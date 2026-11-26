El banco de inversión estadounidense JP Morgan difundió un nuevo informe sobre las perspectivas económicas de la Argentina, en el que advirtió por la volatilidad financiera, las presiones cambiarias y las dificultades que podría enfrentar el programa económico de Javier Milei durante el próximo año.

El documento, denominado Argentina 2027 Economic Outlook y elaborado por los economistas Diego W. Pereira y Lucila Barbeito, analizó el comportamiento de los activos argentinos y los desafíos económicos asociados al calendario electoral.

La entidad señaló que la incertidumbre respecto de la continuidad de las políticas económicas incrementó la presión sobre los bonos y las acciones argentinas, pese a los resultados fiscales alcanzados por la administración nacional.

JP Morgan proyectó un crecimiento del 1,8% para 2027

El banco estadounidense estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) argentino terminará 2026 con una expansión del 0,8%, mientras que para el próximo año anticipó un crecimiento del 1,8%.

Sin embargo, la recuperación no sería homogénea. La entidad contempla una primera mitad de 2027 con mayor dinamismo, favorecida por las exportaciones, seguida por un segundo semestre de estancamiento, condicionado por la incertidumbre electoral y una política monetaria más restrictiva.

El diagnóstico se conoció en medio de la discusión por el desempeño de la actividad económica durante los últimos meses.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, Luis Caputo cuestionó la definición de recesión técnica tras conocerse los últimos indicadores económicos del INDEC, aunque reconoció que el crecimiento resultó inferior al esperado.

Una inflación por encima de las previsiones oficiales

Otro de los puntos centrales del informe fue la evolución de los precios. JP Morgan calculó que la inflación finalizará 2026 en torno al 31% y descenderá al 23% en diciembre de 2027.

La estimación para el próximo año se ubica cinco puntos porcentuales por encima del 18% contemplado en el Presupuesto nacional.

La entidad también advirtió que una mayor demanda de dólares y una eventual depreciación del peso podrían trasladarse a los precios y dificultar el proceso de desaceleración inflacionaria.

El riesgo país y la presión sobre el dólar

La incertidumbre financiera volvió a reflejarse en el comportamiento del riesgo país, que durante la rueda del miércoles superó los 1.100 puntos básicos y posteriormente cerró en 1.067. En junio, el indicador se encontraba alrededor de los 400 puntos.

JP Morgan relacionó parte de ese deterioro con las dudas de los inversores respecto del futuro del programa económico.

El informe también identificó un aumento de la demanda privada de divisas y señaló que las tensiones cambiarias podrían intensificarse durante el año electoral, con consecuencias sobre la evolución de las reservas internacionales.

Las fortalezas y los desafíos del programa económico

Pese a las advertencias, JP Morgan destacó el superávit fiscal, el saldo positivo de la cuenta corriente y las perspectivas favorables para las exportaciones energéticas y mineras.

La entidad estimó que el superávit comercial argentino alcanzará los US$35.300 millones durante 2026, frente a los US$19.300 millones registrados el año anterior.

El desempeño de estos sectores constituye uno de los principales factores que podrían contribuir al ingreso de divisas.

El informe mantiene como supuesto central la continuidad de las políticas económicas vigentes, aunque identifica importantes riesgos financieros asociados al proceso electoral. Sus proyecciones económicas quedan condicionadas por la evolución de la actividad, la inflación, el mercado cambiario y la capacidad del Gobierno para fortalecer las reservas.