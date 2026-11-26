La Cámara de Diputados convirtió en ley este jueves 26 de noviembre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las principales prioridades legislativas del gobierno de Javier Milei. La iniciativa fue aprobada con 141 votos afirmativos, ninguno en contra y 99 abstenciones.

El oficialismo consiguió la sanción definitiva después de aceptar las modificaciones introducidas por el Senado, particularmente aquellas vinculadas con los mecanismos de designación y remoción de las autoridades de la entidad monetaria.

La abstención de los legisladores peronistas respondió a una estrategia parlamentaria destinada a evitar que La Libertad Avanza pudiera insistir con la versión original del proyecto, que había obtenido media sanción el 26 de agosto.

Qué cambia con la reforma del Banco Central

La nueva Carta Orgánica establece que la misión fundamental del organismo será preservar el valor de la moneda. De esta manera, modifica el esquema vigente desde 2012, que también contemplaba objetivos relacionados con el empleo, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social.

Uno de los principales cambios es la prohibición del financiamiento directo al Tesoro, mediante instrumentos como los adelantos transitorios y la adquisición de títulos públicos en el mercado primario.

La normativa también restringe la utilización de nuevas Letras Intransferibles y los préstamos a las provincias.

El Banco Central conservará, sin embargo, la posibilidad de intervenir en los mercados mediante operaciones con títulos, divisas y otros activos financieros, bajo condiciones de mercado y en función de sus atribuciones monetarias y cambiarias.

Los cambios que debió aceptar el oficialismo

Las negociaciones en el Senado obligaron al Gobierno a modificar algunos aspectos de su propuesta original, especialmente los procedimientos vinculados con las autoridades del BCRA.

La nueva legislación establece mandatos de seis años para los integrantes del directorio, cuya designación requerirá el acuerdo del Senado por mayoría absoluta.

Además, introduce causales específicas para la eventual remoción de las autoridades y modifica los mecanismos de intervención del Congreso en ese procedimiento.

Durante el debate parlamentario, legisladores de izquierda cuestionaron la eliminación de los objetivos vinculados con el empleo y el desarrollo económico. También expresaron su preocupación por la posibilidad de utilizar reservas internacionales como garantía de operaciones de endeudamiento externo.

Nuevas restricciones para transferir utilidades al Estado

La reforma incorpora condiciones más exigentes para las transferencias de recursos desde el Banco Central hacia el Estado nacional.

Únicamente podrán distribuirse utilidades líquidas y realizadas, lo que excluye las ganancias contables originadas por modificaciones en la cotización del dólar o en el precio del oro.

La normativa establece, además, que las reservas patrimoniales deberán alcanzar como mínimo el 50% del capital de la entidad antes de autorizar transferencias. Los recursos que puedan girarse deberán destinarse al pago de deuda pública.

Milei celebró la sanción y ahora apunta al Presupuesto 2027

Tras la aprobación en Diputados, Javier Milei celebró el resultado de la votación a través de sus redes sociales.

“Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal”, afirmó el Presidente, al destacar las nuevas restricciones establecidas para la autoridad monetaria.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el oficialismo había reincorporado la reforma del Banco Central a la agenda parlamentaria después de la sesión fallida de la semana anterior.

Con la sanción de la nueva Carta Orgánica, el Gobierno completó el trámite legislativo de una de sus principales reformas económicas. La atención del oficialismo se concentra ahora en el tratamiento del Presupuesto 2027, otra de las iniciativas prioritarias de la Casa Rosada antes del cierre de las sesiones ordinarias.