El intendente interino de Almirante Brown, Juan José Fabiani, informó la entrega de 57 pares de lentes a estudiantes de escuelas de Claypole y San Francisco de Asís, a través del programa municipal “Niños a la Vista”. La acción estuvo destinada a acompañar a las familias y atender la salud visual de los chicos y chicas del distrito.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Fabiani destacó el significado de estas entregas para los estudiantes. “Hay pocas cosas tan lindas como la sonrisa de un chico que, al ponerse sus lentes, descubre un mundo lleno de detalles que antes no podía ver”, expresó.

El jefe comunal interino señaló que la iniciativa forma parte de una política municipal que busca acercar el cuidado de la salud visual a las distintas localidades de Almirante Brown. En esta oportunidad, los lentes fueron destinados a alumnos y alumnas de establecimientos educativos de Claypole y San Francisco de Asís.

Fabiani también vinculó la continuidad del programa con el acompañamiento a las trayectorias educativas. En su mensaje, puso el acento en las oportunidades de aprendizaje y en la importancia de sostener la presencia municipal junto a las familias.

“Seguimos acercando esta política pública a cada rincón de Almirante Brown, porque ver bien también es abrir las puertas a nuevos aprendizajes, sueños y oportunidades”, sostuvo.