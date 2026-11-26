Diputados bonaerenses.

El caso Chocolate Rigau sumó un nuevo capítulo judicial con la decisión del fiscal platense Álvaro Garganta de desestimar la denuncia por presunto encubrimiento y ocultamiento de pruebas contra la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, originada tras el archivo de actuaciones administrativas vinculadas con los requerimientos de documentación sobre contrataciones de personal legislativo.

La resolución, fechada el 24 de noviembre y conocida públicamente el miércoles, recoge varios de los argumentos que habían sostenido las autoridades de la Cámara baja y los presidentes de nueve bloques parlamentarios cuando rechazaron conjuntamente las acusaciones.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 11 de La Plata consideró que la decisión adoptada por Diputados no reúne los elementos necesarios para configurar los delitos investigados y que los legisladores están protegidos constitucionalmente por los votos que emiten en el recinto.

Sin embargo, la desestimación no modifica el curso de la causa principal ni impide que el Ministerio Público continúe buscando documentación relacionada con las presuntas contrataciones irregulares.

La votación que derivó en una denuncia penal

El conflicto se remonta al 28 de mayo de 2026, cuando Diputados celebró su primera sesión ordinaria del año. Durante aquella jornada, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, impulsó un proyecto para ratificar actuaciones de la Mesa Directiva y otras autoridades legislativas.

La iniciativa, identificada como expediente D-1915/26-27, comprendía alrededor de 7.800 actuaciones administrativas y fue aprobada sobre tablas por más de dos tercios de los legisladores presentes.

Tignanelli había impulsado un proyecto para ratificar actuaciones de la Mesa Directiva y otras autoridades legislativas.

Entre los expedientes alcanzados por aquella decisión figuraban los relacionados con los requerimientos que venía realizando la fiscal Betina Lacki para obtener los memorandos de propuestas de designación y contratación correspondientes a 50 personas vinculadas con la investigación.

El 19 de agosto, el titular del Juzgado de Garantías N.º 1 de La Plata, Federico Guillermo Atencio, emitió una orden de presentación para obtener copias de esos documentos. La medida fue notificada electrónicamente dos días después.

El 31 de agosto, mediante la Nota 631/2026, la Dirección General Legal y Técnica de Diputados respondió que el asunto había sido abordado por el cuerpo legislativo y que las actuaciones administrativas ya habían sido archivadas.

Ante esa contestación, Atencio dispuso el 25 de septiembre la formación de un expediente penal independiente para determinar si se habían cometido los delitos de encubrimiento por favorecimiento real o sustracción u ocultamiento de medios de prueba.

Por qué la Fiscalía descartó el delito de encubrimiento

Uno de los principales fundamentos de Garganta estuvo relacionado con las circunstancias en las que se produjo el archivo de los requerimientos judiciales.

El fiscal sostuvo que, para configurar el delito de encubrimiento investigado, debía existir una maniobra clandestina dirigida a eliminar o modificar rastros de un delito con la intención de beneficiar a sus responsables.

Consideró que esa situación no se verificó en la actuación cuestionada, dado que la decisión de Diputados fue adoptada durante una sesión pública, registrada en las actas parlamentarias y transmitida por los canales institucionales.

Garganta también estableció una diferencia entre el archivo administrativo de los requerimientos y la destrucción de los documentos solicitados.

Álvaro Garganta.

Según sostuvo en su resolución, los memorandos originales permanecen bajo custodia del Poder Legislativo y no existen constancias de que hayan sido destruidos o alterados materialmente.

El fiscal invocó, además, el principio constitucional de responsabilidad penal por los propios actos, que impide atribuir colectivamente un delito a todos los integrantes de una institución sin individualizar conductas penalmente reprochables.

La inmunidad de los legisladores y la división de poderes

Otro de los ejes centrales de la resolución fue el alcance del artículo 96 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires.

Esa disposición protege a diputados y senadores frente a eventuales procesos judiciales motivados por las opiniones que expresen o los votos que emitan en ejercicio de sus funciones.

