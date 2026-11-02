Padrón provisorio 2027: cómo consultar y reclamar errores

La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón provisorio con vistas a las elecciones de 2027. Hasta el 30 de noviembre inclusive, los ciudadanos podrán verificar su inscripción, revisar los datos publicados y presentar reclamos si detectan errores u omisiones. El trámite se realiza por internet, a través del sitio oficial del padrón electoral.

Se trata de una publicación extraordinaria del Registro Nacional de Electores durante noviembre de 2026. Su finalidad es permitir una revisión anticipada de la información registral antes de los procesos electorales nacionales y provinciales del próximo año.

Cómo consultar el padrón provisorio

Para realizar la consulta, hay que ingresar a www.padron.gob.ar y completar los datos que solicita el formulario:

1. Número de DNI.

2. Género.

3. Distrito electoral correspondiente al domicilio.

4. Código de validación que aparece en pantalla.

Una vez enviada la consulta, el sistema permite comprobar la inclusión en el registro y revisar la información electoral disponible.

En esta instancia se muestran el nombre y apellido, la sección y el circuito electoral. La publicación no incluye el domicilio del elector ni permite conocer todavía la escuela o mesa donde deberá votar. Esa información corresponde a una etapa posterior, con la difusión del padrón definitivo.

Qué hacer si hay errores o no aparece la inscripción

Quienes encuentren datos incorrectos o adviertan que no figuran pueden ingresar al Sistema de Reclamos al Registro Nacional de Electores. La plataforma oficial permite iniciar presentaciones por errores u omisiones y consultar el estado de trámites efectuados anteriormente.

La revisión también está dirigida a los jóvenes que deban incorporarse por primera vez a los padrones de las elecciones de 2027. Podrán verificar si su inclusión ya se realizó. Asimismo, esta instancia permite advertir la presencia de personas que no deberían figurar en el registro.

El plazo informado para esta consulta extraordinaria finaliza el lunes 30 de noviembre de 2026. La revisión permite detectar con anticipación los casos que requieren una corrección registral.