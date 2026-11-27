El intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, anunció la puesta en funcionamiento de la nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales de Vivoratá, una infraestructura desarrollada junto a la Cooperativa Scyco con el objetivo de fortalecer el servicio sanitario y acompañar el crecimiento de la localidad.

La habilitación de la planta abre además una nueva etapa para el barrio Arbizu, ya que sus vecinos pueden comenzar a solicitar la conexión a la red cloacal y acceder de esta manera al sistema de saneamiento.

Una nueva infraestructura sanitaria para Vivoratá

La planta está conformada por tres módulos construidos sobre contenedores de 12 metros de largo, que fueron reforzados y revestidos especialmente para garantizar su durabilidad y permitir el funcionamiento del sistema de tratamiento.

De acuerdo con la información difundida por el intendente, la infraestructura cuenta con una capacidad aproximada de tratamiento de 220 metros cúbicos de efluentes por día, lo que permitirá ampliar la respuesta sanitaria disponible en Vivoratá.

“Junto a la Cooperativa Scyco, pusimos en funcionamiento la obra que fortalece el servicio sanitario de la localidad y acompaña su crecimiento”, destacó Wischnivetzky al comunicar la puesta en marcha.

Una obra para acompañar el crecimiento de la localidad

La incorporación de esta nueva planta apunta a fortalecer la infraestructura básica necesaria para acompañar la expansión de Vivoratá y mejorar las condiciones del servicio cloacal.

El tratamiento adecuado de los efluentes constituye una pieza central dentro de los sistemas de saneamiento, especialmente en sectores que incorporan nuevas conexiones a medida que avanza la urbanización.

En este caso, la puesta en funcionamiento de los tres módulos permitirá ampliar la capacidad disponible y comenzar a sumar usuarios a la red en uno de los barrios alcanzados por la obra.

El barrio Arbizu ya puede solicitar la conexión

A partir de la habilitación de la planta, los vecinos del barrio Arbizu quedaron en condiciones de iniciar el trámite correspondiente para conectarse a la red cloacal.

La gestión puede realizarse de manera presencial en la oficina de la Cooperativa Scyco en Vivoratá, que atiende los lunes y jueves de 8 a 12 horas. También se encuentra disponible la posibilidad de efectuar consultas y trámites mediante los canales digitales de la entidad.

La incorporación de los hogares a la red permitirá que la nueva infraestructura comience a tener un impacto concreto en el servicio que reciben las familias del sector.

Municipio y cooperativa, detrás de la puesta en marcha

La obra fue desarrollada mediante el trabajo conjunto entre la Municipalidad de Mar Chiquita y la Cooperativa Scyco, que tendrá un rol directo en la incorporación de los nuevos usuarios del sistema.

La articulación permitió poner en funcionamiento una infraestructura pensada para aumentar la capacidad de saneamiento de Vivoratá y brindar respuesta a las necesidades derivadas del crecimiento de la localidad.