Para Garganta, la respuesta administrativa enviada al juzgado derivó directamente de una decisión parlamentaria y, por lo tanto, se encontraba alcanzada por esa garantía constitucional.

El representante del Ministerio Público también invocó el artículo 18 de la Constitución Nacional. Argumentó que, si la investigación pretendiera establecer una eventual participación de integrantes de la Cámara en las contrataciones cuestionadas, no correspondería obligarlos a producir pruebas que pudieran utilizarse penalmente en su contra.

No obstante, aclaró que esas garantías no impiden investigar eventuales delitos ni privan a los fiscales de sus facultades para obtener pruebas mediante otros mecanismos procesales.

Los argumentos que habían unido al oficialismo y la oposición

Tal como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la denuncia de Atencio había provocado en septiembre una respuesta institucional que reunió a sectores políticos habitualmente enfrentados dentro de la Legislatura bonaerense.

El presidente de Diputados, Alejandro Dichiara, otras autoridades parlamentarias y los titulares de nueve bancadas suscribieron un comunicado conjunto en el que rechazaron las acusaciones.

Alejandro Dichiara.

La postura recibió el acompañamiento de Unión por la Patria, La Libertad Avanza, PRO, Unión y Libertad, UCR + Cambio Federal, UCR, Nuevos Aires, Coalición Cívica y Derecha Popular.

Los firmantes defendieron la legalidad del procedimiento parlamentario, reivindicaron la inmunidad constitucional de los votos y sostuvieron que la Cámara había colaborado con la investigación principal.

El diputado Christian Castillo, del Frente de Izquierda, había rechazado la votación de mayo por considerar que desconocía el contenido de la totalidad de los expedientes sometidos a aprobación.

La resolución de Garganta coincide con varios de los argumentos jurídicos expresados por las autoridades legislativas, particularmente aquellos relacionados con la publicidad de la sesión y las garantías constitucionales de los diputados.

Los documentos que todavía reclama la Justicia

La documentación pendiente permitiría reconstruir quiénes propusieron las designaciones de las personas involucradas en las contrataciones bajo investigación.

En enero de 2024, Diputados había entregado a la Justicia una nómina de aproximadamente 400 personas que trabajaban o habían trabajado en su Secretaría Administrativa, después de sucesivos requerimientos de Lacki.

El pedido actual es diferente: apunta específicamente a los documentos mediante los cuales se propusieron las contrataciones investigadas.

La fiscal volvió a requerir información sobre el lugar donde están archivados los memorandos y solicitó los expedientes administrativos relacionados con sus pedidos anteriores.

La causa principal, iniciada en septiembre de 2023 con la detención de Julio “Chocolate” Rigau mientras realizaba extracciones con 48 tarjetas de débito ajenas, fue elevada a juicio oral.

Caso Chocolate Rigau: la Fiscalía descartó el encubrimiento en Diputados, pero la causa sigue abierta.

También están imputados Claudio Albini, exsubdirector de Personal de Diputados, y su hijo Facundo Albini, exconcejal platense, en el marco de la investigación por presunta asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.

Un peritaje estimó el perjuicio económico investigado en aproximadamente 395 millones de pesos.

La investigación paralela en el Senado bonaerense

Mientras la causa principal tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 5 de La Plata, continúa una investigación independiente sobre presuntas irregularidades en las contrataciones del Senado provincial.

El fiscal Juan Mennucci investiga un mecanismo de extracción de salarios vinculado con 39 empleados legislativos. En octubre declararon como testigos diez exsenadores, quienes manifestaron desconocer a los trabajadores involucrados.

La pesquisa aguarda los resultados de un peritaje económico destinado a identificar el destino de los fondos.

Así, mientras la Fiscalía dio por concluido el expediente por presunto encubrimiento derivado de la votación de Diputados, las investigaciones sobre el manejo de fondos y las contrataciones legislativas mantienen su propio recorrido judicial.