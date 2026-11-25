Violencia de género: el recrudecimiento de las agresiones y los desafíos de la respuesta bonaerense.

La provincia de Buenos Aires registró 86 víctimas fatales de violencia de género durante el último año, según el relevamiento del Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, coordinado por la asociación civil La Casa del Encuentro. Se trata de la jurisdicción con mayor cantidad de casos en términos absolutos.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno bonaerense actualizó la asistencia económica destinada a quienes atraviesan situaciones de violencia y ratificó la continuidad de sus políticas de prevención, protección y acompañamiento territorial.

La medida coincide con el debate legislativo para ampliar el marco normativo provincial y con los cuestionamientos de organizaciones civiles y colegios profesionales por la reducción de las herramientas nacionales de asistencia.

Femicidios: octubre registró la cifra más alta para ese mes en 19 años

Entre el 25 de noviembre de 2025 y el 22 de noviembre de 2026, La Casa del Encuentro contabilizó 292 víctimas fatales de violencia de género en Argentina: 251 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 11 transfemicidios y travesticidios y 30 femicidios vinculados de varones y niños.

Como consecuencia de estos crímenes, 332 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales 189 son menores de edad. Al menos 31 víctimas habían realizado denuncias contra sus agresores y, en 16 casos, los responsables contaban con medidas cautelares.

La organización advirtió especialmente sobre las cifras de octubre, cuando se registraron 43 femicidios, el número más elevado para ese mes en los 19 años de relevamientos. Durante los primeros diez meses de 2026, en tanto, se contabilizaron 240 víctimas fatales de violencia de género y 465 intentos de femicidio.

“La violencia contra las mujeres no se erradica negándola”, expresó La Casa del Encuentro, que reclamó políticas integrales de prevención, presupuesto, educación, asistencia y garantías de acceso a la Justicia.

La incidencia de los femicidios en territorio bonaerense

En la distribución territorial del relevamiento de La Casa del Encuentro, la provincia de Buenos Aires concentró 86 casos, seguida por Santa Fe, con 42; Salta, con 17; Córdoba, con 16; Tucumán, con 15, y Santiago del Estero, con 13.

Sin embargo, al relacionar la cantidad de víctimas con la población de cada jurisdicción, el escenario presenta diferencias. La provincia de Buenos Aires registró una tasa de 0,49 víctimas cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio nacional de 0,57.

Las tasas más elevadas correspondieron a Santiago del Estero (1,23), Santa Fe y Salta (1,18 en ambos casos). Esta distinción permite dimensionar la incidencia territorial de la violencia femicida más allá de la cantidad absoluta de casos.

La Provincia aumenta la asistencia económica y fortalece el trabajo con los municipios

En vísperas del 25N, el Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense oficializó la actualización del monto del Programa de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias de Género.

A través de la Resolución 859/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, la prestación pasará de $138.000 a $190.000 mensuales a partir de diciembre, durante un período de hasta seis meses consecutivos.

El programa, creado mediante el Decreto 2640/2025, está destinado a mujeres y personas LGBTIQ+ en situaciones de riesgo acreditado. Además del apoyo económico, contempla asesoramiento jurídico, atención en salud mental, asistencia habitacional, formación en oficios, terminalidad educativa e inclusión laboral.

En septiembre, el gobernador Axel Kicillof y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, encabezaron la firma de convenios de adhesión al programa con intendentes e intendentas bonaerenses.

Entre los distritos participantes estuvieron La Plata, Bahía Blanca, Avellaneda, Lomas de Zamora, San Martín, Salto, Punta Indio y Villa Gesell.

Durante aquella jornada, Kicillof destacó el fortalecimiento de las comisarías de la Mujer, la incorporación de tecnología para el monitoreo y la ampliación de la Línea 144.

Municipios bonaerenses adhirieron al programa Fortalecimiento para la Salida de las Violencias de Género.

Violencia de género: las dificultades económicas y el recrudecimiento de las agresiones

Durante 2025, el Ministerio Público bonaerense registró 146.046 procesos penales por violencia familiar y/o de género, frente a los 144.972 de 2024. Si bien las víctimas de femicidio disminuyeron de 98 a 78 durante ese período, las causas vinculadas con las violencias continuaron en aumento.

El informe presentado en junio por el Ministerio de Mujeres y Diversidad provincial identificó nuevas dinámicas de las violencias, vinculadas con la precarización de las condiciones de vida, las dificultades habitacionales y la dependencia económica.

