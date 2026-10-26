La Costa fortalece su hospital escuela con el aval de la UBA a Pediatría

La residencia de Pediatría del Hospital Municipal de Mar de Ajó fue reconocida como sede de la especialidad por parte de la Universidad de Buenos Aires, en el marco del proceso de fortalecimiento de la formación profesional dentro del sistema público de salud del Partido de La Costa.

El reconocimiento permite consolidar un esquema de capacitación que combina la práctica asistencial con la enseñanza y la supervisión de especialistas, y que busca formar médicos dentro del propio distrito.

Una residencia que funciona desde 2015

Pediatría fue la primera especialidad en incorporarse al sistema de residencias del Hospital Municipal de Mar de Ajó.

La experiencia comenzó en 2015 y desde entonces el establecimiento fue desarrollando un modelo de formación progresiva para profesionales recientemente graduados.

La metodología permite que los residentes adquieran conocimientos y experiencia a partir de la atención de pacientes, siempre bajo supervisión.

El aval de la UBA

El reconocimiento de la Universidad de Buenos Aires consolida al servicio como sede de formación en la especialidad.

Esto permite que La Costa continúe formando pediatras dentro de su propio sistema público de salud y fortalezca la incorporación de profesionales al distrito.

El esquema también busca mejorar la calidad de la atención a partir del intercambio permanente entre residentes, jefaturas y especialistas.

Tercera camada de residentes

Actualmente, el servicio de Pediatría transita su tercera camada de residentes.

El equipo está integrado por médicos en distintas etapas de formación, además de una jefatura de residentes y coordinación docente.

Esta estructura permite sostener un proceso de aprendizaje continuo y acompañar el crecimiento profesional de quienes se incorporan al hospital.

Formación y atención en un mismo espacio

Las residencias médicas constituyen una modalidad de especialización basada en la práctica.

Los profesionales van asumiendo responsabilidades de manera progresiva mientras trabajan con pacientes y reciben supervisión.

Ese proceso permite integrar formación académica, experiencia clínica y actualización permanente.

“Tener residentes nos hace mejores”

La jefa del servicio, doctora Laura Peralta, destacó el valor que tiene la formación de nuevos profesionales dentro del hospital.

“Tener residentes nos hace mejores, nos hace mejores seres humanos. Podemos compartir, agrandar los conocimientos”, expresó.

La médica puso así el foco en el intercambio de experiencias entre distintas generaciones y en el aprendizaje colectivo dentro de los equipos de salud.

Una política para formar profesionales en La Costa

El desarrollo de residencias forma parte de las políticas impulsadas por la Municipalidad para fortalecer el sistema sanitario local.

La intención es que los profesionales puedan realizar su formación dentro del distrito y, al mismo tiempo, generar condiciones para favorecer su permanencia y desarrollo laboral.

La estrategia también busca responder a las necesidades concretas de los servicios hospitalarios.

Convenios para acompañar a residentes

En marzo de este año, el Municipio firmó convenios de acompañamiento con cuatro médicas residentes de Pediatría y Terapia Intensiva.

Las profesionales egresaron de universidades públicas y tienen domicilio en el Partido de La Costa.

La medida busca facilitar la continuidad de sus trayectorias de formación dentro del sistema local.

Nuevas incorporaciones en octubre

A comienzos de octubre, el Hospital Municipal de Mar de Ajó sumó dos nuevas residentes en las especialidades de Clínica Médica y Terapia Intensiva.

Con esas incorporaciones, el establecimiento alcanzó un total de siete profesionales en formación entre Clínica Médica, Terapia Intensiva y Pediatría.

La ampliación permite continuar diversificando las áreas en las que el hospital desarrolla residencias.

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