Santiago Passaglia propuso cerrar el ingreso de inmigración con fines laborales hasta que baje el desempleo y los argentinos consigan trabajo. El planteo fue publicado en su cuenta de X bajo la consigna “Primero, los argentinos”, en un mensaje centrado en el acceso al empleo y las posibilidades de construir un futuro en el país.

Santiago Passaglia

“¿Qué proponemos? Cerrar las puertas de la inmigración con fines laborales hasta que el desempleo baje y los argentinos consigan trabajo”, expresó. La publicación presenta esa restricción como una propuesta política, sin detallar un mecanismo de implementación ni establecer un nivel de desocupación que determine su duración.

Passaglia sostuvo que las dificultades para encontrar empleo deben ocupar un lugar prioritario en las decisiones de gobierno. “No podemos naturalizar que cada vez sea más difícil conseguir trabajo en nuestro propio país”, afirmó.

En particular, puso el foco en los jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral. Cuestionó que quienes quieren trabajar no encuentren oportunidades y terminen considerando la emigración como única alternativa.

“Gobernar es establecer prioridades. Y la nuestra está muy clara: que los argentinos puedan trabajar, progresar y construir un futuro en su propio país”, señaló.

Su planteo vincula una eventual restricción de la inmigración laboral con la evolución del empleo de los argentinos. El mensaje no incluye cifras de desocupación ni desarrolla qué efecto tendría la medida sobre la creación de puestos de trabajo.

Como se informó en Grupo La Provincia, Passaglia había reivindicado su pertenencia al interior productivo y expresado su intención de construir una propuesta política diferente. En aquella publicación, también había destacado la juventud y la ausencia de padrinos políticos como rasgos de su posicionamiento. grupolaprovincia.com

Con este nuevo mensaje, incorporó una definición concreta sobre inmigración y empleo: condicionar el ingreso con fines laborales a una mejora de las oportunidades de trabajo para los argentinos.