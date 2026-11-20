El alcalde de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, presentó una nueva ambulancia de terapia intensiva móvil destinada al Hospital Municipal. La incorporación busca mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud local ante emergencias y fue concretada mediante el sistema de leasing del Banco Provincia.

“Presentamos una nueva ambulancia de terapia intensiva móvil para nuestro Hospital Municipal. Un equipamiento muy importante que nos permite seguir mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias y cuidar a nuestros vecinos”, expresó Curutchet en sus redes sociales.

El jefe comunal vinculó la adquisición con la decisión de sostener la inversión en salud pública. También destacó el esfuerzo de la comunidad a través del pago de las tasas municipales y el acompañamiento provincial para acceder al vehículo.

La nueva unidad cuenta con instrumental para asistir y trasladar pacientes críticos, según explicó el director del Hospital, Edgardo Dozoretz. Desde el equipo directivo señalaron que permitirá reforzar la respuesta frente a situaciones como infartos, accidentes cerebrovasculares y politraumatismos.

El financiamiento de la nueva unidad

Curutchet remarcó que la incorporación combina recursos municipales y financiamiento provincial. “Lo hacemos con la decisión política de seguir invirtiendo en nuestro sistema de salud pública”, afirmó, y agradeció tanto la contribución de los vecinos como el acompañamiento de la Provincia.

Desde el área de Economía y Producción, Virginia Goyeneche explicó que los ingresos provenientes de las tasas permitieron disponer de presupuesto para afrontar la cuota del leasing. Además, indicó que la compra integra un plan de incorporación de equipamiento para distintas áreas municipales. Municipio de Marcos Paz

Con esta adquisición, el Hospital Municipal suma una unidad a su flota para la atención y el traslado de pacientes que requieren cuidados intensivos. Curutchet también destacó que el nuevo equipamiento representa un reconocimiento a la tarea del personal de salud.