El Gobierno Municipal de Alberti continúa avanzando con inversiones destinadas a mejorar los servicios públicos y fortalecer la infraestructura vinculada con la actividad productiva. En ese marco, incorporó un nuevo tractor al parque automotor municipal y, en paralelo, siguen los trabajos complementarios sobre el acceso al Sector Industrial II.

Las dos iniciativas forman parte de una agenda orientada a renovar equipamiento, mejorar las prestaciones municipales y acompañar el desarrollo de sectores estratégicos del distrito.

Un nuevo tractor para reforzar el riego

El Municipio concretó la compra de un tractor que será destinado al servicio de riego de calles.

El intendente Jorge Gaute y el secretario de Gobierno, Martín Pulero Constanzo, hicieron entrega de la llave al responsable del área de Servicios Públicos, José Colapietro.

La nueva unidad permitirá reforzar las tareas cotidianas y ampliar la capacidad operativa del área.

Renovación del parque automotor

El tractor fue adquirido a través del convenio con Provincia Leasing.

Su incorporación se suma a la retroexcavadora comprada recientemente, en el marco de un proceso de renovación de las máquinas utilizadas para distintas tareas municipales.

El objetivo es contar con herramientas más adecuadas para sostener los servicios y responder a las necesidades de mantenimiento e infraestructura.

Avanzan las obras en el Sector Industrial II

En paralelo, continúan los trabajos complementarios sobre la obra de pavimento que conecta la avenida del Libertador con el acceso al Sector Industrial II.

La intervención busca mejorar la conectividad y las condiciones de circulación en una zona directamente vinculada con la actividad productiva.

Los trabajos se encuentran en una nueva etapa, con distintas tareas orientadas a completar la infraestructura vial.

Iluminación LED, señalización y demarcación

Actualmente se avanza con la instalación de columnas de alumbrado equipadas con tecnología LED.

Al mismo tiempo, se realiza la demarcación vial correspondiente y la colocación de cartelería para ordenar y mejorar la seguridad de la circulación.

Estas intervenciones complementan la obra de pavimento y permiten consolidar un acceso con mejores condiciones de visibilidad y señalización.

Articulación con la Provincia

Los trabajos son supervisados por la Dirección de Vialidad Provincial y cuentan con el aporte del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.

La articulación entre el Municipio y la Provincia permite avanzar con una obra que busca mejorar el acceso a un sector clave para la producción local.

Servicios e infraestructura como ejes

La incorporación del nuevo tractor y las mejoras en el Sector Industrial II reflejan dos líneas de trabajo complementarias.

Por un lado, se busca fortalecer la capacidad operativa del Municipio para prestar servicios. Por otro, se avanza con infraestructura que acompaña el desarrollo productivo.