El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, reivindicó su pertenencia al interior productivo y expresó su intención de construir una propuesta política diferente. En una publicación en X, sostuvo que la juventud y la ausencia de padrinos políticos forman parte de la identidad que busca presentar ante la sociedad.

Passaglia

“Sí. Somos jóvenes. Sí, no tenemos padrinos políticos. Sí, somos del interior productivo y mucha gente todavía no nos conoce”, expresó el jefe comunal.

Passaglia reunió esas definiciones en un mensaje con el que buscó diferenciarse de los sectores a los que responsabiliza por los resultados de la política. “No somos parte del fracaso de la política y queremos hacer algo diferente”, afirmó.

El intendente también reconoció que el nivel de conocimiento público constituye un desafío. Sin embargo, presentó esa circunstancia como una razón para continuar con su construcción: “Pero por eso también creemos que vale la pena”, señaló.

La referencia al interior productivo ocupó un lugar central en su posicionamiento. Junto con la juventud y la independencia que reivindicó respecto de los padrinazgos políticos, fue uno de los argumentos elegidos para explicar por qué considera necesario impulsar una propuesta distinta.

El mensaje no identificó destinatarios particulares para su crítica ni detalló medidas de gobierno. Su planteo se concentró en marcar una distancia con lo que definió como el “fracaso de la política” y en expresar la voluntad de ofrecer otro camino.