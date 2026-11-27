El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, se reunió con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para intercambiar miradas sobre los desafíos de la gestión y la construcción de respuestas a las necesidades de la población. El jefe comunal dio a conocer el encuentro a través de sus redes sociales y destacó el valor de compartir experiencias con autoridades de otras jurisdicciones.

“Siempre es enriquecedor encontrarse con quienes tienen la responsabilidad de gobernar una provincia, especialmente en un contexto tan desafiante como el que estamos atravesando”, expresó Nardini.

Al referirse a la conversación con Quintela, explicó que ambos abordaron las responsabilidades de gobernar y la búsqueda de respuestas para la gente. Su mensaje puso el acento en el intercambio entre dirigentes que gestionan en realidades territoriales diferentes.

Nardini reivindicó la escucha y el aprendizaje como parte de esa tarea. En particular, valoró la posibilidad de conocer otras experiencias y nutrirse del recorrido de quienes enfrentan desafíos desde distintos ámbitos de gobierno.

“Creo en el valor de escuchar, aprender de otras experiencias y nutrirse del recorrido de quienes, desde distintas realidades, comparten la convicción de que la política tiene que estar al servicio de mejorar la vida de las personas”, sostuvo.

El encuentro fue presentado por el intendente como una oportunidad para compartir perspectivas de gestión. La definición central de su mensaje estuvo vinculada al propósito de esa tarea: orientar las decisiones políticas a mejorar las condiciones de vida de la población.