Médicos bonaerenses rechazan la desregulación de Milei y advierten por la precarización laboral.

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires rechazó este jueves 29 de octubre las declaraciones del gobierno de Javier Milei sobre la colegiación obligatoria y los aportes que realizan los profesionales de la salud. La institución acusó a la administración nacional de difundir afirmaciones que distorsionan la función de las entidades colegiadas y advirtió que la desregulación puede profundizar la precarización laboral y debilitar los controles sobre el ejercicio de la medicina.

La respuesta se produjo después de que la Vocería Presidencial cuestionara los costos de matriculación y los aportes a las cajas previsionales bonaerenses, presentándolos como obstáculos económicos para los médicos. El comunicado institucional rechazó esa interpretación y realizó una aclaración central: en la provincia de Buenos Aires, los médicos residentes no pagan matrícula profesional ni realizan aportes a la caja previsional.

El enfrentamiento incorpora un nuevo capítulo a la discusión por las reformas que impulsa Nación sobre el ejercicio de distintas profesiones. El debate abarca tanto los requisitos para trabajar como el financiamiento de las jubilaciones profesionales y las atribuciones que tienen las provincias para regular esas actividades.

La respuesta de los médicos: rechazo a la precarización y defensa de la matrícula

El pronunciamiento del Consejo Superior del Colegio de Médicos cuestionó que el Gobierno presente a las entidades profesionales como estructuras que generan gastos innecesarios. La institución sostuvo que la matriculación constituye una garantía para los pacientes, porque permite controlar las habilitaciones, fiscalizar el ejercicio legal de la medicina y exigir el cumplimiento de normas éticas.

“La matrícula no es un simple trámite administrativo”, señaló la entidad, que defendió su función en la protección de la calidad y seguridad de las prestaciones sanitarias. También destacó que los colegios brindan respaldo jurídico, asesoramiento ante conflictos laborales, formación continua y acompañamiento a profesionales en situaciones de vulnerabilidad.

Uno de los puntos centrales del comunicado fue la diferenciación entre la posibilidad de elegir una cobertura de salud y la obligación de contar con una matrícula habilitante. Para el Colegio, se trata de cuestiones distintas que no deben presentarse como parte de un mismo impedimento para ejercer la profesión.

Dr. Rubén Tucci, presidente del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires.

La institución también cuestionó que las políticas de desregulación sean presentadas como una ampliación automática de derechos. Advirtió que eliminar controles sin considerar su función sanitaria puede dejar a los médicos en una posición de mayor indefensión frente a empresas y prestadores, además de reducir las garantías disponibles para los pacientes.

Qué dijo el Gobierno sobre los aportes y las cajas profesionales

El conflicto se intensificó el martes 27 de octubre, cuando el vocero presidencial Adrián Ravier anunció cambios para los residentes del Hospital El Cruce, ubicado en Florencio Varela. Durante una conferencia en la Casa Rosada, informó que los profesionales en formación podrán elegir su cobertura de salud mediante un nuevo convenio del establecimiento con Unión Personal.

Según explicó Ravier, los residentes estaban obligados a utilizar IOMA, mientras que el nuevo esquema les permitirá acceder a un plan financiado por el hospital o elegir otra obra social o prepaga. El Gobierno presentó la modificación como parte de una política destinada a reducir obligaciones administrativas y económicas.

El vocero también cuestionó los costos que afrontan determinados médicos bonaerenses. Afirmó que algunos profesionales deben pagar más de $330.000 mensuales entre matrícula y caja previsional, además de aportar el 5% de sus honorarios. Desde Nación sostienen que esas obligaciones restringen los ingresos disponibles y deberían revisarse.

Ravier convocó a los gobiernos provinciales a reconsiderar las exigencias de matriculación duplicadas, la colegiación obligatoria y los aportes previsionales forzosos. Aclaró que la intención oficial es reducir costos sin abandonar el control de las habilitaciones profesionales. Sin embargo, el Colegio de Médicos rechazó que ese planteo contemple adecuadamente las funciones de las instituciones existentes.

La disputa también alcanza a las cajas jubilatorias bonaerenses

La discusión excede al sector sanitario. El Gobierno nacional impulsa una revisión de las matrículas y los aportes obligatorios de distintas profesiones, una orientación que podría modificar el funcionamiento de los sistemas previsionales administrados por entidades profesionales en Buenos Aires.

Conferencia de prensa del Vocero Presidencial, Adrián Ravier, desde Casa Rosada 27-10-2026.

En medicina, el debate involucra a la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires, que administra un régimen jubilatorio financiado mediante aportes y contribuciones establecidos legalmente. Esos recursos permiten sostener jubilaciones, pensiones y otros beneficios para sus afiliados.

Una eventual reducción o eliminación de las contribuciones obligatorias modificaría los ingresos de estas instituciones y obligaría a revisar cómo se financian sus compromisos previsionales. Al mismo tiempo, desde Nación argumentan que esos pagos representan una carga económica para los trabajadores, especialmente durante los primeros años de actividad.

El planteo podría alcanzar también a abogados, ingenieros, arquitectos y escribanos, profesiones que cuentan con sus propios mecanismos de matriculación y previsión social. Sin embargo, la regulación del ejercicio profesional corresponde, en términos generales, a las provincias, por lo que las iniciativas nacionales no eliminan automáticamente las obligaciones previstas por la legislación bonaerense.

Como antecedente, en mayo de 2025 el Ministerio de Salud nacional estableció que la matrícula nacional fuera suficiente para trabajar en instituciones dependientes del Estado nacional. Esa disposición modificó los requisitos dentro de ese ámbito específico, pero no dejó sin efecto los regímenes provinciales.

El segundo rechazo del Colegio y las diferencias con la Provincia

La respuesta del 29 de octubre profundizó un posicionamiento que la entidad ya había expresado cuatro días antes. El 25 de octubre, el Colegio cuestionó declaraciones del ministro de Salud nacional, Mario Lugones, realizadas durante el AmCham Health Forum 2026, donde el funcionario criticó la obligatoriedad de la colegiación y los aportes profesionales.

Bajo la consigna “La desregulación es precarizante”, la institución sostuvo que reducir la función de los colegios a un costo económico desconoce sus responsabilidades legales, éticas y sanitarias. También planteó que una eventual reforma del sistema de salud debe incorporar la participación de las entidades profesionales y respetar sus competencias.

Mientras tanto, el gobierno de Axel Kicillof mantiene una política de articulación con los colegios del sector sanitario. El ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, se reunió recientemente con representantes de distintas disciplinas para incorporarlos a la elaboración del Segundo Plan Quinquenal de Salud 2027-2032.

En paralelo, la Legislatura bonaerense analiza proyectos para crear nuevos colegios profesionales, con atribuciones sobre matriculación, fiscalización y control ético. Estas iniciativas contrastan con el rumbo desregulatorio promovido por Nación y mantienen abierto el debate sobre las competencias provinciales.

Por ahora, no se concretó una eliminación general de las matrículas ni de los aportes a las cajas profesionales bonaerenses. La controversia continúa centrada en las obligaciones económicas, las facultades de regulación y el financiamiento previsional. El Colegio de Médicos anticipó que defenderá el sistema vigente y reclamó responsabilidad en las comunicaciones oficiales, mientras Nación sostiene su objetivo de reducir los costos asociados al ejercicio profesional.