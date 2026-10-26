Para Watson, el triunfo de Lula abre una esperanza para América Latina

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, celebró la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil y la calificó como una señal de esperanza para América Latina. En sus redes sociales, felicitó al mandatario y al pueblo brasileño, y vinculó el resultado con la democracia, la justicia social y la integración regional.

“La victoria de Lula en Brasil no solo es un triunfo de la democracia y la justicia social, sino un faro de esperanza para toda América Latina”, expresó el jefe comunal en su cuenta de X.

En una segunda publicación, Watson amplió su mensaje y puso el acento en el trabajo conjunto entre los países de la región. “La Patria Grande se fortalece cuando transitamos juntos en pos del desarrollo, la inclusión y los derechos de nuestros pueblos”, sostuvo.

El intendente cerró sus declaraciones con una felicitación a Lula y a Brasil, seguida de una definición política: “Hay otro camino”. Sus palabras situaron el resultado electoral en una perspectiva latinoamericana, con énfasis en la cooperación y los derechos sociales.

Lula se impuso sobre Flávio Bolsonaro en el balotaje del domingo 25 de octubre y consiguió un cuarto mandato presidencial, una marca inédita en Brasil.

Además, revirtió el resultado de la primera vuelta, en la que había quedado en segundo lugar. Esa remontada constituyó un hecho sin precedentes en las elecciones presidenciales brasileñas desde el retorno de la democracia.