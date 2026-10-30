“No han avanzado nada”: Macri enfrió las expectativas de un acuerdo con Milei

Mauricio Macri afirmó que el PRO y La Libertad Avanza “no han avanzado nada” en las negociaciones para alcanzar un acuerdo electoral de cara a 2027. Durante un encuentro solidario organizado por María Eugenia Vidal, el expresidente explicó que esa evaluación le fue transmitida por Fernando de Andreis, uno de los representantes del partido en las conversaciones con el Gobierno.

De Andreis, diputado nacional y secretario general del PRO, participa de las reuniones junto con Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados de esa fuerza. Del lado del oficialismo intervienen Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Los encuentros se realizan cada quince días en la Casa Rosada y tienen como objetivo discutir un entendimiento electoral nacional. Sin embargo, la continuidad de esa mesa todavía no se tradujo en avances, según la descripción de Macri.

Las críticas de Macri al debate del Presupuesto

El expresidente también se refirió a la discusión del Presupuesto 2027 durante su intervención en el cóctel anual de Hacemos!, la asociación civil dedicada a proyectos educativos que preside Vidal.

Macri sostuvo que el debate sobre el destino de los recursos debería permitir acuerdos y cuestionó que se convierta en una confrontación política. El presupuesto, afirmó, en lugar de funcionar como un espacio de unión, “es una guerra, una batalla”.

“Todo esto es política de la mala. Da bronca”, expresó. Su planteo estuvo centrado en la necesidad de generar oportunidades para los chicos en condiciones de vulnerabilidad y de ubicar ese objetivo por encima de las disputas por la conducción del país.

“Si no tenemos liderazgos políticos que entiendan esto, la sociedad es mucho más que solamente un sector, somos todos”, concluyó.

Brasil, otro punto de diferenciación con el Gobierno

Durante el encuentro, Macri evitó responder sobre el operativo de salida de Brasil del excandidato presidencial Flavio Bolsonaro y la participación del gobierno argentino.

En cambio, el expresidente ya había felicitado a Lula da Silva por su triunfo en el balotaje, una decisión que lo diferenció de Javier Milei. El mandatario brasileño le agradeció el saludo a través de las redes sociales.

El PRO también había reclamado una diplomacia dispuesta a dialogar “con quienes piensan distinto”, mientras el presidente argentino mantenía silencio sobre el resultado electoral.

Los encuentros que no se concretaron en la cena de Vidal

La actividad reunió a distintos referentes del PRO, aunque algunas coincidencias esperadas no llegaron a producirse. Jorge Macri pasó brevemente por el evento y se retiró antes de la llegada de Mauricio Macri, en medio de las tensiones que atraviesa el vínculo entre ambos.

De Andreis también estuvo al comienzo de la cena, pero se fue antes de que llegara el expresidente. Entre los asistentes estuvieron Antonella Giampieri, Gabriel Sánchez Zinny, Gabriel Mraida, Silvia Lospennato, Waldo Wolff y Rocío Figueroa. Además, participó Emmanuel Ferrario, alineado con Horacio Rodríguez Larreta.

Otra ausencia fue la de Hernán Lacunza, exministro de Hacienda y precandidato presidencial del PRO, quien tenía una actividad que coincidía con el cóctel. Se esperaba que pudiera fotografiarse con Macri, pero cuando terminó su compromiso el expresidente ya se había retirado.

Vidal es el principal respaldo político de esa precandidatura. Macri, por su parte, todavía no se pronunció sobre la aspiración presidencial de Lacunza, mientras sigue abierta la negociación electoral con La Libertad Avanza.