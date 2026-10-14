Peajes bonaerenses: los aumentos reabren el debate sobre cuánto se paga y en qué se invierte.

El aumento de los peajes bonaerenses que comenzó a regir entre el 9 y el 10 de octubre reabrió la discusión sobre el costo de circular por rutas y autopistas de la Provincia. El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), encabezado por Ricardo Lasca, cuestionó los ajustes autorizados por la gestión de Axel Kicillof y reclamó controles sobre Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), mientras la concesionaria estatal presentó un programa de obras financiado con sus propios recursos.

Las modificaciones alcanzan la Autopista Buenos Aires-La Plata, los corredores hacia la Costa Atlántica y la Ruta Provincial 6. El debate incluye los importes que pagan automovilistas y transportistas, la incorporación de nuevos puntos de cobro y el destino del dinero recaudado.

Nuevos valores en la autopista, la Costa y la Ruta 6

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, a cargo de Gabriel Katopodis, aprobó los cuadros tarifarios mediante las resoluciones 760, 765 y 767 de 2026. Los ajustes informados fueron del 8,8% para el Sistema Vial Integrado del Atlántico y del 8,3% para la Autopista Buenos Aires-La Plata. En la Ruta 6, la documentación de la actualización contempla una variación del 23,81%.

Las modificaciones de la autopista y los corredores atlánticos se encuadran en un mecanismo de revisión que utiliza el Coeficiente de Variación Tarifaria. La fórmula combina el índice de salarios de trabajadores registrados, con un peso del 55%; los precios mayoristas, con el 25%; y el índice de precios al consumidor, con el 20%.

En la Autopista Buenos Aires-La Plata, para los automóviles, el peaje de Hudson en dirección a la Ciudad de Buenos Aires pasó a $5.200 fuera del horario pico y llega a $6.600 durante esa franja. En sentido hacia La Plata, los valores son de $2.600 y $3.300, respectivamente. Villa Elisa tiene tarifas de $1.400 y $1.700, mientras que las bajadas de Quilmes, Berazategui y Bernal llegan a $1.900.

En la Autovía 2, las estaciones de Samborombón y Maipú pasaron a cobrar $8.600 por automóvil cada una; el mismo importe corresponde a La Huella, sobre la Ruta 11. En General Madariaga el valor es de $3.600 y en Mar Chiquita, de $4.000. Para quienes viajan con frecuencia, las nuevas tarifas se acumulan con otros gastos del traslado.

El nuevo cuadro tarifario de AUBASA.

La Ruta 6 presenta otra particularidad: desde el 1 de octubre funcionan peajes electrónicos sin barreras en San Vicente, kilómetro 51, y General Las Heras, kilómetro 105. El cuadro actualizado fija $2.276,44 para vehículos de dos ejes en esas estaciones y prevé un tercer punto de cobro en Cardales. Los residentes alcanzados por el beneficio tienen una bonificación del 30%.

Las críticas del CONADUV y el costo de los viajes

El CONADUV rechazó las subas, que describió como incrementos de entre el 9% y el 23% en los distintos corredores. Lasca calificó las decisiones de “ilegales, abusivas e inapropiadas” y sostuvo que se adoptaron sin contemplar las dificultades económicas de los usuarios. La organización considera que los peajes encarecen la movilidad cotidiana y pueden trasladarse a los costos del transporte y de las mercaderías.

Para ilustrar ese impacto, difundió estimaciones anuales para recorridos frecuentes. Un automovilista que viaje entre la Ciudad de Buenos Aires y La Plata, de ida y vuelta durante 20 días por mes en horario pico, gastaría alrededor de $3,1 millones al año en peajes. Para un camión de más de seis ejes que haga el mismo trayecto, el cálculo asciende a $18,7 millones.

Los ejemplos del comité son todavía más altos para los traslados a Mar del Plata: $11,27 millones anuales para un automóvil y $59,51 millones para un camión de más de seis ejes, bajo el supuesto de 20 viajes mensuales de ida y vuelta. En la Ruta 6, la entidad estima $2,18 millones al año para un automóvil y $10,93 millones para un camión pesado que circule entre La Plata y el área de Zárate-Campana con esa frecuencia.

El dirigente también apuntó contra la incorporación de tres estaciones sobre la Ruta 6. Cuestionó al ministro Katopodis por criticar la política de peajes del gobierno de Javier Milei mientras, según su planteo, la administración bonaerense amplía los puntos de cobro. Lasca extendió sus objeciones a las concesiones de jurisdicción nacional y provincial.

Otro eje de la protesta es la fiscalización del sistema. El CONADUV sostiene que falta un marco regulatorio específico y un ente independiente con participación de usuarios directos e indirectos. También cuestionó la actuación de la Legislatura y de la Defensoría del Pueblo provincial frente a sus pedidos, y considera que el diseño actual deja insuficientemente representados a quienes pagan los peajes.

AUBASA empezó a multar la evasión de peajes con sanciones de hasta $684 mil.

La organización afirma, además, que una porción importante de lo recaudado se destina al funcionamiento de la propia AUBASA y sus estaciones, antes que a las rutas. Desde esa posición, rechaza la estructura de la concesionaria y describe el cobro como un “impuesto al tránsito”. Son cuestionamientos que contrastan con el detalle de inversiones y tareas difundido por la empresa.

Las obras de AUBASA y las medidas de seguridad vial

AUBASA informó que desarrolla siete intervenciones simultáneas sobre más de 450 kilómetros de su red, con una inversión superior a $160.000 millones de fondos propios. Los trabajos forman parte del Plan de Obras 2024-2027 y abarcan la Autopista Buenos Aires-La Plata, la Autovía 2 y la Ruta Provincial 11.

Entre las obras aparecen el cuarto carril de la autopista en sentido a La Plata, la bajada de City Bell, el acceso a Diagonal 74 y un viaducto hacia la Ciudad de Buenos Aires. En la Autovía 2 avanzan las repavimentaciones entre Dolores y Maipú y entre Maipú y Mar Chiquita; en la Ruta 11 hay trabajos entre Esquina Crotto y Conesa. Otra ampliación, el cuarto carril hacia CABA, está en licitación y tiene previsto iniciar en noviembre.

El presidente de AUBASA, José Arteaga, sostuvo que mejorar las rutas permite agilizar la circulación y reducir riesgos. La empresa también anunció renovación de señalización, equipamiento para emergencias y modernización de centros de monitoreo.

En septiembre dispuso prohibir las terminales metálicas de guardarraíl conocidas como “cola de pez” en obras nuevas, por los riesgos que pueden provocar en choques frontales, y reemplazar progresivamente las existentes.

La actualización del sistema de cobro incluye controles sobre la evasión de peajes en la Autopista Buenos Aires-La Plata. Desde el 15 de septiembre, las cámaras registran pasos sin pago y permiten iniciar actuaciones. Para septiembre y octubre se informaron sanciones de entre $228.100 y $684.300, con una instancia previa para regularizar los viajes adeudados antes de que avance el procedimiento sancionatorio.