La oposición reclamó tiempo para estudiar los cambios aprobados por Diputados y frustró el tratamiento inmediato.

El Senado bonaerense postergó la regulación de las apuestas online después de que el oficialismo intentara convertir en ley, durante la misma jornada, el proyecto aprobado por Diputados. La resistencia opositora a votar sin estudiar la versión definitiva dejó sin tratamiento una iniciativa que había atravesado semanas de diferencias internas y negociaciones por sus mecanismos de financiamiento.

El freno combinó una dificultad de procedimiento con un desacuerdo sobre los tiempos políticos. La Cámara baja había aprobado un texto unificado de 63 artículos, pero las posiciones sobre las disposiciones particulares quedaron asentadas por Secretaría.

En el Senado, distintos bloques reclamaron conocer la redacción consolidada y cómo había quedado resuelto cada punto antes de pronunciarse. Sergio Berni, de Fuerza Patria, buscó habilitar el debate sobre tablas, aunque no consiguió el acompañamiento necesario.

El texto que llegó sobre la hora

La postergación tuvo su origen inmediato en la negociación que permitió sacar el proyecto de Diputados. El miércoles, los bloques habían dedicado horas a intentar unificar propuestas con diferencias sobre los aportes de las plataformas, los destinatarios de la recaudación y los instrumentos de control.

Cuando circuló la nueva versión, la oposición reclamó más tiempo para revisarla. El presidente del bloque del PRO, Alejandro Rabinovich, advirtió que contenía 39 modificaciones respecto de uno de los despachos previos. El cuarto intermedio hasta el jueves al mediodía permitió continuar el debate y obtener la media sanción, pero redujo el margen para que los senadores analizaran el expediente.

El oficialismo pretendía completar ese recorrido durante la sesión encabezada por la vicegobernadora Verónica Magario, pero el PRO y HECHOS-UCR Identidad anticiparon que no acompañarían el trámite sin estudiar la versión definitiva. Ante esa resistencia, la Cámara alta continuó con otros asuntos y dejó las apuestas online fuera del tratamiento.

La postergación se acordó en Labor Parlamentaria, donde las bancadas resolvieron tomarse los próximos días para analizar la propuesta. El peronismo apunta al jueves 3 de diciembre para retomar el debate, aunque la fecha todavía depende de los acuerdos políticos. En esa instancia también podría discutirse la regulación del trabajo mediante aplicaciones, conocida como “ley Rappi”, que quedó pendiente.

La expectativa oficialista es sancionar la normativa sobre apuestas antes de fin de año, después del compromiso político asumido ante la Iglesia. El jefe del bloque de Fuerza Patria en Diputados, Facundo Tignanelli, había reconocido las concesiones realizadas para conseguir el acuerdo: “Es la ley a la que se pudo llegar; hace un año era impensable que pudiera sancionarse”.

Verónica Magario, titular del Senado Bonaerense.

Una interna previa que el acuerdo no borró

El reclamo de tiempo para estudiar el texto llegó después de una controversia que también había enfrentado a distintas corrientes del peronismo. El 17 de noviembre, la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía aprobó la iniciativa en general, pero emitió tres dictámenes con respaldos políticos diferentes.

Uno sostuvo la propuesta de Micaela Olivetto, acompañada por el massista Roberto Vázquez. Otro incorporó las modificaciones del radical Diego Garciarena. Una tercera alternativa reunió a los oficialistas Juan Pablo de Jesús, Marcela Basualdo y Lucía Iañez, junto con Fernando Rovello, del PRO, y Fabián Luayza, de Nuevos Aires.

Esa conformación mostró una discusión transversal: representantes del intendentismo y del kicillofismo coincidieron con legisladores opositores en una alternativa al planteo original vinculado con La Cámpora. El financiamiento y la distribución de los recursos fueron los principales puntos de diferencia.

La controversia también había llegado al Ejecutivo mediante el intercambio entre el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y Tignanelli por la recaudación. El legislador defendió que las licenciatarias financiaran las nuevas herramientas con sus utilidades. La versión finalmente aprobada incorporó distintos mecanismos de aportes, resultado de las negociaciones posteriores.

Publicidad, premios y municipios: qué recursos están en discusión

El capítulo económico contempla un Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la Ciberludopatía. Las empresas deberían aportar una suma equivalente al 100% de lo que inviertan en publicidad, promoción y patrocinio.

El reparto previsto asigna el 70% a los municipios mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% al Ministerio de Salud bonaerense. Las transferencias municipales tendrían un destino específico para prevención, asistencia, tratamiento y otras acciones vinculadas con las consecuencias de las apuestas.

El texto también incorpora un Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo, orientado a instituciones comunitarias y becas. Entre sus fuentes aparecen un aporte del 3% sobre determinados premios y una alícuota diferencial de hasta tres puntos porcentuales adicionales de Ingresos Brutos para actividades que superen el umbral establecido.

La administración de esos fondos dividió posiciones incluso entre quienes acompañaron los objetivos preventivos. Garciarena reclamó una mayor intervención municipal en el reparto, mientras Tignanelli defendió mecanismos de acceso para las asociaciones que cumplieran los requisitos. La revisión en el Senado permitirá conocer qué observaciones mantienen allí los distintos bloques.

Además de la recaudación, la propuesta establece controles biométricos para verificar la identidad, restricciones publicitarias y la prohibición de bonos de bienvenida. Define el juego compulsivo, problemático o patológico como una cuestión de salud pública y prioriza la protección de menores.

Para combatir las plataformas clandestinas, prevé fiscalías especializadas y herramientas para solicitar el cese de sitios, aplicaciones, cuentas digitales y medios de pago vinculados con operadores sin autorización. La implementación de esas estructuras también generó observaciones durante el debate en Diputados.

La presión para avanzar tiene otro antecedente en la convocatoria de la Iglesia a las autoridades legislativas y a los bloques, ante la preocupación por el impacto del juego digital en adolescentes y familias. Esa intervención favoreció el diálogo, aunque no cerró los desacuerdos sobre la aplicación y el financiamiento.