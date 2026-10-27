PASO, dos boletas y desdoblamiento: la advertencia judicial que cruza a Milei y Kicillof

Ramos Padilla y Torres durante la apertura de la II Jornada Latinoamericana de Justicia Electoral y Democracia.

La Justicia Electoral reclamó que las reglas de las elecciones de 2027 se resuelvan antes de que termine este año, cuando todavía están abiertas la continuidad de las PASO, la fecha de los comicios bonaerenses y la posibilidad de votar con dos sistemas distintos en una misma jornada. Las advertencias de los jueces Alejo Ramos Padilla y Sergio Torres suman un condicionante institucional a una discusión que enfrenta a los gobiernos de Javier Milei y Axel Kicillof.

Los magistrados hablaron el lunes 26 de octubre durante la apertura de la II Jornada Latinoamericana de Justicia Electoral y Democracia, realizada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Allí coincidieron en la necesidad de evitar reformas improvisadas, aunque pusieron el acento en aspectos diferentes: la participación dentro de los partidos y la confianza de los votantes.

El planteo llegó cuando la Casa Rosada busca eliminar o suspender las primarias nacionales y la Provincia analiza celebrar elecciones concurrentes en 2027, después del desdoblamiento aplicado en 2025. El calendario provincial sigue sin una convocatoria oficial, y la discusión alcanza tanto al Congreso como a las autoridades que deben organizar la votación.

Los jueces piden decisiones antes del año electoral

Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral en territorio bonaerense, sostuvo que los cambios tienen que definirse durante los años no electorales. Explicó que la previsibilidad permite organizar mejor los comicios, capacitar a sus responsables y ofrecer reglas conocidas a los partidos y a la ciudadanía, especialmente en una provincia con más de 13 millones de electores.

También defendió el papel de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias como mecanismo de ordenamiento de la oferta electoral. El magistrado cuestionó que el debate se reduzca al costo económico de su realización y advirtió que, si se elimina esa instancia, deben existir métodos democráticos para elegir candidatos dentro de cada fuerza. «No es posible que las candidaturas se definan en una mesa chica», sostuvo.

Torres, presidente de la Suprema Corte bonaerense y de la Junta Electoral provincial, pidió «especial prudencia» a los poderes Legislativo y Ejecutivo ante eventuales modificaciones. Señaló que los cambios pueden ser necesarios, pero deben planificarse, explicarse e implementarse gradualmente: aplicar un nuevo procedimiento de forma inmediata puede generar incertidumbre y dificultar la capacitación de votantes y autoridades.

II Jornada Latinoamericana de Justicia Electoral y Democracia.

La advertencia no empezó esta semana. En septiembre, la Cámara Nacional Electoral (CNE) ya había pedido al Congreso que cualquier reforma del régimen electoral, del funcionamiento partidario o del financiamiento de campañas se tratara con suficiente anticipación. El criterio de los jueces apunta a la estabilidad de las reglas antes del inicio de la competencia, no a una prohibición judicial ya dictada sobre las PASO.

Ramos Padilla incorporó otra preocupación: el impacto de las redes sociales, la desinformación y las plataformas digitales. Reclamó que las instituciones discutan cómo influyen esas herramientas en la decisión de los votantes, un aspecto incluido entre los ejes de las jornadas organizadas por la universidad platense.

Las PASO enfrentan a Nación y Provincia

El Gobierno de Milei impulsa una reforma para suprimir o volver a suspender las primarias nacionales. Su principal argumento es el costo de organizar una instancia electoral adicional. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, viene negociando respaldos en el Congreso, donde una modificación de las normas electorales necesita mayoría absoluta de la totalidad de los integrantes de ambas cámaras.

Por ahora, las PASO continúan previstas por la legislación vigente: su suspensión para 2025 fue excepcional. Si el Congreso no modifica la Ley 26.571, las primarias nacionales deberán celebrarse el domingo 1° de agosto de 2027, según la reforma de 2024 que estableció el primer domingo de ese mes. La elección general nacional corresponde al 24 de octubre.

En Buenos Aires rige la Ley 14.086, que establece las primarias provinciales y ordena que coincidan con las nacionales cuando se convoque a elegir presidente u otros cargos federales contemplados por la norma. La suspensión bonaerense aprobada para 2025 tampoco modificó permanentemente ese régimen: una eventual eliminación nacional no haría desaparecer automáticamente las EPAOS provinciales.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, defendió la continuidad de las primarias porque permiten resolver candidaturas dentro de las alianzas. Al participar de las mismas jornadas en La Plata, afirmó que, si se mantienen las PASO nacionales, «difícilmente se pueda pensar en una modificación de las fechas de las generales» por los plazos y exigencias organizativas.

Bianco también remarcó que la convocatoria provincial es una atribución del gobernador. La administración de Kicillof evalúa votar junto con la Nación, pero no confirmó un cronograma para elegir gobernador, legisladores e intendentes. Desde la oposición, el diputado radical Diego Garciarena reclamó definiciones anticipadas y cuestionó que las fechas queden subordinadas a las conveniencias partidarias.

Dos boletas y una disputa por el desdoblamiento

La alternativa que estudia la Provincia es una elección concurrente: votar cargos nacionales y bonaerenses el mismo día, pero con instrumentos distintos. Para presidente y legisladores nacionales se utilizaría la Boleta Única Papel; para gobernador, legisladores provinciales e intendentes continuaría la boleta partidaria tradicional. El esquema exigiría coordinar autoridades, urnas, espacios de votación y procedimientos de escrutinio diferenciados.

En paralelo, surgieron versiones sobre posibles gestiones del Gobierno nacional para que la Cámara Nacional Electoral objete la convivencia de ambos sistemas por razones logísticas, lo que podría derivar en un nuevo desdoblamiento bonaerense. Sin embargo, no existe una resolución judicial que haya prohibido las elecciones concurrentes en 2027.

El antecedente de 2025 agrega complejidad. Entonces Kicillof separó los comicios provinciales de los nacionales, después de que la Legislatura suspendiera por única vez las primarias locales. Ahora, la posibilidad de reunir ambas votaciones vuelve a poner en discusión el operativo electoral y la coordinación entre Nación y Provincia.

En las jornadas, la ministra de la Suprema Corte Hilda Kogan subrayó que el tamaño actual del electorado bonaerense requiere plazos más amplios y procedimientos más eficientes. Señaló que buena parte del marco electoral provincial fue concebido cuando el padrón era muy inferior al actual y reivindicó la capacidad organizativa demostrada durante los comicios de septiembre de 2025.

Las PASO también influyen sobre la competencia interna del peronismo: Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa coinciden en defenderlas como herramienta para ordenar candidaturas, aunque mantienen diferencias sobre la conducción y la sucesión bonaerense. Sin primarias nacionales, deberán evaluar otros mecanismos de selección o alcanzar acuerdos políticos antes del cierre de listas.

La discusión involucra, por lo tanto, dos decisiones distintas: si el Congreso modifica las primarias nacionales y cuándo convoca la Provincia a sus elecciones. Con los reclamos judiciales de anticipación ya sobre la mesa, el calendario de 2027 permanece atravesado por una definición legislativa pendiente y por las dificultades prácticas de organizar la votación en el distrito más poblado del país.