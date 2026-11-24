La Cooperativa Eléctrica de Huanguelén inauguró un nuevo crematorio en el cementerio municipal, una iniciativa destinada a ampliar los servicios disponibles para las familias de la localidad y la región. El proyecto demandó más de un año de trabajo y gestiones, con financiamiento de la entidad y acompañamiento del Municipio de Coronel Suárez.

La inversión se concretó mediante dos modalidades: la compra del horno crematorio se realizó a través de un crédito, mientras que el resto de la construcción fue solventado con recursos propios de la Cooperativa, provenientes del esfuerzo de sus asociados.

El Municipio acompañó la iniciativa desde su comienzo con la cesión del terreno dentro del cementerio. Durante la inauguración, el intendente Ricardo Moccero destacó la magnitud de la inversión y valoró el trabajo conjunto que permitió concretar las instalaciones.

Además, el jefe comunal anunció mejoras en el camino de acceso al predio, como parte del acompañamiento municipal al nuevo servicio. Ese compromiso se suma al aporte del espacio donde se desarrolló la obra.

Del acto participaron la presidenta del Concejo Deliberante, Andrea Acosta; el jefe de Gabinete, Mauro Moccero; y el delegado municipal, José Lomártiro. También estuvieron presentes concejales, autoridades religiosas, representantes institucionales y vecinos.

En el mensaje difundido por el Municipio se expresó un reconocimiento a Susana García Arrouzet y al equipo de la Cooperativa Eléctrica por el trabajo realizado para llevar adelante el proyecto.

La incorporación del crematorio amplía las prestaciones de la entidad y suma en Huanguelén un servicio destinado tanto a las familias de la localidad como a las de otras comunidades de la región.