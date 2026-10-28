La Provincia financiará 100 becas para el Cottolengo Don Orione de Claypole

El Gobierno bonaerense financiará mensualmente 100 becas del Programa Hogares para el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido de Almirante Brown. El acuerdo fue firmado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el director de la institución, Jorge Silanes, para contribuir al funcionamiento del establecimiento y a la atención de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social.

El convenio está destinado a sostener una residencia estable, segura y digna, con alimentación adecuada a las necesidades nutricionales de quienes viven allí y acompañamiento integral. La institución alberga a 415 personas y cuenta con equipos de profesionales y asistentes que brindan atención durante las 24 horas.

Larroque participó de la actividad junto al intendente Juan Fabiani y el diputado provincial Mariano Cascallares. También recorrió las instalaciones y dialogó con los equipos de trabajo, acompañado por la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia.

“Aquí y en cada institución que acompaña solidariamente a la comunidad, vamos a seguir llevando la presencia de la Provincia para cuidar a quienes más lo necesitan”, expresó el ministro.

Una institución con más de 90 años de trayectoria

El Cottolengo de Claypole dispone de hogares, consultorios, aulas, espacios de rehabilitación y talleres. Su funcionamiento combina la atención interdisciplinaria con actividades de convivencia que forman parte de la vida cotidiana de los residentes.

Con más de nueve décadas de trayectoria, la institución desarrolla una propuesta de cuidado que incluye tanto las necesidades de alojamiento y alimentación como el acompañamiento profesional. El financiamiento acordado mediante el Programa Hogares contribuirá a sostener esas tareas.

Durante la jornada también se firmó un convenio entre el Pequeño Cottolengo y la Universidad Nacional Guillermo Brown, representada por su rector, Pablo Domenichini.

Participaron además la directora provincial de Políticas de Cuidado, Ayelén Pino; el director de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, Raúl Lucero; y la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos del municipio, Bárbara Miñán. Por la institución estuvieron el director del Servicio de Discapacidad, Fernando Montero, y el administrador, Marcelo Bezek.

La actividad se produjo mientras el establecimiento se prepara para recibir al papa León XIV. Como informamos en GrupoLaProvincia.com, la agenda del pontífice contempla una visita al Cottolengo de Claypole el próximo 9 de noviembre.