La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, participó del 22° Encuentro de las Provincias y su Cultura en la Plaza Buján y destacó el valor de compartir las expresiones culturales que forman parte de la identidad de la comunidad. La celebración contó con presentaciones musicales y de danza, junto con la participación de vecinas y vecinos.

Entre los artistas que mencionó la jefa comunal estuvieron la Orquesta Raíces, el Ballet Folklórico Municipal, Bruno Arias, Santiago Torres y Micaela Chauque. En sus redes sociales, Fernández compartió un balance de la noche y expresó su alegría por haber acompañado la celebración.

“Pasamos una hermosa noche de fiesta en la Plaza Buján, con vecinas y vecinos que se acercaron a compartir nuestras tradiciones y disfrutar de grandes artistas”, señaló.

Además de destacar los espectáculos, la intendenta vinculó el encuentro con la situación que atraviesan las familias. En ese sentido, puso el acento en la posibilidad de reunirse y compartir las raíces culturales.

“En momentos tan difíciles para las familias y nuestro país, poder encontrarnos, celebrar nuestras raíces y recrear nuestra identidad cultural nos llena el alma”, expresó Fernández.

La jefa comunal también remarcó la importancia de estos espacios para fortalecer los vínculos entre los vecinos y preservar las tradiciones. Su mensaje estuvo centrado en el significado comunitario de la celebración y en la relación entre la cultura y la historia compartida.

“Estos espacios de encuentro nos hacen bien, nos unen como comunidad y nos permiten mantener vivas nuestras tradiciones, que son parte de nuestra historia y de lo que somos”, sostuvo.