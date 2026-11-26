Julio Conte-Grand.

El procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, avanzó en la reactivación de la Policía Judicial bonaerense mediante una convocatoria a concursos públicos para cubrir 109 cargos de peritos y detectives judiciales y la apertura de un proceso de selección de empleados administrativos.

La medida, anunciada el miércoles 25 de noviembre, busca ampliar la capacidad técnica y científica del Ministerio Público bonaerense para intervenir en investigaciones penales. También representa un nuevo paso hacia la implementación de una estructura cuyos antecedentes legislativos se remontan a 1972 y que todavía no alcanzó el despliegue territorial previsto.

La convocatoria se produce mientras la Justicia provincial enfrenta dificultades para completar su estructura de magistrados y funcionarios, y mantiene abiertos los reclamos por mayores recursos presupuestarios, infraestructura y equipamiento.

Qué es la Policía Judicial y qué delitos investigará

La Policía Judicial es una institución de carácter civil, técnico y científico que depende orgánica y funcionalmente del Ministerio Público, encargada de asistir a los fiscales en las investigaciones penales mediante la búsqueda, obtención, conservación y análisis de elementos probatorios.

Su funcionamiento está regulado por la Ley 15.005 y su modificatoria, la Ley 15.023, conforme a lo dispuesto por el artículo 166 de la Constitución bonaerense.

A diferencia de las fuerzas de seguridad tradicionales, sus integrantes estarán especializados en tareas investigativas y no portarán armas de fuego. Entre sus funciones se encuentran la realización de diligencias para esclarecer delitos, la asistencia científica a los fiscales y la elaboración de protocolos para proteger las escenas del crimen.

Procuración General bonaerense.

La normativa establece que deberá priorizar las investigaciones de mayor complejidad, aquellas que tengan repercusión pública y las causas penales en las que se investigue a miembros de las fuerzas de seguridad.

Su desarrollo permitirá que los fiscales dispongan de equipos especializados dentro de la propia estructura del Ministerio Público, sin depender exclusivamente de los organismos policiales convencionales para determinadas tareas de investigación.

Policía Judicial: cómo se distribuyen los 109 cargos

La Procuración General convocó a concursos públicos abiertos de antecedentes y oposición para incorporar 78 peritos y 31 detectives judiciales en diferentes jurisdicciones bonaerenses.

Los departamentos judiciales de Lomas de Zamora y San Isidro concentran la mayor cantidad de puestos ofrecidos, con 19 vacantes cada uno, mientras que La Plata encabeza la convocatoria correspondiente al área pericial.

La distribución de los 109 cargos es la siguiente:

Lomas de Zamora: 9 peritos y 10 detectives.

San Isidro: 9 peritos y 10 detectives.

La Plata: 17 peritos.

Mar del Plata: 15 peritos.

Bahía Blanca: 10 peritos y 4 detectives.

Junín: 9 peritos.

Azul: 5 peritos y 3 detectives.

Mercedes: 4 peritos y 4 detectives.

La convocatoria para detectives judiciales comprende cinco departamentos, mientras que la incorporación de especialistas del área pericial alcanza a las ocho jurisdicciones.

Tras décadas de postergaciones, Conte-Grand reactiva la Policía Judicial bonaerense.

Qué profesionales pueden inscribirse y cuándo abre la convocatoria

La búsqueda de peritos comprende numerosas disciplinas relacionadas con la investigación criminal, la medicina forense y el procesamiento de evidencias físicas y digitales.

Entre los perfiles solicitados figuran licenciados y técnicos en Criminalística, fotógrafos, especialistas en planimetría, técnicos en Química, licenciados en Psicología, accidentólogos viales, médicos y profesionales de la Informática.

También se requieren especialistas en Radiología, Diagnóstico por Imágenes, Ginecología y Tocoginecología, además de técnicos evisceradores y profesionales con formación en balística, papiloscopía, identificación humana y dibujo de rostros.

La convocatoria incorpora disciplinas vinculadas con las nuevas tecnologías aplicadas a la investigación penal, como el análisis forense facial, la reconstrucción virtual de hechos y el estudio de evidencias digitales.

