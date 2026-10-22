Elecciones 2027: las PASO condicionan el calendario bonaerense y crece la presión sobre Kicillof

Axel Kicillof junto a Carlos Bianco.

La provincia de Buenos Aires llega al último trimestre de 2026 sin una fecha oficial para elegir gobernador, legisladores e intendentes en 2027. El gobierno de Axel Kicillof analiza hacer coincidir esos comicios con la elección presidencial, después del desdoblamiento de 2025, pero todavía no comunicó una decisión. La definición está condicionada por el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que la administración de Javier Milei busca suspender o eliminar.

El debate volvió a la agenda esta semana por un cruce entre el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el presidente de la bancada UCR + Cambio Federal en Diputados, Diego Garciarena. El funcionario bonaerense cuestionó que la Casa Rosada pretenda modificar las reglas electorales para obtener ventajas políticas. El radical respondió reclamando previsibilidad y le pidió al Ejecutivo provincial que fije "en breve" el cronograma y la fecha de las primarias.

Garciarena advirtió que ni el sistema de votación ni las fechas deberían quedar sujetos al "tacticaje" de los partidos. Su planteo expuso una tensión que atraviesa la discusión: mientras la Provincia objeta una eventual reforma nacional, sigue sin precisar cómo organizará su propia elección. El reclamo llegó cuando el oficialismo bonaerense comenzó a mostrar mayor inclinación por las elecciones concurrentes, aunque sin cerrar esa alternativa.

Garciarena en X.

Las PASO, el primer casillero del calendario

El calendario nacional tiene una referencia definida por la legislación. La elección general para presidente y cargos del Congreso está prevista para el domingo 24 de octubre de 2027, cuarto domingo de ese mes. Las PASO nacionales siguen vigentes porque su suspensión de 2025 fue excepcional; si no cambia la ley, corresponderían el domingo 1° de agosto de 2027, de acuerdo con el artículo 20 actualizado de la Ley 26.571. Ninguna de esas fechas equivale todavía a una convocatoria provincial.

En Buenos Aires rige la Ley 14.086, que establece la realización de primarias provinciales y dispone que, cuando se convoquen PASO nacionales para elegir autoridades de ese nivel, ambas se celebren el mismo día. En 2025, la Provincia suspendió por única vez sus primarias mediante la Ley 15.522 y Kicillof separó la elección legislativa provincial de la nacional. Esa excepción no derogó el régimen vigente para 2027.

La Casa Rosada intenta volver a modificar ese escenario. El gobierno nacional sostiene que las primarias implican un gasto elevado y multiplican las jornadas de votación; el ministro Diego Santilli trabaja en reunir apoyos políticos para impulsar su suspensión o eliminación. Bianco interpreta la iniciativa de otra manera: sostiene que busca dificultar la organización opositora antes de la elección presidencial.

Si las primarias nacionales se mantienen, la coordinación con las bonaerenses tiene respaldo legal y refuerza la opción de votar las generales en forma concurrente. Si Nación las suspende, las PASO provinciales no desaparecen automáticamente: Buenos Aires conserva su propia legislación y debería resolver cómo aplicar el régimen local. Dentro del kicillofismo predomina la intención de mantener esa herramienta incluso ante una modificación nacional, aunque todavía falta una definición formal.

De allí que el reclamo opositor por las fechas alcance dos planos diferentes. Uno corresponde a las reglas nacionales, que dependen del Congreso y del Ejecutivo nacional. El otro es el cronograma bonaerense, bajo facultades provinciales y sujeto a los plazos legales. La decisión también repercutirá en los cierres de alianzas, la selección de candidaturas, la campaña y la organización logística de los comicios.

El dilema de votar juntos o separados

El esquema que gana terreno en la Gobernación consiste en votar el mismo día los cargos nacionales, provinciales y municipales. Serían elecciones concurrentes: una jornada compartida, pero con procedimientos diferentes. Para elegir presidente y legisladores nacionales se utilizaría la Boleta Única de Papel (BUP); para gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares continuaría la boleta partidaria tradicional.

Boleta Única en la Provincia (Elecciones 2025)

Esa modalidad evitaría volver a separar el calendario, aunque obligaría a organizar procedimientos diferenciados de votación y escrutinio para categorías distintas. La concurrencia, por lo tanto, no significa una boleta única para todos los cargos. Requiere coordinación entre autoridades electorales y una explicación clara a los votantes, en un distrito que concentra cerca del 40% del padrón nacional.

El antecedente inmediato es 2025. Kicillof adelantó entonces los comicios provinciales y obtuvo una victoria territorial para el peronismo, mientras la elección nacional de octubre tuvo otro resultado. Aquella decisión profundizó diferencias con sectores del kirchnerismo, que la cuestionaron por separar la disputa bonaerense de la estrategia nacional. La experiencia sigue presente en las conversaciones sobre las elecciones de 2027.

En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) conviven miradas diferentes. Algunos dirigentes consideran que la concurrencia concentraría los esfuerzos de campaña, evitaría el desgaste de múltiples votaciones y permitiría coordinar la estructura territorial con una eventual candidatura presidencial de Kicillof. Otros, especialmente intendentes que respaldaron el adelantamiento anterior, no descartan una elección provincial separada para poner en primer plano la gestión local.

Desde la Gobernación relativizan que haya una resolución tomada. La continuidad o suspensión de las primarias nacionales, el acuerdo entre los socios del peronismo y la definición de las candidaturas condicionarán el desenlace. La opción concurrente aparece hoy como escenario de trabajo, no como cronograma oficial. Tampoco existe una definición para modificar el sistema de boleta utilizado por la Provincia.

Una definición atravesada por la interna peronista

Las PASO también tienen valor en la interna del peronismo. Kicillof no puede acceder a un tercer mandato consecutivo y la disputa por su sucesión reúne nombres del MDF, del kirchnerismo, del Frente Renovador y de los municipios. Entre los dirigentes mencionados aparecen Jorge Ferraresi, Julio Alak, Gabriel Katopodis, Fernando Espinoza y Leonardo Nardini, sin candidaturas oficialmente definidas.

Gobernación bonaerense.

Para el gobernador, una primaria permitiría procesar esa competencia sin depender exclusivamente de un acuerdo entre sectores. La discusión también involucra a Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Sergio Massa, cuya participación en las negociaciones será relevante para definir la oferta presidencial y provincial. Si desaparecen las PASO nacionales, el peronismo deberá buscar alternativas para ordenar su competencia interna.

En paralelo, la discusión por las reelecciones de intendentes suma otra negociación legislativa. El MDF impulsa revisar las limitaciones a los mandatos municipales, un reclamo que también encuentra interés entre dirigentes de otras fuerzas. Sin embargo, la iniciativa no reúne todavía los consensos necesarios. La posibilidad de que numerosos jefes comunales queden fuera de la próxima boleta incide sobre las estrategias territoriales y las listas legislativas.

Por eso, los próximos movimientos estarán repartidos entre el Congreso y la Gobernación. Nación deberá definir si modifica el régimen de primarias; la Provincia tendrá que establecer la convocatoria y el calendario de sus elecciones; y la Legislatura será determinante si se pretenden cambiar reglas locales. Mientras tanto, Garciarena reclama fechas, el kicillofismo analiza la concurrencia y el peronismo negocia su interna. Buenos Aires todavía no tiene definido su cronograma electoral provincial para 2027.