos que afectan tanto a quienes utilizan diariamente las rutas como a los visitantes que se trasladan hacia la Costa Atlántica.

El 1 de diciembre será la próxima fecha clave para la autovía Mar de Ajó-Pinamar, cuando está previsto abrir las ofertas de una de las inversiones viales más importantes anunciadas para la región.

Mientras tanto, los reclamos legislativos y municipales mantienen abierta otra discusión, de efectos más inmediatos: cuándo se completarán las tareas de mantenimiento pendientes y qué controles garantizarán las condiciones de circulación en los corredores atlánticos durante la temporada 2026-2027.

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