Alberti avanza con nueva maquinaria y servicios básicos para el barrio Papa Francisco

El Municipio de Alberti avanzó en dos frentes vinculados con la prestación de servicios y la infraestructura urbana. Por un lado, incorporó una nueva retroexcavadora al parque automotor municipal. Por otro, puso en marcha la extensión de la red de gas natural para 54 viviendas del barrio Papa Francisco.

Ambas acciones forman parte de una agenda orientada a mejorar la capacidad operativa del Municipio y ampliar el acceso a servicios básicos en distintos sectores de la ciudad.

Nueva retroexcavadora para el parque automotor

La nueva unidad, de la marca New Holland, fue adquirida luego de que el intendente Jorge Gaute firmara en septiembre un acuerdo con el gobernador Axel Kicillof para incorporar al Municipio al programa “Línea Municipios 2026” de Provincia Leasing.

A partir de ese convenio, Alberti accedió al financiamiento necesario para sumar una nueva máquina a su parque automotor. La unidad es similar a otra que ya se encuentra en funcionamiento y será destinada a tareas cotidianas que requieren maquinaria pesada.

Una herramienta para tareas en la ciudad y las localidades

La retroexcavadora tendrá un uso central en la limpieza de canales, el desmalezamiento y la carga de camiones con tierra y escoria, materiales que luego se utilizan en trabajos de mejora de calles.

La incorporación busca reforzar la capacidad operativa del Municipio tanto en la ciudad cabecera como en las distintas localidades del distrito, especialmente en intervenciones vinculadas con mantenimiento urbano y vial.

Más capacidad para responder a las necesidades diarias

Desde la gestión municipal destacaron que este tipo de maquinaria resulta fundamental para sostener trabajos que se realizan de manera permanente. La posibilidad de contar con una nueva unidad permitirá ampliar los frentes de intervención y reducir la dependencia de un único equipo para tareas de alta demanda.

La inversión apunta así a mejorar la respuesta en trabajos de mantenimiento, limpieza y acondicionamiento de calles y espacios públicos.

Comenzó la obra de gas en el barrio Papa Francisco

En paralelo, comenzaron los trabajos para extender la red de gas natural hacia las nuevas manzanas del barrio Papa Francisco.

La obra alcanzará a 54 viviendas y permitirá que esos hogares puedan incorporar un servicio básico que se suma a la infraestructura ya prevista en el sector.

Una obra anunciada en julio

La extensión de la red había sido anunciada en julio, durante el acto de habilitación de una obra similar realizada en el barrio Raúl Alfonsín.

En aquella oportunidad, Jorge Gaute y el senador provincial Germán Lago adelantaron que, a partir de un acuerdo con la empresa Camuzzi, se avanzarían con los trabajos en el barrio Papa Francisco.

La puesta en marcha de la obra concreta ahora ese compromiso.

Agua, cloacas y gas para las nuevas viviendas

Con esta intervención, las nuevas viviendas del barrio Papa Francisco quedarán vinculadas a tres servicios básicos considerados esenciales.

El sector contará con agua, cloacas y gas natural, completando una parte central de la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento del barrio.

La extensión de la red permitirá mejorar las condiciones de habitabilidad y consolidar el desarrollo urbano del sector.