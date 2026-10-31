Fuga de Bolsonaro: demócratas indagan si funcionarios de Trump en Argentina lo ayudaron.

La fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos, con paso por territorio argentino, llegó al Congreso estadounidense y abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre la actuación del gobierno de Donald Trump. Un grupo de 25 legisladores demócratas presentó una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, para esclarecer si funcionarios norteamericanos participaron en la organización del viaje del excandidato presidencial brasileño, pese a las restricciones judiciales que le impedían abandonar su país.

La presentación fue impulsada por las congresistas Sydney Kamlager-Dove, copresidenta del grupo parlamentario dedicado a las relaciones con Brasil, y Dina Titus, representante de Nevada. El documento contiene 15 preguntas dirigidas al Departamento de Estado, que deberá brindar las explicaciones solicitadas antes del 13 de noviembre.

Los legisladores buscan establecer qué conocimiento tenía Washington sobre la situación judicial de Bolsonaro, quién autorizó su ingreso a territorio estadounidense y si existió colaboración de organismos oficiales en los preparativos de su salida de Brasil.

La pregunta sobre Argentina y Ecuador que llegó al Congreso estadounidense

Uno de los puntos centrales de la carta consulta expresamente si algún funcionario del gobierno de Estados Unidos destinado en Argentina o Ecuador coordinó el itinerario de viaje de Bolsonaro.

El interrogante apunta al recorrido utilizado por el senador brasileño para llegar a Miami, después de atravesar la frontera con la provincia de Misiones y abordar un avión privado que realizó una escala en Guayaquil, Ecuador.

Los congresistas también solicitaron conocer si funcionarios del Departamento de Estado, de la Embajada de Estados Unidos en Brasil, de la Casa Blanca o de otras dependencias gubernamentales mantuvieron comunicaciones con Bolsonaro, sus familiares, abogados, asesores políticos o intermediarios antes de su llegada a territorio norteamericano.

Otra parte del cuestionario busca determinar si hubo asistencia oficial para conseguir vuelos, documentación, transporte, acceso a aeropuertos o cualquier otro recurso logístico relacionado con el traslado.

Sydney Kamlager-Dove, copresidenta del grupo parlamentario dedicado a las relaciones con Brasil.

Además, los legisladores reclamaron información sobre la coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, las autoridades migratorias y los organismos encargados de controlar el ingreso de extranjeros a Estados Unidos.

Las visas y la orden judicial que Bolsonaro incumplió

La iniciativa parlamentaria también pone el foco en la decisión del gobierno estadounidense de permitir el ingreso de Bolsonaro y su familia, después de que trascendiera que un alto funcionario del Departamento de Estado había anticipado la concesión de visas.

Los representantes demócratas quieren saber quién autorizó esa decisión, cuándo se tramitaron los permisos migratorios y si las autoridades estadounidenses conocían las restricciones impuestas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

El senador brasileño, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, había perdido el balotaje del domingo 25 de octubre frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Posteriormente, la Justicia brasileña le ordenó entregar sus pasaportes y le prohibió abandonar el país en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y otras irregularidades financieras.

Sin embargo, el dirigente no cumplió con la entrega de los documentos dentro del plazo establecido y salió de Brasil rumbo a Estados Unidos.

La carta pregunta específicamente si el Departamento de Estado evaluó esa situación antes de autorizar los permisos y si consideró suspender o revisar las gestiones migratorias al conocer la resolución judicial.

Los legisladores también quieren determinar si Washington evaluó las posibles consecuencias diplomáticas de facilitar el ingreso de un dirigente político extranjero que tenía una restricción judicial para abandonar su país.

El recorrido por Puerto Iguazú y la respuesta argentina

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Bolsonaro ingresó a la Argentina junto con su esposa y sus dos hijas el martes 27 de octubre, a las 22:50, por el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con Puerto Iguazú.

Dirección Nacional de Migraciones en X.

El organismo informó que los cuatro ingresaron con documentación habilitada y sin impedimentos legales para entrar al territorio argentino.

Según los registros oficiales, a las 23:30 la familia abordó un vuelo privado operado por Baires Fly S.A., con destino declarado a Guayaquil, desde donde continuó su recorrido hacia Estados Unidos. El miércoles 28 de octubre, Bolsonaro llegó al aeropuerto de Opa-Locka, en Miami.

El gobierno de Javier Milei rechazó las acusaciones sobre una eventual colaboración oficial para facilitar la salida del dirigente brasileño.

La controversia también provocó pedidos de interpelación al canciller Pablo Quirno y una serie de reclamos parlamentarios y denuncias para determinar si funcionarios nacionales intervinieron en la organización del traslado o en los controles realizados durante su paso por Misiones.

El viernes, diputados de Unión por la Patria solicitaron investigar la eventual intervención de la SIDE y de Santiago Caputo en el desplazamiento del excandidato brasileño. El pedido incluye consultas sobre posibles comunicaciones con organismos extranjeros, movimientos de agentes y utilización de recursos públicos.

SIDE.

Rubio deberá responder antes del 13 de noviembre

La presentación de los legisladores estadounidenses incorpora otra dimensión a las investigaciones y reclamos parlamentarios que se desarrollan en Argentina y Brasil.

Además de consultar por la eventual participación de funcionarios destinados en territorio argentino y ecuatoriano, los congresistas exigieron conocer si Estados Unidos recibió pedidos de información de las autoridades brasileñas sobre el paradero de Bolsonaro o su posible ingreso al país.

Los 25 firmantes solicitaron que Marco Rubio presente las respuestas por escrito antes del 13 de noviembre de 2026 y que el Departamento de Estado ponga a disposición funcionarios para una reunión informativa con personal del Congreso dentro de ese mismo plazo.

El cuestionario busca reconstruir quiénes intervinieron en la autorización del viaje, qué asistencia pudo haber recibido Bolsonaro y qué conocimiento tenían las autoridades estadounidenses sobre la prohibición judicial que pesaba sobre él.