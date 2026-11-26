La Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a movilizarse este jueves 26 de noviembre para reclamarle al gobierno de Javier Milei una respuesta ante la crisis financiera que atraviesan las obras sociales sindicales. La protesta comenzará a las 15 frente a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), en el centro porteño.

La convocatoria incluirá un acto y la presentación de un petitorio formal ante el organismo. Participarán dirigentes, delegados y trabajadores de diferentes organizaciones gremiales, con una importante presencia de los sindicatos del transporte.

La jornada no contempla un paro general ni una interrupción generalizada de las actividades.

Obras sociales: la CGT advierte por la caída de los recursos

La conducción de la central obrera sostiene que el deterioro financiero de las obras sociales compromete la continuidad de las prestaciones médicas y dificulta el cumplimiento de los pagos a los prestadores.

Según el diagnóstico sindical, la caída de los salarios y los problemas de financiamiento obligan a numerosos gremios a utilizar recursos propios para garantizar la cobertura sanitaria de sus afiliados.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud y destinado a compensar los costos de determinadas prestaciones médicas.

De acuerdo con las cifras difundidas por la CGT, la ejecución de ese fondo registró una caída del 61% respecto de 2023.

Los sindicatos también plantean que una parte considerable de esos recursos se destina a financiar prestaciones por discapacidad, lo que reduce la disponibilidad de fondos para atender otras necesidades del sistema.

El deterioro salarial y la pérdida de afiliados

La situación de las obras sociales también está vinculada, según los dirigentes sindicales, con la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

José Luis Lingeri, secretario de Acción Social de la CGT, estimó que la caída salarial ronda el 30% y advirtió que esa situación repercute directamente sobre los ingresos del sistema sanitario sindical.

Las estimaciones de la central obrera indican que más de 11 millones de beneficiarios no alcanzan a cubrir la canasta básica de salud, mientras que más de un millón dejaron de estar afiliados a las obras sociales.

A su vez, alrededor de 742.000 personas adicionales pasaron a depender del sistema público de salud durante los últimos dos años, según los datos gremiales.

Al reclamo por el financiamiento se suma una denuncia presentada por el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por una presunta retención de fondos correspondientes a las obras sociales.

La presentación cuestiona la administración de aproximadamente $688.000 millones que, según la denuncia, deberían destinarse al sistema.

La CGT prepara nuevas protestas para diciembre

La movilización de este jueves forma parte del plan de acción que la central obrera impulsa frente a las políticas económicas y laborales del Gobierno nacional.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la conducción sindical ya había anticipado nuevas medidas de fuerza para diciembre y cuestionado la falta de un canal de negociación con el Ejecutivo.

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, ratificó que la próxima protesta consistirá en un cese de actividades de cuatro horas, acompañado por asambleas en los lugares de trabajo.

La modalidad contempla que los empleados concurran a sus establecimientos para debatir y visibilizar las dificultades que atraviesa el sector laboral.

La fecha y la franja horaria deberán ser determinadas por la conducción gremial, que tampoco descartó acompañar la medida con una nueva movilización.

Mientras tanto, el reclamo de este jueves estará centrado en obtener respuestas concretas que permitan garantizar el financiamiento de las obras sociales y sostener la cobertura sanitaria de los trabajadores y sus familias.