La Municipalidad de Salto presentó en el Salón Blanco Municipal el Plan de Acción correspondiente al programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia, una iniciativa impulsada de manera conjunta con UNICEF Argentina y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

La propuesta es el resultado de más de un año de trabajo, diagnóstico y articulación entre distintas áreas municipales, instituciones educativas y organizaciones de la comunidad, con el objetivo de definir prioridades concretas para las políticas públicas destinadas a niñas, niños y adolescentes.

Tres ejes para ordenar la agenda local

El Plan de Acción quedó estructurado alrededor de tres líneas estratégicas que orientarán el trabajo del Municipio durante la próxima etapa.

Los ejes definidos son el desarrollo de estrategias integrales para la primera infancia, la construcción de entornos libres de violencia y el fortalecimiento de la inclusión educativa.

La intención es que estas líneas permitan ordenar las acciones, coordinar recursos y dar continuidad a políticas que requieren una mirada sostenida en el tiempo.

Primera infancia como prioridad

Uno de los principales ejes estará centrado en la primera infancia.

El objetivo es avanzar con estrategias integrales que permitan acompañar de manera más cercana las distintas necesidades que atraviesan niñas y niños durante los primeros años de vida.

Esta mirada busca articular políticas sociales, educativas y comunitarias para generar mejores condiciones de desarrollo desde las etapas iniciales.

Entornos libres de violencia

Otro de los puntos centrales será la prevención de situaciones de violencia.

La propuesta plantea trabajar sobre entornos más seguros para niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo herramientas de acompañamiento, prevención e intervención.

El abordaje requerirá coordinación entre distintas áreas del Estado y las instituciones que forman parte de la vida cotidiana de las infancias.

Inclusión educativa

La tercera línea estratégica estará enfocada en la inclusión educativa.

El objetivo es acompañar las trayectorias de niñas, niños y adolescentes y reducir las barreras que puedan dificultar el acceso, la permanencia y la continuidad dentro del sistema educativo.

Para eso, el Municipio buscará profundizar la articulación con escuelas y otros actores de la comunidad educativa.

Más de un año de trabajo previo

La presentación del Plan de Acción fue el punto de llegada de un proceso iniciado más de un año atrás.

Durante ese período se desarrollaron instancias de diagnóstico, intercambio y planificación con participación de diferentes áreas municipales e instituciones locales.

Ese trabajo permitió identificar prioridades y construir una agenda común sobre problemáticas que atraviesan a las infancias y adolescencias de Salto.

Articulación con instituciones y comunidad

Durante el encuentro se destacó especialmente el valor del trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones educativas y las organizaciones de la comunidad.

La construcción del plan busca apoyarse en esa red para que las políticas no queden concentradas únicamente en el ámbito municipal, sino que puedan sostenerse de manera articulada.

La participación de diferentes actores también permite incorporar miradas diversas sobre las necesidades del territorio.

Una hoja de ruta para los próximos años

Con la presentación del Plan de Acción MUNA, Salto dejó definidos los principales lineamientos que guiarán su agenda de niñez y adolescencia.

La primera infancia, la prevención de violencias y la inclusión educativa aparecen como los tres pilares de una estrategia que busca dar continuidad y mayor coordinación a las políticas locales.