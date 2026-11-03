Elecciones en EE.UU.: Trump arriesga el control del Congreso

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones de medio término en un escenario de creciente presión política sobre Donald Trump, con encuestas que anticipan un avance demócrata y la posibilidad de que el Partido Republicano pierda el control del Congreso. La votación definirá el equilibrio de poder durante los últimos dos años del segundo mandato presidencial.

El oficialismo llega a las urnas condicionado por el aumento del costo de vida, el impacto económico de la guerra con Irán y el desgaste de la política migratoria. A estas dificultades se suman las advertencias del propio mandatario sobre posibles irregularidades electorales y los preparativos de la Casa Blanca para enfrentar un Congreso opositor.

Las proyecciones favorecen a los demócratas en la Cámara de Representantes, mientras que el Senado presenta una disputa más ajustada. El resultado podría modificar la capacidad de Trump para aprobar leyes, impulsar reformas y sostener sus principales políticas.

Las encuestas anticipan un avance demócrata en el Congreso

Las elecciones renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado, además de gobernaciones y otros cargos estatales.

Actualmente, los republicanos mantienen el control de ambas cámaras. Sin embargo, los pronósticos electorales indican que los demócratas tienen posibilidades concretas de recuperar la mayoría en la Cámara baja y disputar también el Senado.

Una proyección de Decision Desk HQ les asigna un 80% de probabilidades de conquistar la Cámara de Representantes y un 60% de obtener el control del Senado. Se trata de estimaciones previas a la votación y no de resultados confirmados.

Para alcanzar la mayoría en la Cámara baja se necesitan 218 representantes. En el Senado, donde los republicanos cuentan con 53 escaños, la oposición debe conseguir una ganancia neta de cuatro bancas para asegurarse el control.

Las contiendas en Carolina del Norte, Alaska, Maine, Ohio, Texas y otros estados aparecen entre las disputas que podrían determinar la composición final del Congreso.

El antecedente histórico tampoco favorece al oficialismo: en la mayoría de las elecciones legislativas de mitad de mandato, el partido del presidente perdió representación parlamentaria.

La guerra con Irán y el costo de vida golpean la imagen de Trump

El conflicto con Irán se convirtió en uno de los principales factores de desgaste para la administración republicana. Las tensiones en el estrecho de Ormuz y sus consecuencias sobre los mercados energéticos contribuyeron al encarecimiento de los combustibles.

La preocupación por los precios se suma al malestar por el costo de vida y a los cuestionamientos sobre la política migratoria, especialmente entre los votantes independientes y sectores del electorado latino.

Distintos relevamientos ubican la desaprobación presidencial por encima del 60%, un indicador que complica las perspectivas republicanas.

El escenario también muestra diferencias en la movilización electoral. Mientras los demócratas buscan capitalizar el rechazo al gobierno, los republicanos apuestan a la participación de los sectores que mantienen un fuerte respaldo al presidente.

Trump intentó convertir la elección legislativa en una votación sobre su propia gestión, pese a que su nombre no figura en las boletas.

La Casa Blanca prepara un plan para gobernar sin mayoría legislativa

Ante la posibilidad de perder una o ambas cámaras, la administración de Trump comenzó a diseñar alternativas para mantener su agenda política sin depender de una mayoría republicana en el Congreso.

Los trabajos están coordinados por funcionarios de alto rango, entre ellos el vicejefe de gabinete Stephen Miller y el director de presupuesto Russell Vought.

La estrategia contempla utilizar órdenes ejecutivas y otras atribuciones administrativas para avanzar en políticas migratorias, aranceles, vivienda y manejo del gasto público.

Sin embargo, algunas de esas decisiones podrían enfrentar impugnaciones judiciales o límites derivados de las facultades constitucionales del Congreso.

El presidente también anticipó que recurrirá al veto para bloquear iniciativas demócratas si la oposición obtiene el control legislativo.

Un triunfo opositor abriría además la posibilidad de que se impulsen investigaciones parlamentarias sobre distintas decisiones de su administración, con citaciones a funcionarios y solicitudes de documentación oficial.

La Cámara de Representantes podría adquirir un papel central en ese proceso, mientras que el control del Senado resultaría especialmente relevante para la aprobación de nombramientos y otras decisiones institucionales.

Las denuncias de fraude abren otro frente de incertidumbre

La jornada electoral también está atravesada por las declaraciones de Trump sobre la integridad del sistema de votación y las advertencias de especialistas acerca de eventuales conflictos durante el escrutinio.

El mandatario volvió a plantear sospechas de fraude sin aportar pruebas que acrediten irregularidades generalizadas. Sus antecedentes de cuestionamientos a los resultados electorales de 2020 incrementaron la atención sobre la reacción que podría adoptar frente a una derrota republicana.

Funcionarios y especialistas electorales advirtieron sobre la posibilidad de que investigaciones, presentaciones judiciales y disputas administrativas demoren la certificación de resultados en estados con diferencias estrechas.

El Departamento de Justicia prevé desplegar alrededor de 1.000 observadores federales durante el proceso, mientras que distintas organizaciones seguirán de cerca las tareas de votación y recuento.

La administración de las elecciones corresponde principalmente a los estados, de acuerdo con el sistema constitucional estadounidense. Por ese motivo, el margen de intervención del gobierno federal está sujeto a límites legales y controles judiciales.

La fecha institucional determinante será el 3 de enero de 2027, cuando asuma el nuevo Congreso. Si para entonces permanecen bancas en disputa, la definición de mayorías podría verse condicionada por los procesos de certificación pendientes.

Una elección que también puede impactar en Argentina

La votación es seguida con atención fuera de Estados Unidos, especialmente en países cuyos gobiernos mantienen una relación política estrecha con Washington.

En el caso argentino, el presidente Javier Milei consolidó su alineamiento internacional con Trump, por lo que una eventual pérdida de poder legislativo del mandatario estadounidense podría modificar las condiciones políticas de esa relación.

Aunque el resultado no implicaría automáticamente cambios en los vínculos bilaterales, un Congreso controlado por los demócratas podría incrementar los controles y las negociaciones sobre distintas decisiones de la Casa Blanca.

Las elecciones definirán así algo más que la distribución de bancas: establecerán cuánto poder político conservará Trump para desarrollar su programa de gobierno hasta 2028 y qué capacidad tendrá la oposición para condicionar sus iniciativas.