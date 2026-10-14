Echarren coordina un diplomado internacional sobre inteligencia artificial y democracia

El intendente de Castelli comparte la coordinación con Marco Enrique Ominami. La propuesta suma más de 400 inscriptos de 17 países y abordará soberanía tecnológica, empleo y control democrático de los algoritmos.
Municipales14 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, es uno de los coordinadores del diplomado internacional “Inteligencia Artificial, Poder y Soberanía Democrática”, que comenzará el 23 de octubre y ya cuenta con más de 400 inscriptos de 17 países. La formación propone debatir el control de estas tecnologías y sus implicancias para la democracia y el trabajo en América Latina.

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Echarren comparte la coordinación con Marco Enrique Ominami, ex candidato presidencial de Chile. La convocatoria incluye a dirigentes, funcionarios, legisladores, sindicalistas y referentes de la comunicación, con una agenda que vincula el desarrollo tecnológico con las decisiones políticas de la región.

La iniciativa es impulsada por UNIGOBE junto con la Fundación LATIR de Argentina y la Fundación Progresa de Chile. Cuenta, además, con la colaboración del Grupo de Puebla y la certificación académica de la Universidad Nacional del Oeste.

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Soberanía tecnológica y futuro del trabajo

Durante seis semanas, el programa abordará geopolítica, soberanía tecnológica, comunicación política, futuro del trabajo y control democrático de los algoritmos. El eje será analizar quién controla la inteligencia artificial y qué condiciones permitirían orientar su desarrollo hacia el fortalecimiento de la soberanía y la democracia.

Para la Argentina, la propuesta plantea el desafío de desarrollar capacidades propias y participar en la construcción de una agenda regional frente a la concentración tecnológica global. Ese debate forma parte del enfoque latinoamericano del diplomado, que pondrá en relación las herramientas tecnológicas con sus efectos sobre el empleo y el ejercicio del poder.

El cuerpo docente incluye a los expresidentes Rafael Correa, Ernesto Samper y Alberto Fernández, junto con dirigentes y especialistas de la región.

Las clases comenzarán el 23 de octubre. Según la información difundida por la organización, quedan los últimos cupos disponibles para incorporarse a la formación.

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