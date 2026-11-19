El Municipio de Lanús continúa con distintas acciones destinadas a mejorar el espacio público y reforzar la presencia territorial en varios sectores del distrito. Entre las principales intervenciones se encuentra la repotenciación del alumbrado LED en arterias de alto tránsito y una serie de trabajos que se llevan adelante en Remedios de Escalada.

Las tareas combinan mejoras de infraestructura, seguridad, asistencia a vecinos y comerciantes y acciones de mantenimiento urbano.

188 luminarias renovadas

En el marco del Plan de Mejora Lumínica, el Municipio realizó el recambio de un total de 188 artefactos LED.

Los trabajos alcanzaron a la avenida San Martín, entre Hornos y avenida 25 de Mayo, y a Viamonte, entre avenida Osorio y avenida Rivadavia.

La intervención apunta a mejorar la potencia del alumbrado y generar mejores condiciones de visibilidad en dos corredores importantes del distrito.

Más iluminación para reforzar la seguridad

Desde el Municipio señalaron que la mejora del alumbrado público busca generar un impacto directo sobre la seguridad y la circulación.

La mayor capacidad lumínica permite mejorar la visibilidad durante la noche tanto para peatones como para conductores y contribuye a reforzar el uso de calles y espacios públicos.

Las obras son financiadas con fondos municipales y forman parte de una política de puesta en valor del sistema de iluminación.

Intervenciones en Remedios de Escalada

En paralelo, también se desarrollan distintos trabajos en Remedios de Escalada.

Entre las acciones se encuentran tareas de demolición, reparación e higiene urbana, además de la instalación de puntos de orientación para los vecinos.

La presencia territorial busca concentrar en un mismo operativo distintas herramientas de asistencia y mantenimiento.

Información para vecinos y comerciantes

Como parte del dispositivo, equipos municipales realizan además un trabajo puerta a puerta con vecinos y comerciantes de la zona.

El objetivo es acercar información sobre las intervenciones y relevar necesidades específicas de quienes viven o desarrollan actividades en el sector.

Estas acciones permiten complementar las obras físicas con un seguimiento más directo de la situación de cada área.

Relevamiento para líneas de asistencia

Otra de las tareas en marcha es el relevamiento de datos destinado a identificar posibles líneas de asistencia.

El trabajo se realiza junto a Banco Provincia y apunta a reunir información que permita canalizar herramientas de acompañamiento para vecinos y comerciantes.

La iniciativa busca sumar respuestas complementarias a las intervenciones urbanas que se desarrollan en el lugar.

Mantenimiento y presencia municipal

Las tareas de reparación e higiene urbana forman parte de un esquema más amplio de recuperación de distintos sectores de Remedios de Escalada.

La intención es mejorar las condiciones del entorno mientras se sostienen acciones de información y acompañamiento a la comunidad.

De esta manera, el Municipio combina obras de infraestructura con trabajo territorial.