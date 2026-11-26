El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, propuso repensar el papel del Estado para generar oportunidades junto al sector privado y orientar los subsidios al empleo. También dirigió críticas al Gobierno nacional, al que responsabilizó por una situación económica que describió como recesiva.

El jefe comunal planteó que la intervención estatal debe tener como eje la creación de oportunidades laborales. “Si vamos a subsidiar algo, que sea al empleo”, sostuvo.

Su planteo incluyó una revisión de la idea de un Estado benefactor y puso el acento en la articulación con la actividad privada. Nardini reclamó un Estado “que genere oportunidades” y que construya esa posibilidad junto a ese sector.

La definición sobre el empleo estuvo acompañada por un cuestionamiento al rumbo económico nacional. “El gobierno nacional fracasó”, afirmó el intendente, antes de relacionar ese diagnóstico con la discusión sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Las PASO y el cuestionamiento económico

“Desde el momento que plantean derogar o suspender las PASO es porque su plan económico fracasó rotundamente. Estamos en recesión”, sostuvo Nardini. De ese modo, presentó los planteos para modificar las primarias como una consecuencia política de los resultados económicos que atribuye a la administración nacional.

El intendente profundizó esa crítica con otra frase: “El experto en crecimiento económico con dinero y sin dinero fracasó”.