La violencia doméstica estuvo presente en más del 90% de las situaciones registradas por los dispositivos provinciales durante 2024 y 2025, mientras que el 55% incluyó agresiones físicas.

La cartera bonaerense informó que entre 2024 y abril de 2026 realizó más de 33.700 intervenciones ante situaciones de alto riesgo y casos críticos, y más de 4.300 presentaciones judiciales.

También se fortalecieron 87 proyectos municipales y 29 organizaciones mediante el Programa Comunidades sin Violencias, que contempla recursos para equipos de atención, hogares de protección y estrategias de inclusión laboral.

La Provincia también debate una ampliación del marco legal de protección

La respuesta estatal frente a las violencias tiene su correlato en la Legislatura bonaerense. La senadora de Fuerza Patria Mónica Macha presentó un proyecto de ley de protección integral contra las violencias por motivos de género, que busca ampliar el marco normativo provincial vigente desde 2001.

La iniciativa, actualmente en estudio en comisión, contempla el reconocimiento de la violencia vicaria, herramientas judiciales frente a las agresiones digitales y el fortalecimiento de los dispositivos municipales de atención y protección.

También propone ampliar las políticas de autonomía económica y habitacional para quienes necesitan abandonar situaciones de violencia.

En paralelo, otro proyecto impulsado por Macha, que incorpora la violencia digital a la Ley de Violencia Familiar, obtuvo media sanción del Senado el 5 de noviembre y fue remitido a la Cámara de Diputados.

Estela Díaz cuestionó el negacionismo del Gobierno nacional

La ministra bonaerense advirtió este miércoles sobre el deterioro de las condiciones de vida y cuestionó la política de la administración de Javier Milei frente a las violencias de género.

“Convivimos con un gobierno nacional que hace del negacionismo y del abandono de quienes sufren violencia parte de su política de Estado”, manifestó.

Sus declaraciones se conocen después de que Argentina se abstuviera de acompañar, en la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una resolución para prevenir y combatir la violencia contra mujeres y niñas.

La iniciativa recibió 175 votos afirmativos. Desde Cancillería atribuyeron la abstención a diferencias con el contenido del documento.

En materia de asistencia económica, las diferencias entre ambas jurisdicciones quedaron plasmadas en sus respectivas normativas.

En agosto de 2024, mediante el Decreto 755/2024, el Gobierno nacional redujo de seis a tres meses la duración del Programa Acompañar, cuya prestación mensual equivale a un salario mínimo vital y móvil, e incorporó la exigencia de acreditar una denuncia policial o judicial.

Psicólogas bonaerenses alertaron por las presiones en causas de abuso

El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires (COLPSIBA) advirtió sobre situaciones de hostigamiento hacia profesionales que intervienen en causas judiciales de abuso y violencia de género.

Su secretaria general, Yamila Pezet, señaló que estas situaciones repercuten directamente sobre las personas que necesitan asistencia especializada, particularmente las infancias.

“Hay ciertas lógicas de silenciamiento y de disciplinamiento que están impactando, y eso hace que las colegas mujeres terminemos sacándole el cuerpo a la judicialización de casos por temor a ser detenidas o juzgadas”, sostuvo.

La Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA) también cuestionó el desfinanciamiento de dispositivos de atención y rechazó el proyecto legislativo nacional sobre las denominadas falsas denuncias, al considerar que podría desalentar a las víctimas y a quienes deben acompañarlas.

El financiamiento de las políticas de género

El sostenimiento de estas herramientas también forma parte de la discusión por el Presupuesto bonaerense 2027.

Días atrás, el diputado provincial de La Libertad Avanza Francisco Adorni cuestionó los más de $71.000 millones que, según afirmó, el Ejecutivo prevé destinar a la transversalización de género y equiparó ese monto con las partidas para infraestructura y equipamiento hospitalario.

El posteo de Adorni en X.

La transversalización constituye una categoría presupuestaria que excede el funcionamiento del Ministerio de Mujeres y Diversidad. En la formulación de 2026 comprendió 37 iniciativas de distintos organismos provinciales, mientras que la prevención y erradicación de las violencias contó con una categoría presupuestaria diferenciada.

Dónde pedir ayuda ante situaciones de violencia de género

La Línea 144 brinda atención, orientación y asesoramiento gratuito y confidencial durante las 24 horas, todos los días del año.

En territorio bonaerense también es posible enviar mensajes por WhatsApp o Telegram al 221 508 5988.

Ante situaciones de emergencia o peligro inmediato, se debe llamar al 911.