El Cottolengo, entre la visita del Papa, una deuda millonaria y un conflicto judicial con Nación.

La Justicia ordenó embargar las cuentas del Ministerio de Salud de la Nación por $828.708.195 a raíz de un reclamo del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole por medicamentos e insumos para personas con discapacidad. La resolución judicial se conoció mientras el gobierno de Axel Kicillof formalizaba un convenio para financiar 100 becas mensuales destinadas al funcionamiento de la institución, que recibirá al papa León XIV el próximo 9 de noviembre.

El conflicto involucra a la cartera que conduce Mario Lugones y se produce en medio de los reclamos de prestadores por el financiamiento de las prestaciones de discapacidad. En el Cottolengo, ubicado en Almirante Brown, viven más de 400 personas que necesitan distintos tipos de acompañamiento, atención sanitaria y asistencia cotidiana.

El embargo por medicamentos e insumos que reclama Don Orione

La medida fue dispuesta el martes 27 de octubre por el juez Juan Pablo Auge, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Lomas de Zamora. El magistrado ordenó trabar un embargo sobre cuentas del Ministerio de Salud hasta cubrir $828.708.195 y libró un oficio al Banco Nación para transferir los fondos alcanzados a una cuenta del Cottolengo.

El Cottolengo, entre la visita del Papa, una deuda millonaria y un conflicto judicial con Nación.

La presentación judicial se relaciona con medicamentos, insumos dietoterápicos y otros elementos requeridos para residentes cubiertos por el programa Incluir Salud. El monto fijado en la resolución corresponde a un presupuesto presentado por la entidad para el período comprendido entre marzo y junio de 2026. La institución también venía denunciando problemas de provisión desde octubre de 2025.

Entre la documentación aportada a la causa figura un correo enviado a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en septiembre, en el que se hacía referencia a una solicitud anterior, de junio. Allí el establecimiento expresó su preocupación por la falta de entrega de insumos y advirtió que la discontinuidad de tratamientos podía afectar gravemente la salud de los residentes.

La institución sostuvo que había acompañado sus pedidos con presupuestos, datos de los pacientes y constancias de gestiones administrativas. El conflicto se produjo después de que, a comienzos de octubre, el Gobierno nacional desembolsara más de $750 millones por otro reclamo que el Cottolengo arrastraba desde febrero. Esa cancelación no resolvió la controversia por los suministros que motivaron la nueva intervención judicial.

El cruce entre Salud y la institución por las facturas

Desde el Ministerio de Salud rechazaron el planteo del Cottolengo al señalar que no habían recibido las solicitudes y facturas necesarias para tramitar el pago. La posición oficial vinculó la falta de reconocimiento del reclamo con documentación que, según las autoridades nacionales, debía presentarse ante los organismos competentes.

El abogado de la institución, Pablo Díaz, cuestionó esa explicación y afirmó que la documentación había sido enviada. También sostuvo que el mecanismo habitual del programa no era el reintegro de compras realizadas por el establecimiento, sino la entrega de insumos en especie luego de la aprobación de una auditoría.

Bajo esa modalidad, argumentó, exigir facturas por adquisiciones que debían ser provistas directamente no correspondía al procedimiento aplicado. Para las autoridades del Cottolengo, la cuestión no se limita a la acreditación de trámites: la provisión de medicamentos y elementos de uso diario incide directamente sobre las condiciones de atención de quienes viven en el establecimiento.

El Cottolengo, entre la visita del Papa, una deuda millonaria y un conflicto judicial con Nación.

La Provincia financiará 100 becas mensuales

En paralelo al avance del caso judicial, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, visitó el martes 27 de octubre el Cottolengo y firmó un convenio con su director, Jorge Silanes. El acuerdo establece el financiamiento mensual de 100 becas del Programa Hogares para contribuir al sostenimiento de la institución y la atención de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social.

Las becas están destinadas a colaborar con una residencia estable y segura, la alimentación de los residentes y el acompañamiento integral que brinda la entidad. Se trata de una herramienta provincial para el funcionamiento de los hogares, distinta de los medicamentos e insumos que motivaron el embargo contra la Nación.

Durante la recorrida, Larroque estuvo acompañado por el intendente de Almirante Brown, Juan Fabiani; el diputado provincial Mariano Cascallares; y la subsecretaria Bernarda Meglia. El funcionario recorrió hogares, consultorios, aulas, espacios de rehabilitación y talleres, y dialogó con los equipos encargados de la atención cotidiana.

“Vamos a seguir llevando la presencia de la Provincia para cuidar a quienes más lo necesitan”, afirmó Larroque durante la visita. El convenio constituye una nueva intervención del gobierno de Kicillof en una institución que afronta dificultades financieras y viene advirtiendo que las demoras de fondos afectan sus gastos y el mantenimiento de las instalaciones.

La Iglesia pidió respuestas concretas por discapacidad

El reclamo del Cottolengo se suma a las advertencias de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) por la situación de las instituciones que trabajan con personas con discapacidad. El 5 de octubre, representantes de la Iglesia se reunieron con funcionarios del Ministerio de Salud para abordar el cumplimiento de la normativa de emergencia, la actualización de aranceles y los pagos pendientes a prestadores.

Tras la reunión, María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad de la Conferencia Episcopal, valoró la apertura de conversaciones, pero advirtió: “Los gestos solos no alcanzan”.

También sostuvo que existen incumplimientos de la ley de emergencia y pidió que los compromisos oficiales se traduzcan en soluciones efectivas para las instituciones y las personas asistidas.

La Iglesia planteó la necesidad de continuar el diálogo y sumar participantes a los próximos encuentros. La cuestión económica atraviesa a hogares, centros de rehabilitación y otros prestadores que dependen de recursos regulares para sostener tratamientos, personal especializado y servicios básicos.

La visita de León XIV vuelve a poner el foco en Claypole

El Cottolengo recibirá al papa León XIV el lunes 9 de noviembre a las 9.15, durante su viaje apostólico a la Argentina. La propia Obra Don Orione confirmó la fecha y explicó que el encuentro dentro del predio tendrá un formato cercano, pensado especialmente para los residentes, sus familias y quienes trabajan allí.

Una delegación del Vaticano ya recorrió las instalaciones de Claypole y la Basílica de Luján para coordinar aspectos de la visita. Participaron representantes eclesiásticos y autoridades de la Nación, la Provincia y los municipios involucrados.

La Delegación del Vaticano visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

Desde el gobierno bonaerense también se preparan tareas de seguridad, asistencia sanitaria y organización del tránsito. Está previsto que Kicillof acompañe al pontífice durante su paso por la institución, después de haber mantenido contactos con las autoridades de la Nunciatura Apostólica para coordinar la visita.

La llegada de León XIV encontrará al establecimiento con un convenio de asistencia provincial firmado, pero también con un conflicto judicial abierto por la provisión reclamada al Estado nacional. La resolución sobre las cuentas de Salud representa un avance en ese expediente, mientras la regularización de los suministros continúa siendo una necesidad para garantizar la atención cotidiana de los residentes.