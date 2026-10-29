Lula le agradeció a Macri y lanzó una indirecta a Milei: el gesto reaviva la interna entre el PRO y los libertarios

El presidente reelecto de Brasil destacó el saludo del exmandatario argentino.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió este jueves al saludo de Mauricio Macri por su reelección y aprovechó el intercambio para dejar un mensaje que fue interpretado como una crítica indirecta a Javier Milei. En medio de las tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Brasilia, el mandatario brasileño reivindicó el diálogo entre ambos países y recordó con nostalgia los tiempos en que las diferencias políticas se resolvían de manera “civilizada y republicana”.

La respuesta llegó cuatro días después del balotaje brasileño, en el que Lula consiguió un nuevo mandato frente a Flávio Bolsonaro, y marcó un contraste con la posición del Gobierno argentino, que hasta este jueves 29 de octubre no había emitido una felicitación oficial por el resultado electoral.

El gesto también tuvo consecuencias en la política doméstica. Mientras Macri había reconocido públicamente la victoria del dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), desde sectores libertarios surgieron cuestionamientos contra el expresidente argentino, en un nuevo episodio de tensión entre dirigentes del PRO y La Libertad Avanza.

“Recuerdo con nostalgia”: el mensaje de Lula que apunta al vínculo con Milei

La respuesta del presidente brasileño fue publicada en su cuenta oficial de X y estuvo dirigida directamente a Mauricio Macri, quien lo había felicitado por su victoria electoral.

“Agradezco al expresidente Mauricio Macri por los saludos y por los buenos deseos”, comenzó Lula, antes de destacar la importancia de la cooperación entre los países de América Latina.

El dirigente brasileño también expresó que compartía la aspiración de construir una región que trabajara de manera conjunta por el desarrollo económico y el bienestar de sus habitantes.

La parte más significativa del mensaje apareció en el cierre, cuando afirmó: “Recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana”.

La frase introdujo una comparación entre la relación que Brasil mantuvo con administraciones argentinas anteriores y el vínculo actual con el gobierno libertario.

Durante su presidencia, Macri sostuvo diferencias políticas con Lula y con el PT, pero el mensaje del brasileño recuperó la importancia del trato institucional entre gobiernos con orientaciones ideológicas distintas.

La referencia adquirió mayor repercusión porque Milei mantiene una relación política cercana con la familia Bolsonaro, mientras que su vínculo con Lula está atravesado por enfrentamientos públicos desde antes de su llegada a la Casa Rosada.

Javier Milei, presidente de la Nación.

Macri reconoció el triunfo y marcó distancia de la Casa Rosada

El intercambio comenzó el lunes 26 de octubre, cuando Mauricio Macri publicó un mensaje de felicitación tras conocerse el resultado del balotaje brasileño.

“Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral”, expresó el expresidente argentino. Además, manifestó su deseo de que el nuevo mandato contribuya al crecimiento de Brasil y de toda la región.

El pronunciamiento contrastó con la posición adoptada por la administración de Milei, que evitó emitir una comunicación institucional de reconocimiento.

La cuenta oficial del PRO también difundió un mensaje en el que destacó la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral y preservar los vínculos históricos entre ambos países.

El gesto de Macri no implica un acercamiento ideológico al PT ni un cambio en sus diferencias políticas con el mandatario brasileño. Sin embargo, permitió establecer una distinción en las formas de relacionarse con un gobierno extranjero.

Esa diferencia cobró relevancia en el plano doméstico porque el PRO y La Libertad Avanza mantienen acuerdos parlamentarios y coincidencias en distintas iniciativas económicas, aunque también atraviesan disputas por el posicionamiento político y la autonomía del espacio conducido por Macri.

La respuesta de Lula incorporó un nuevo elemento a esas tensiones al destacar públicamente la actitud del expresidente argentino.

La reacción libertaria que profundizó la tensión con el PRO

La reacción brasileña se produjo después de que la Casa Rosada confirmara que no tenía previsto emitir un comunicado para felicitar a Lula por su reelección. El vocero presidencial, Adrián Ravier, fue consultado el martes sobre la posición oficial y respondió: “No va a haber un comunicado oficial”.

La decisión fue explicada desde el Ejecutivo a partir de las diferencias ideológicas entre Milei y el mandatario brasileño. Durante la campaña electoral, el Presidente argentino había expresado su respaldo político a Flávio Bolsonaro, adversario de Lula en el balotaje.

Se arrodillan contra el que nos difama internacionalmente acusandonos a los argentinos de comer carne de burro. Nosotros solos contra todos. — DAN (@GordoDan_) October 29, 2026

El intercambio también provocó cuestionamientos desde sectores vinculados con el oficialismo. El referente libertario conocido como Gordo Dan criticó la actitud de los dirigentes que felicitaron a Lula y cuestionó el reconocimiento expresado por Macri.

“Se arrodillan contra el que nos difama internacionalmente acusándonos a los argentinos de comer carne de burro”, escribió y cerró: “Nosotros solos contra todos”.

La reacción volvió a exponer las diferencias internas dentro del espacio político que acompaña al Gobierno en el Congreso.

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