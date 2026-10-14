Mar Chiquita fortalece la educación técnica y amplía la atención a personas mayores

El Municipio de Mar Chiquita avanza en dos líneas de trabajo vinculadas con la educación y las políticas de cuidado. Por un lado, continúan las obras del edificio propio de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2 de Camet Norte. Por otro, se presentó un proyecto para crear una residencia permanente para personas mayores en Balneario Parque Mar Chiquita.

Ambas iniciativas forman parte de una agenda que combina infraestructura, educación y acompañamiento social.

Avanza el edificio propio de la EEST N° 2

Las obras de la Escuela Técnica N° 2 de Camet Norte avanzan a ritmo sostenido luego de haber sido reanudadas a principios de año.

Los trabajos permitirán completar el edificio propio del establecimiento, en una intervención que quedó a cargo de la Provincia y el Municipio luego de la paralización de la obra por parte del Gobierno nacional.

La ejecución se desarrolla bajo la órbita de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, a través de la Dirección de Infraestructura Escolar.

Financiamiento conjunto

La obra cuenta con financiamiento compartido entre la provincia de Buenos Aires y el municipio de Mar Chiquita.

El objetivo es completar una infraestructura que responda al crecimiento de la matrícula y a las necesidades educativas de Camet Norte.

Desde la gestión local remarcaron la decisión de sostener la inversión educativa en un contexto nacional complejo.

Seis aulas, talleres y SUM

El nuevo edificio formará parte de un complejo educativo junto a la escuela primaria y el jardín de infantes.

La EEST N° 2 contará con seis aulas, dos talleres, biblioteca, sala de profesores, dependencias administrativas y sanitarios adaptados.

También tendrá un Salón de Usos Múltiples con acceso independiente, pensado tanto para actividades escolares como comunitarias.

Un impulso a la educación técnica

La obra busca fortalecer la educación técnica en el Partido de Mar Chiquita y acompañar el desarrollo de la comunidad de Camet Norte.

La incorporación de talleres y nuevos espacios permitirá ampliar las posibilidades formativas dentro de la localidad.

El proyecto apunta a consolidar una oferta educativa vinculada con las demandas actuales de formación y trabajo.

Nuevas medidas para personas mayores

En otro orden, el Municipio también avanza en políticas destinadas a personas mayores.

En el marco del Día Internacional de las Personas Mayores se realizó el taller reflexivo intergeneracional “Los sueños no se jubilan” en el Hogar de Día “Raíces”, de Coronel Vidal.

La actividad tuvo como eje revalorizar las historias, saberes y proyectos de quienes forman parte de este sector de la comunidad.

Proyecto para una residencia permanente

Durante la jornada, el intendente Walter Wischnivetzky presentó junto a Claudia Del Bianco, directora de Promoción de Derechos para Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, el proyecto para crear una residencia permanente en Balneario Parque Mar Chiquita.

La iniciativa busca ampliar las alternativas de alojamiento y cuidado disponibles dentro del distrito.

También participaron Diego Ginestra, director regional del Ministerio, y Virginia Vásquez, secretaria municipal de Niñez, Adolescencia y Personas Mayores.

Más espacios de acompañamiento

El proyecto de residencia apunta a dar respuesta a una necesidad concreta de la comunidad.

La intención es contar con un espacio permanente que permita brindar alojamiento, atención y acompañamiento a personas mayores que lo requieran.

La propuesta se enmarca en una mirada que busca promover una vejez activa y con mayor participación.

Un nuevo hogar de día en Santa Clara

En esa misma línea, el Municipio trabaja además en la apertura de un hogar de día en Santa Clara del Mar.

El espacio estará destinado a adultos mayores y tendrá como objetivo ampliar las alternativas de contención, encuentro y acompañamiento.

La iniciativa se suma al trabajo que ya se desarrolla en el Hogar de Día “Raíces”.