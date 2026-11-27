El gobierno de Javier Milei prepara la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso durante diciembre, con el objetivo de completar el tratamiento de sus principales iniciativas legislativas antes de fin de año.

La suspensión de las PASO para 2027, la sanción del Presupuesto y el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado con Malvinas, encabezan las prioridades de la Casa Rosada.

Sin embargo, el oficialismo todavía deberá resolver diferencias con los bloques aliados, particularmente por el financiamiento de las universidades nacionales y los reclamos de los gobernadores de Córdoba y Santa Fe.

Milei busca modificar las reglas electorales de 2027

Tras conseguir la media sanción de la reforma electoral en el Senado, La Libertad Avanza buscará reunir los votos necesarios en Diputados para convertirla en ley.

La iniciativa obtuvo 43 votos a favor y 29 en contra, con el acompañamiento de la UCR, el PRO y legisladores provinciales, mientras que el peronismo rechazó el proyecto.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, la reforma electoral no se limita a la suspensión de las PASO, sino que también introduce modificaciones en la Boleta Única de Papel y en las condiciones de los debates presidenciales.

Entre los principales cambios se encuentran:

- La suspensión de las primarias nacionales durante 2027.

- La incorporación de un casillero para votar a todos los candidatos de una misma fuerza política.

- La implementación de un régimen de Ficha Limpia.

- La eliminación del debate presidencial obligatorio antes de la primera vuelta.

- La reducción del 5% al 2,5% de los espacios gratuitos de publicidad electoral en medios audiovisuales.

- La posibilidad de realizar afiliaciones partidarias por medios electrónicos.

En caso de aprobarse, las agrupaciones políticas deberán establecer mecanismos internos para definir sus candidaturas, una modificación que tendrá especial incidencia en los espacios que mantienen disputas entre diferentes sectores.

El Gobierno busca revertir el aumento del financiamiento universitario

El otro frente de negociación será el Presupuesto 2027, que consiguió media sanción en Diputados, aunque con modificaciones respecto de la propuesta del Poder Ejecutivo.

La oposición logró elevar de aproximadamente $7,3 billones a $11 billones las partidas destinadas a las universidades nacionales, en línea con los recursos reclamados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La Casa Rosada rechaza esa modificación y comenzó a negociar con senadores radicales para revertir el incremento durante el tratamiento del proyecto en la Cámara Alta.

La intención del Ejecutivo es conseguir una nueva modificación legislativa y evitar recurrir posteriormente a un veto presidencial, una decisión que podría reabrir el conflicto con la comunidad universitaria.

Biocombustibles: la negociación con los gobernadores

El Gobierno también se comprometió a incorporar la reforma de la Ley de Biocombustibles al temario de extraordinarias, en respuesta a uno de los principales reclamos de los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.

El proyecto cuenta con media sanción del Senado y permanece pendiente de tratamiento en Diputados.

La iniciativa busca modificar las condiciones de producción y comercialización de biocombustibles, particularmente la distribución del mercado entre las grandes compañías agroindustriales y las pequeñas y medianas empresas del sector.

El oficialismo había evaluado incluir estas modificaciones dentro del Presupuesto 2027, pero finalmente optó por impulsar su tratamiento mediante una ley independiente.

El compromiso con los gobernadores todavía deberá formalizarse mediante el decreto de convocatoria a extraordinarias.

Qué otros proyectos quiere aprobar Milei en diciembre

Además de las reformas electoral y presupuestaria, el Gobierno trabaja sobre un paquete de iniciativas económicas, institucionales y comerciales.

Entre los proyectos previstos figuran:

- Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con Malvinas.

- Súper RIGI.

- Reforma del Régimen de Cabotaje y Marina Mercante.

- Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos.

- Pliegos de jueces y diplomáticos.

- Modificaciones a las leyes de Sociedades y Mercados de Capitales.

El proyecto relacionado con Malvinas también enfrenta diferencias con sectores dialoguistas que reclaman modificaciones en su articulado. Su tratamiento había quedado postergado después de una sesión frustrada por falta de quórum en Diputados.

La composición definitiva del temario quedará establecida en el decreto presidencial. Con dos de sus principales iniciativas a mitad de camino legislativo, el Gobierno deberá sostener los acuerdos con sus aliados y resolver las diferencias por los recursos universitarios y provinciales para completar su agenda antes de finalizar 2026.