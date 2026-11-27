La Municipalidad de Junín continúa avanzando con obras de infraestructura urbana en distintos barrios de la ciudad y actualmente desarrolla 16 nuevas cuadras de cordón cuneta en Eusebio Marcilla, mediante el sistema de consorcios.

La intervención se suma a los trabajos realizados a lo largo del año y permite que el distrito ya haya superado las 100 cuadras ejecutadas, consolidando una línea de obras destinada a mejorar la circulación, ordenar los barrios y acompañar el crecimiento urbano.

Dieciséis nuevas cuadras en Eusebio Marcilla

Los trabajos que se realizan en el barrio Eusebio Marcilla contemplan la construcción de 16 cuadras de cordón cuneta, una infraestructura que cumple un rol central tanto en el ordenamiento vial como en el escurrimiento del agua y la consolidación de las calles.

La obra se lleva adelante a través del sistema de consorcios, una modalidad que permite articular la ejecución de mejoras urbanas con participación de los vecinos y el acompañamiento municipal.

Con esta intervención, el sector suma una mejora estructural que impactará de manera directa en las condiciones de circulación y en la organización del entorno.

Más de 100 cuadras ejecutadas en el año

El avance en Eusebio Marcilla se incorpora a un plan más amplio de obras que ya permitió superar las 100 cuadras de cordón cuneta ejecutadas en Junín durante este año.

El dato refleja la continuidad de una política orientada a extender infraestructura básica hacia distintos puntos de la ciudad, priorizando sectores que requieren mejoras en conectividad y urbanización.

Cada nueva cuadra ejecutada permite avanzar en la consolidación de los barrios y generar mejores condiciones para futuras intervenciones sobre las calles.

Infraestructura que ordena los barrios

El cordón cuneta cumple una función que va más allá de la delimitación de la calzada, ya que también contribuye al manejo del escurrimiento pluvial y al ordenamiento general del espacio urbano.

Por ese motivo, este tipo de obras suele constituir una etapa importante dentro de los procesos de mejora barrial, facilitando luego otras intervenciones vinculadas con pavimento, iluminación o servicios.

En Eusebio Marcilla, la ejecución de las 16 cuadras busca precisamente acompañar ese proceso de consolidación.

Continuidad del plan de obras

Desde el Municipio destacaron que los trabajos forman parte de una planificación que busca sostener mejoras en distintos sectores de Junín y ampliar progresivamente la cobertura de infraestructura.

La superación de las 100 cuadras ejecutadas durante el año marca un nuevo punto dentro de ese esquema y refuerza la continuidad de las intervenciones barriales.