El Partido de La Costa sumará una propuesta cultural especial para el fin de semana largo con una nueva edición de FLIPPAS, el Festival Latinoamericano Independiente de Poesía y Prosa del Atlántico Sur.

La actividad se desarrollará el sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre en San Bernardo, Santa Teresita y Nueva Atlantis, con entrada libre y gratuita y una programación que combinará literatura, música y expresiones escénicas.

“Palabras al mar, palabras al bosque”

La nueva edición se realizará bajo el lema “Palabras al mar, palabras al bosque” y reunirá a escritores, poetas y artistas de distintas localidades bonaerenses y otras regiones.

La propuesta busca generar espacios abiertos de lectura e intercambio y acercar la producción literaria a la comunidad a través de distintas expresiones artísticas.

Durante las tres jornadas habrá lecturas de poesía y prosa, presentaciones de libros, música, performances y espacios de micrófono abierto.

Primera jornada en San Bernardo

El festival comenzará el sábado 21 en el Parador Municipal de San Bernardo, ubicado sobre Costanera entre Hernández y Zuviría.

Las actividades se desarrollarán entre las 14 y las 17 y contarán con lecturas de Piero Fiori, Nayla Giustini, María Inés Meisengeier y Silvia Jayo.

También se presentará el libro “Siento”, de Sandra Romero, mientras que la agrupación Bajamar ofrecerá un espectáculo de música rioplatense de autor.

La jornada finalizará con un espacio de micrófono abierto para quienes deseen compartir sus propias producciones.

Santa Teresita recibirá la segunda fecha

El domingo 22, FLIPPAS continuará en el Parador Municipal de Santa Teresita, ubicado en Costanera y calle 35.

Entre las 14 y las 17 se realizarán lecturas a cargo de Victoria Ponce, Yael Hernández, Leandro Frígoli, María Inés Meisengeier, Virginia Baldo, Zulma y Melina, Lydia Helander, Mónica Romero, Melody Yapper y Viviana Abnur.

La programación incluirá además una performance con objetos humanos a cargo de Yanina Audisio y Silvia Jayo.

Guaraní, música y participación comunitaria

Uno de los momentos particulares de la jornada del domingo será la participación de la comunidad paraguaya de Mar de Ajó.

Sus integrantes compartirán lecturas y canciones en lengua guaraní, sumando al festival una expresión cultural diferente dentro de una propuesta pensada desde la diversidad.

Al igual que en San Bernardo, el encuentro concluirá con micrófono abierto para la participación del público.

El cierre será en Nueva Atlantis

La última jornada se realizará el lunes 23 en Nueva Atlantis, sobre calle Olmos entre Diagonal Maipú y Blanco.

El encuentro comenzará a las 11 y estará centrado especialmente en la participación de quienes quieran compartir sus producciones literarias.

El micrófono abierto funcionará como cierre de tres días de actividades y como espacio de encuentro entre escritores, artistas, vecinos y visitantes.

Una propuesta para todo el fin de semana largo

FLIPPAS busca consolidarse como un espacio de circulación de la palabra y la creación artística en distintas localidades del Partido de La Costa.

La elección de tres sedes permite descentralizar la actividad y acercar la programación a públicos de diferentes zonas del distrito.

Además, las actividades no se suspenderán por lluvia, ya que la organización contará con espacios alternativos para garantizar el desarrollo de cada jornada.

Literatura, arte y comunidad

Con una programación que combina poesía, prosa, música y performances, la nueva edición del festival propone una alternativa cultural para quienes permanezcan en el distrito o lleguen durante el fin de semana largo.

La iniciativa apunta a fortalecer el vínculo entre artistas y comunidad y a generar espacios donde la literatura pueda salir de los ámbitos tradicionales y ocupar playas, paradores y espacios abiertos.