Mar Chiquita fortaleció la agenda cultural y sumó nueva maquinaria para Vivoratá

El Partido de Mar Chiquita avanzó en dos líneas de trabajo vinculadas con la cultura y los servicios públicos. Por un lado, el intendente Walter Wischnivetzky mantuvo una reunión con autoridades provinciales para articular acciones en torno al Pre Cosquín y al acompañamiento de artistas bonaerenses. Por otro, presentó una nueva motoniveladora que será destinada a la Delegación Vivoratá.

Ambas acciones apuntan a fortalecer políticas públicas en áreas diferentes, pero con impacto directo en la comunidad.

Articulación cultural con la Provincia

La reunión se desarrolló en el Centro Cultural de Santa Clara del Mar, en el marco de las competencias de los Juegos Bonaerenses que se realizan en el distrito.

Wischnivetzky recibió a la subsecretaria de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo, y a la subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez.

Durante el encuentro se abordó la coordinación entre las áreas provinciales y locales para distintas actividades culturales.

El Pre Cosquín, uno de los ejes

Uno de los temas centrales fue la organización del Pre Cosquín.

Las autoridades analizaron cómo articular el trabajo para acompañar a los artistas bonaerenses en el camino hacia uno de los escenarios más importantes del folklore argentino.

La intención es generar mejores condiciones de participación y fortalecer la presencia de artistas de la Provincia en este tipo de certámenes.

Presencia en los Juegos Bonaerenses

La jornada también incluyó la presencia de las autoridades en la competencia de malambo.

Durante la actividad, dialogaron con los participantes y escucharon sus experiencias y expectativas.

El encuentro permitió poner en valor el esfuerzo de los competidores y el acompañamiento de familias y público.

Una de las disciplinas tradicionales

El malambo volvió a ser una de las expresiones más convocantes dentro de la programación.

La participación en los Juegos Bonaerenses permitió visibilizar una disciplina fuertemente ligada a la tradición folklórica.

Desde el Municipio destacaron la importancia de acompañar este tipo de propuestas culturales.

Más actores en la agenda cultural

Del encuentro también participaron Diego Ginestra, director regional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y Germán Montes, secretario de Cultura y Educación de Mar Chiquita.

La reunión permitió consolidar canales de trabajo entre distintas áreas.

El objetivo es sostener una agenda articulada para ampliar oportunidades culturales dentro del distrito.

Nueva motoniveladora para Vivoratá

En otro orden, Wischnivetzky presentó una nueva motoniveladora que será destinada a la Delegación Vivoratá.

La entrega se realizó junto al delegado local, Hernán Erquiaga.

La maquinaria permitirá reforzar trabajos de mantenimiento vial y nivelación de calles y caminos.

“Fortalecer los servicios públicos”

El intendente destacó que la incorporación forma parte de una política de modernización del equipamiento municipal.

“Trabajamos en la incorporación de nuevo equipamiento orientado a optimizar y fortalecer los servicios públicos que prestamos a través del municipio”, expresó.

Wischnivetzky remarcó que la adquisición se concretó mediante herramientas de financiamiento provincial.

Provincia Leasing como herramienta

El jefe comunal señaló que la nueva motoniveladora fue adquirida a través de Provincia Leasing.

“Gracias a Provincia Leasing, la herramienta del Banco Provincia, podemos modernizar nuestro equipamiento y fortalecer las gestiones”, sostuvo.

La incorporación permitirá ampliar la capacidad operativa de la Delegación Vivoratá.

Más capacidad para el mantenimiento vial

La nueva maquinaria será utilizada para tareas de nivelación de calles, mantenimiento de caminos y otras intervenciones vinculadas con los servicios públicos.

El objetivo es mejorar la respuesta ante las necesidades cotidianas de la localidad.

La herramienta se suma al parque de equipamiento disponible para la gestión.

Participación de funcionarios

En la presentación estuvieron presentes el secretario de Inspección General, Gustavo Rivadavia, y el director de Vialidad, Germán Verteche.

La entrega fue planteada como parte de una estrategia de fortalecimiento territorial.

La intención es que cada delegación cuente con mejores recursos para atender demandas locales.