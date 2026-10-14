Susbielles presentó un amparo para mantener a Bahía Blanca en Zona Fría

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, anunció que presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal para impedir que se aplique en la ciudad la Ley 27.828. Según explicó en sus redes sociales, la norma promulgada excluye al distrito del régimen de Zona Fría para las tarifas de gas.

Susbielles

La acción fue impulsada junto con la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), en representación de los usuarios y del Club Estrella, con el objetivo de proteger también a los clubes y las entidades de bien público bahienses.

Susbielles sostuvo que la presentación busca defender al conjunto de la comunidad alcanzada por los cambios. “Impulsamos un amparo colectivo en defensa del 100 por ciento de nuestros hogares e instituciones”, expresó.

Un planteo basado en derechos constitucionales

El jefe comunal informó que el reclamo invoca principios constitucionales que, a su entender, resultarían vulnerados por la aplicación de la ley. Entre los fundamentos mencionó la igualdad y los cuestionamientos por discriminación y arbitrariedad, además de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

“Bahía Blanca es Zona Fría”, afirmó al encabezar su publicación. En ese mensaje calificó a la norma de “arbitraria” y vinculó la decisión de acudir a los tribunales con el compromiso asumido ante la comunidad.

El alcance colectivo que describió comprende tanto a los hogares como a las instituciones locales. La participación de ADDUC se inscribe en la defensa de los usuarios y consumidores, mientras que el Club Estrella fue mencionado en relación con la protección de los clubes y las entidades de bien público.

El objetivo anunciado es impedir la aplicación de la norma en Bahía Blanca y sostener la inclusión de la ciudad en el régimen tarifario. “Seguiremos unidos defendiendo a Bahía”, concluyó Susbielles.