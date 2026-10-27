Bolívar avanza con nuevas acciones para fortalecer el Hospital Municipal

El intendente de Bolívar, Bali Bucca, mantuvo una reunión de trabajo con el director de la Región Sanitaria IX de la Provincia de Buenos Aires, Ramiro Borzi, para coordinar nuevas acciones destinadas a fortalecer el Hospital Municipal y mejorar la atención sanitaria en el distrito.

El encuentro permitió avanzar en una agenda centrada en capacitación, incorporación de equipamiento y articulación entre distintas áreas del sistema público de salud.

Capacitación para los equipos de salud

Uno de los puntos principales fue la planificación de nuevas instancias de formación para el personal sanitario.

El objetivo es actualizar conocimientos, fortalecer el trabajo de los equipos y mejorar la capacidad de respuesta frente a distintas situaciones de atención.

La capacitación aparece así como una de las herramientas centrales para sostener y mejorar el funcionamiento cotidiano del hospital.

Nuevo equipamiento para el Hospital Municipal

Durante la reunión también se abordó la posibilidad de incorporar nuevo equipamiento.

La intención es ampliar los recursos disponibles y fortalecer los distintos servicios que funcionan dentro del establecimiento.

Las gestiones apuntan a que el hospital cuente con mejores herramientas para responder a las necesidades de los vecinos.

Trabajo conjunto con la Región Sanitaria IX

Bucca y Borzi acordaron continuar con la articulación entre el Municipio y la Región Sanitaria IX.

El objetivo es coordinar recursos, organizar acciones de formación y acompañar a los equipos que trabajan diariamente en el sistema público de salud.

La intención es sostener una planificación conjunta y evitar respuestas aisladas.

Participación de autoridades del hospital

Del encuentro participaron también la directora del Hospital Municipal, Mariana Callegari, y la codirectora, Flavia Dotti.

La presencia de ambas permitió incorporar una mirada directa sobre las necesidades del establecimiento y las prioridades de sus equipos.

La reunión buscó así combinar planificación institucional con las demandas concretas del hospital.

Articulación con Protección Ciudadana y Defensa Civil

También participó Roque Bazán, director de Protección Ciudadana y Defensa Civil.

Durante la jornada compartió las tareas de articulación que se desarrollan entre su área y el sistema de salud local.

Ese vínculo resulta especialmente importante para coordinar respuestas ante emergencias y situaciones que requieren intervención conjunta.

Más coordinación entre áreas

La agenda puso el foco en la necesidad de que distintas dependencias puedan trabajar de manera integrada.

La coordinación entre Salud, Protección Ciudadana y Defensa Civil permite ordenar recursos y mejorar los tiempos de respuesta.

El objetivo es que cada área pueda aportar desde su función a una atención más eficiente.