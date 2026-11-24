Combustibles: avanza el proyecto bonaerense sobre información de precios y crece el rechazo empresarial.

El proyecto de ley que busca regular la comunicación de los precios de los combustibles en la provincia de Buenos Aires superó su última instancia de tratamiento en comisiones y reactivó la controversia entre legisladores, petroleras y propietarios de estaciones de servicio.

La iniciativa, impulsada por la diputada bonaerense del Frente Renovador, integrante de Fuerza Patria, Ayelén Rasquetti, obtuvo despacho favorable con modificaciones el viernes 20 de noviembre en la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados.

Ante el avance parlamentario, la Cámara Argentina de la Energía (CADE) manifestó este martes su rechazo a la propuesta y advirtió sobre posibles dificultades de abastecimiento. Rasquetti respondió a los cuestionamientos y aseguró que la comunicación de los aumentos sería posterior a su aplicación, aunque el último dictamen publicado por Diputados todavía establece un aviso anticipado.

El proyecto de combustibles completó su recorrido por las comisiones

El expediente D-2535/25-26-0, presentado el 17 de septiembre de 2025, tiene como objetivo garantizar la transparencia en la comunicación de los precios de los combustibles líquidos y gaseosos.

La propuesta obtuvo su primer despacho favorable en la Comisión de Servicios Públicos el 6 de noviembre del año pasado. Posteriormente, el 8 de julio de 2026, recibió la aprobación con modificaciones de Legislación General, en medio de fuertes diferencias entre el oficialismo provincial y sectores opositores.

Con el despacho de mayoría de Presupuesto e Impuestos, comisión presidida por Juan Pablo de Jesús, el expediente fue remitido a la Dirección General Legislativa y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto.

Reunión ordinaria de la comisión de Presupuesto e Impuestos, bajo la presidencia del diputado Juan Pablo De Jesús.

La Cámara baja tiene convocada una sesión ordinaria para este miércoles 25 de noviembre, a las 15 horas, aunque la inclusión del proyecto en el temario todavía no fue confirmada oficialmente.

Qué establece el último dictamen y cuáles fueron las modificaciones

El articulado aprobado el 20 de noviembre introdujo cambios respecto de la versión que había avanzado en julio, particularmente en los plazos y las condiciones exigidas para informar las variaciones de precios.

Mientras el texto anterior contemplaba una anticipación mínima de 72 horas para las abastecedoras y de 48 horas para las estaciones de servicio, el nuevo despacho redujo ambos plazos a 24 horas.

El artículo 3 establece que las empresas abastecedoras deberán comunicar a la autoridad provincial las modificaciones que superen el 1% respecto del último precio informado, tanto si se trata de aumentos como de reducciones.

La disposición también contempla las variaciones acumuladas durante los últimos cinco días corridos, además de aquellas que superen individualmente ese porcentaje.

Por su parte, el artículo 4 dispone que las estaciones de servicio deberán anunciar los cambios mediante cartelería visible al público, en cada surtidor y en sus canales digitales oficiales. Para los expendedores también se establece una anticipación mínima de 24 horas, aunque ese artículo no menciona expresamente el umbral del 1%.

La iniciativa alcanza a las personas físicas y jurídicas habilitadas para abastecer y comercializar combustibles líquidos y gas natural comprimido en territorio bonaerense.

El proyecto no establece precios máximos ni fija límites a los porcentajes de aumento que pueden aplicar las compañías.

Multas y participación de los municipios bonaerenses

El nuevo dictamen mantiene el régimen sancionatorio contemplado en las versiones anteriores.

Las empresas abastecedoras que incumplan las obligaciones de información podrían recibir multas equivalentes al precio de venta al público de entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper. En caso de reincidencia, también podría aplicarse la suspensión temporal de su habilitación comercial.

Para las estaciones de servicio, las penalizaciones equivaldrían al valor de entre 100 y 500 litros del mismo combustible, con la posibilidad de disponer clausuras preventivas ante incumplimientos reiterados.

El Poder Ejecutivo provincial deberá determinar la autoridad de aplicación, que podrá celebrar convenios de colaboración con los municipios bonaerenses para fiscalizar el cumplimiento de la normativa.

Las petroleras se sumaron al rechazo de los estacioneros

La Cámara Argentina de la Energía, que nuclea a compañías vinculadas con la producción, refinación y comercialización de hidrocarburos, cuestionó la publicación anticipada y uniforme de los precios.

Andrés Cavallari, presidente de la CADE.

La entidad argumentó que el conocimiento previo de los aumentos podría concentrar la demanda en determinados momentos y generar faltantes temporales en las estaciones de servicio.

También sostuvo que los consumidores ya disponen de información actualizada mediante carteles, aplicaciones y redes sociales, y recordó que las empresas expendedoras reportan sus precios a la Secretaría de Energía de la Nación conforme a la Resolución 1104/2004.

El pronunciamiento de las petroleras se suma al rechazo expresado anteriormente por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) y la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA).

Las organizaciones de estacioneros cuestionaron especialmente las sanciones previstas para establecimientos que, según plantearon, no tienen capacidad para determinar los precios de los productos que reciben de sus abastecedoras.

Durante el tratamiento legislativo de julio también habían manifestado reparos la Asociación de Estaciones de Servicio y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).

Rasquetti respondió a las petroleras y cuestionó los aumentos

La autora del proyecto rechazó este martes, a través de su cuenta de X, la información difundida sobre los alcances de la iniciativa y las advertencias empresariales.

“Esta información es falsa! La ley dice claramente que el anuncio es posterior al aumento y cuando supera el 1 %”, expresó Rasquetti al compartir una publicación periodística sobre el tema.

La legisladora cuestionó la resistencia del sector a comunicar las modificaciones de precios y sostuvo: “No le quieren contar a la gente cuando aumentan para agarrar desprevenido en el surtidor al usuario”.

También afirmó que los combustibles aumentaron un 25% cuando el barril de petróleo alcanzó los 120 dólares y preguntó si las compañías reducirían los valores ante el posterior descenso de la cotización internacional.

Rasquetti en X.

La aclaración de Rasquetti introduce una diferencia respecto del último texto aprobado en comisión: el artículo 3 del dictamen del 20 de noviembre todavía contempla la comunicación previa de las modificaciones de precios.

El debate político y las diferencias con la desregulación nacional

El avance del expediente también reabre las diferencias que el proyecto había generado en julio entre Fuerza Patria, La Libertad Avanza y sectores del radicalismo bonaerense.

En aquella oportunidad, el diputado libertario Agustín Romo cuestionó las consecuencias económicas de la iniciativa, recibió el respaldo del presidente Javier Milei y promovió conversaciones con otras bancadas para impedir su aprobación.

El titular del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, también había planteado reparos jurídicos, mientras el oficialismo provincial defendió la propuesta como una herramienta de protección de los consumidores.

En el último tratamiento, los diputados Francisco Adorni y Oriana Colugnatti suscribieron un dictamen de minoría que aconseja rechazar el proyecto. Entre sus fundamentos cuestionaron las competencias provinciales, el régimen de multas y los posibles efectos sobre la competencia comercial.

La discusión tiene como antecedente la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía nacional, que eliminó la obligación de informar los cambios de precios dentro de las ocho horas posteriores a su aplicación.

Con los dictámenes de mayoría y minoría ya emitidos, la próxima definición corresponderá al recinto de Diputados. Si obtiene media sanción, el proyecto deberá continuar su tratamiento en el Senado bonaerense.