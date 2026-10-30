“Milei está destruyendo la industria argentina”: la dura crítica de Verónica Magario

La vicegobernadora bonaerense Verónica Magario volvió a cuestionar la política económica del gobierno de Javier Milei y puso el foco en la situación que atraviesa la industria nacional.

A través de sus redes sociales, la dirigente vinculó la apertura de importaciones y el deterioro del consumo con las dificultades que enfrentan distintas empresas y tomó como ejemplo la situación de Stellantis, propietaria de marcas como Fiat y Peugeot en la Argentina.

“Milei está destruyendo la industria argentina”

Magario abrió su mensaje con una fuerte crítica al Presidente. “Milei está destruyendo la industria argentina”, afirmó.

Luego cuestionó dos aspectos centrales de la política económica nacional. “La apertura indiscriminada de importaciones y los salarios pisados producen una caída del consumo que el sector productivo está sintiendo fuertemente y que se profundiza cada vez más”, sostuvo.

El caso de Stellantis

La publicación de Magario estuvo acompañada por una noticia referida a Stellantis.

La automotriz dispuso un esquema de suspensiones y adelanto de vacaciones en sus plantas argentinas, en un contexto de menor demanda interna y caída de exportaciones. En El Palomar, la actividad quedó frenada hasta enero de 2027, mientras que también hubo ajustes en el esquema productivo de Córdoba.

La compañía cuenta con alrededor de 5.000 trabajadores en sus operaciones en el país.

Magario: “Cuando se rompe el ciclo virtuoso, no gana nadie”

A partir de ese escenario, la vicegobernadora vinculó la situación industrial con el funcionamiento general de la economía.

“Lo vemos en casos concretos como estos: cuando se rompe el ciclo virtuoso de la economía, no gana nadie. Ni empresarios, ni trabajadores, ni las familias”, expresó.

La dirigente planteó que una menor capacidad de consumo termina repercutiendo sobre la producción y, a su vez, sobre el empleo y la actividad económica.

Cuestionamientos a la apertura de importaciones

Magario volvió a señalar a la política importadora como uno de los factores que, según su análisis, afectan a la producción nacional.

La vicegobernadora sostiene que el ingreso de bienes importados, combinado con la debilidad del mercado interno, genera una competencia difícil de afrontar para distintas ramas industriales.

En el caso automotor, directivos de Stellantis también señalaron durante las últimas semanas dificultades vinculadas con la competitividad, la evolución de la demanda y las condiciones del mercado argentino.

El consumo, en el centro de la crítica

Otro de los ejes del mensaje fue el poder adquisitivo de los salarios. Magario sostuvo que los ingresos “pisados” provocan una caída del consumo que termina impactando en las empresas.

Desde esa mirada, la dirigente bonaerense vinculó el desempeño industrial con la capacidad de compra de los hogares y planteó que ambos factores forman parte de un mismo circuito económico.

“¿A quién beneficia este modelo económico?”

La publicación cerró con una pregunta dirigida al Gobierno nacional. “¿A quién beneficia entonces este modelo económico?”, planteó Magario.

Y completó: “A la gran mayoría de los argentinos, seguro que no”. La expresión sintetizó su rechazo al rumbo económico impulsado por la administración de Javier Milei.