Para los puestos de detectives judiciales, la Procuración busca abogados, licenciados en Criminalística, contadores públicos, licenciados en Administración de Empresas, técnicos, licenciados e ingenieros en Informática, además de criminalistas con experiencia en investigación digital.

La inscripción comenzará el jueves 10 de diciembre de 2026 a las 12 y finalizará el miércoles 23 de diciembre a la misma hora. Los interesados deberán registrarse mediante el portal oficial de concursos de la Policía Judicial.

Cómo será el ingreso de empleados administrativos

En paralelo a los concursos profesionales, Conte-Grand dispuso un procedimiento específico para seleccionar empleados administrativos mediante la Resolución PG 2055/26, firmada el 20 de noviembre.

El mecanismo contempla una primera etapa de registración, capacitación virtual y evaluación obligatoria mediante el sistema SIMP Ingresos del Ministerio Público.

La resolución establece que la aprobación del examen virtual tendrá una validez de dos años. Los postulantes seleccionados deberán superar posteriormente una prueba presencial de idoneidad para acreditar sus conocimientos ante las autoridades de la Policía Judicial.

El registro se realiza a través del portal de ingreso del Ministerio Público bonaerense. Esta modalidad de incorporación es independiente de los concursos destinados a cubrir los 109 puestos profesionales.

Una deuda institucional que atravesó diferentes gobiernos

Los primeros antecedentes legislativos de la Policía Judicial bonaerense datan de 1972. Cuatro décadas después, en noviembre de 2012, durante la gobernación de Daniel Scioli, la Legislatura sancionó la Ley 14.424 para constituir el Cuerpo de Investigadores Judiciales.

La iniciativa no terminó de consolidarse y fue reemplazada por un nuevo régimen legal en diciembre de 2017, bajo la administración de María Eugenia Vidal.

María Eugenia Vidal y Julio Conte-Grand.

La nueva legislación estableció una implementación gradual, condicionada por los recursos disponibles. En 2018 se presentaron planes de funcionamiento que encontraron dificultades para concretarse por falta de financiamiento.

En 2020, la Procuración recurrió a la designación provisoria de detectives judiciales utilizando personal del Ministerio Público. Un año después, la Suprema Corte aprobó el estatuto y el escalafón de los integrantes del organismo mediante el Acuerdo 4026.

El desarrollo normativo continuó en 2022 con la aprobación del reglamento de funcionamiento. Sin embargo, la estructura prevista originalmente siguió sin alcanzar su implementación plena.

El avance de la Policía Judicial en medio de los reclamos por recursos

El relanzamiento coincide con un escenario de cientos de vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías bonaerenses, que condiciona el funcionamiento del sistema judicial.

Un relevamiento de la Procuración General registró 233 cargos sin cubrir en cuatro categorías del Ministerio Público, entre ellos 143 correspondientes a agentes fiscales. Por otra parte, la Suprema Corte contabilizó 238 vacantes de magistrados, incluyendo aquellas previstas hasta finales de 2026.

La situación resulta particularmente significativa en Lomas de Zamora y San Isidro, departamentos que también concentran la mayor cantidad de cargos ofrecidos para la Policía Judicial.

En octubre, Conte-Grand encabezó un encuentro interinstitucional en La Plata con representantes de los tres poderes provinciales, mientras continuaban los reclamos de la Corte bonaerense por vacantes, presupuesto y autarquía económico-financiera.

Primer encuentro interinstitucional del MPBA.

El tribunal, presidido por Sergio Torres, también solicitó la creación de 64 nuevos órganos judiciales y mayores herramientas para administrar los recursos destinados al funcionamiento de la Justicia.

En ese escenario, la Procuración avanzará durante diciembre con los concursos para incorporar investigadores especializados. La conformación de los equipos deberá acompañarse con los recursos materiales, tecnológicos y presupuestarios necesarios para ampliar la capacidad investigativa del Ministerio Público en el territorio bonaerense.